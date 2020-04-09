بعد مد الحظر.. النقل تعلن المواعيد النهائية للقطارات

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٠٥ م

وزير النقل

أعلنت وزارة النقل، الخميس، أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر قامت بتكثيف وتعديل جداول التشغيل لتتماشى مع قرار مجلس الوزراء بتعديل ميعاد حظر التجوال ليبدأ من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحًا ابتداء من الخميس، وبما يسمح بتحقيق أقصى تشغيل ممكن على الشبكة خلال الفترة المسموح بها. جاء ذلك بناءً على تعليمات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، بتعديل جداول التشغيل اليومية لقطارات السكك الحديدية وتشغيل قطارات إضافية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

وقال الوزير إنه تم تشغيل 4 قطارات مكيفة و26 قطار درجة ثانية وثالثة عادية بإجمالي 30 قطارا، وامتداد مسير 6 قطارات، وبذلك يصبح إجمالي عدد القطارات الشغالة على خطوط الهيئة بالوجهين القبلي والبحري 701 قطار، مشيرا إلى أنه تم مراعاة تشغيل قطارات السكك الحديدية بجميع الخطوط، بحيث يكون آخر موعد وصول للقطارات

وقال الوزير إنه تم تشغيل 4 قطارات مكيفة و26 قطار درجة ثانية وثالثة عادية بإجمالي 30 قطارا، وامتداد مسير 6 قطارات، وبذلك يصبح إجمالي عدد القطارات الشغالة على خطوط الهيئة بالوجهين القبلي والبحري 701 قطار، مشيرا إلى أنه تم مراعاة تشغيل قطارات السكك الحديدية بجميع الخطوط، بحيث يكون آخر موعد وصول للقطارات بجميع خطوط الشبكة في المحطات الإنتهائية الساعة 7:30 مساء ابتداءً من اليوم، وعلى أن يبدأ التشغيل اليومي اعتبارا من الخميس 9 ابريل 2020 إبتداءً من الساعة السادسة صباحا بجميع خطوط الشبكة.











