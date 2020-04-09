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بعد مد الحظر.. النقل تعلن المواعيد النهائية للقطارات

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٠٥ م
وزير النقل
وزير النقل
أعلنت وزارة النقل، الخميس، أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر قامت بتكثيف وتعديل جداول التشغيل لتتماشى مع قرار مجلس الوزراء بتعديل ميعاد حظر التجوال ليبدأ من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحًا ابتداء من الخميس، وبما يسمح بتحقيق أقصى تشغيل ممكن على الشبكة خلال الفترة المسموح بها. جاء ذلك بناءً على تعليمات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، بتعديل جداول التشغيل اليومية لقطارات السكك الحديدية وتشغيل قطارات إضافية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.
وقال الوزير إنه تم تشغيل 4 قطارات مكيفة و26 قطار درجة ثانية وثالثة عادية بإجمالي 30 قطارا، وامتداد مسير 6 قطارات، وبذلك يصبح إجمالي عدد القطارات الشغالة على خطوط الهيئة بالوجهين القبلي والبحري 701 قطار، مشيرا إلى أنه تم مراعاة تشغيل قطارات السكك الحديدية بجميع الخطوط، بحيث يكون آخر موعد وصول للقطارات
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الجلسة-العامة-مجلس-النواب-القاعة

إسكان النواب: الدولة تتصدى بحزم للبناء المخالف ومقترح بمصادرة الوحدات

قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بشأن التصدي للبناء المخالف الهدف منها الحفاظ على الثروة العقارية، والرقعة الزراعية فى نفس الوقت، وعدم ارتكاب مخالفات بناء بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا، وأن البعض اعتقد أن الدولة لن تنتبه له، مشيدا بالجهود التى تبذلها الدولة من أجل منع هذه الظاهرة من التنامى، موجها حديثه للمخالفين. وأوضح إسماعيل، أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من حالات البناء المخالف وهذا ما كانت له الدولة بالمرصاد، وصدرت تعليمات على الفور بإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا، لارتكاب مخالفات.
محمد-فؤاد-عضو-مجلس-النواب

النائب محمد فؤاد لوزير المالية: أين رواتب الصناديق الخاصة المتأخرة؟

طالب النائب محمد فؤاد، بحصر الصناديق الخاصة التي تعاني من قلة الموارد والتي نتج عنها تأخر صرف مستحقات العاملين بها منذ أكثر من شهرين، وعلى رأسهم صناديق التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، وتغذيتهم بالأموال اللازمة لصرف مستحقات العاملين على حسابها لمعاونتهم في ظل تلك الظروف التي تمر بها البلاد والعالم بأكمله. وفى خطاب أرسله فؤاد، لوزير المالية، قال إنه فى إطار ما يشاهده العالم من ظروف عصيبة وما يعانيه شعبنا الأبي في تلك المرحلة الحرجة وبالإشارة لتوصيات رئيس الجمهورية في تخفيف العبء عن المواطنين في ظل تلك الظروف العصيبة، لابد من الوقوف على صرف مستحقات العاملين على حساب الصناديق الخاصة.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-وقوف-دقيقة-حداد

برلماني: الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضرورة لحماية جيش مصر الأبيض

?أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أن الأطباء والممرضون العاملون فى المستشفيات، يؤدون دورًا عظيمًا فى ظل أزمة كورونا التى يعانى منها العالم أجمع فى الوقت الحالي، محذرًا من وجود «حالة استهتار وتهاون» لدى عدد من الأطباء تدفعهم لعدم اتباع هذه الإرشادات، ما يؤدى لانتشار الإصابة بين الطواقم الطبية، بسبب تعاملهم المباشر مع المصابين. وأشار بركات إلى ضرورة تخلي الأطباء عن العادات الخاطئة فى التعامل مع المرضى، موضحا أن وزارة الصحة وضعت مجموعة من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وأرواح الأطباء، قبل أيام، ضمن بروتوكول خاص عن كيفية تعامل الأطباء مع المرضى، وحماية أنفسهم من الإصابة بالفيروس خاصة بعد نقل العدوى لأكثر من طبيب وممرض.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

نائب: وجود آلية لترشيد استخدام المطهرات ضرورة لحماية الإنسان

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، خطورة الإفراط في استخدام المعمقات والمطهرات بعد أن أصبح استخدامهم أمرا حتميا في ظل الخوف من التقاط عدوى فيروس كورونا الذي لم يعرف له علاج أو مصل وقائي منذ ظهوره في أواخر ديسمبر من العام الماضي. وأشار مشهور إلى ضرورة أن يكون هناك دراسة للأثر البيئي، للاستخدام المطهرات في الأماكن العامة ويجب وضع آلية لاستخدامها بشكل معين وأداء معين وأوقات معينة، حفاظا على صحة المواطنين وحماية للبيئة من الآثار الضارة للإفراط، خاصة بعد تعافي البيئة بعض الشيء مع الغلق الجزئي أو الكل والعمل من المنزل.
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قطار - أرشيفية

السكة الحديد: تشغيل 5 قطارات إضافية لتخفيف الزحام

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنها شغلت 5 قطارات إضافية بدءًا من اليوم الخميس بواقع 3 قطارات درجة ثالثة عادية بين الإسكندرية وكفر الدوار وقطارين مكيفين إضافيين، خلال الفترة الصباحية بين القاهرة وأسوان، وبالعكس لتخفيف الازدحام بالقطارات خلال أوقات الذروة على الوجهين القبلي والبحري.
كامل الوزير - مترو الأنفاق

12 قطارا إضافيا و4 دقائق فرقا.. قرارات عاجلة لمواجهة تكدس المترو

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اليوم الأحد، جوله تفقدية، لمتابعة مدى تكدس الركاب بوسائل النقل وتقديم كافة التسهيلات لهم مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، حيث تفقد بعد الساعة الواحدة ظهر اليوم محطة الشهداء التبادلية للخطين الأول والثاني، وشاهد مرور أكثر من 10 قطارات مترو بالخط الأول في الاتجاهين، واطمئن على زمن التقاطر وعلى عدم تكدس الركاب، ثم توجه بعدها إلى غرفة التحكم المركز لمتابعة حركة كافة القطارات.
الفريق -مهندس-كامل -الوزير (2)

وزير النقل: الموانئ المصرية تعمل 24 ساعة

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة، وإن وزارة النقل تنسق باستمرار مع كافة الجهات العاملة بالميناء لتسهيل حركة الصادارات والواردات، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل مرور شاحنات البضائع على الطرق السريعة الصحراوي والزراعي والدولي الساحلي على مدار اليوم، مشيرا إلى أن هناك تزايد للطلب على المنتجات الغذائية المصرية من الدول العربية والأوروبية حيث تقوم شركتي الجسر العربي والقاهرة للعبارات بدور هام في هذا المجال، خلال تفقده حرمة العمل داخل ميناء الإسكندرية.
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير: طالبنا المواطنين يتحركوا الساعة 3 تقليلًا للاختلاط

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن المترو كان يعمل لمدة 18 ساعة، بمعدل 80 ألف راكب في الساعة، وهو ما كان سيسبب ازدحاما كبيرًا لا يتناسب مع الإجراءات التي فرضتها الدولة لتقليل الاختلاط، لافتًا أن وسيلة النقل الرئيسية في القاهرة الكبرى هي مترو الأنفاق، موضحًا أنه كان ينقل 3 ملايين راكب يوميًا، بواقع 1.5 مليون راكب في الخط الأول، و800 ألف راكب في الخط الثاني، ونحو 300 ألف راكب في الخط الثالث.
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