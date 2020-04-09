استمر 14 يومًا.. رفع الحجر الصحي عن 12 أسرة بقريتين بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:١٥ م

الحجر الصحي

رفعت الأجهزة التنفيذية في محافظة المنيا، اليوم الخميس، الحجر الصحي عن الأسر التي تم عزلها منزليا بقريتي القيس وأبوجرج التابعة لمركز بني مزار، والذي بلغ عددها 12 أسرة منها 8 أسر داخل قرية القيس و4 أسر في قرية أبوجرج، والذي بدأ من 26 – 3 – 2020 واستمر لمدة 14 يوما، بدون ظهور أي حالات ايجابية خلال فترة الحجر المنزلي للأسر المخالطين لحالات ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد. وقال المحافظ، في تصريحات صحفية، إنه جرى وضع عدد من الأسر بالقريتين، حتى يجرى التأكد من عدم وجود مصابين، وذلك كإجراء وقائي واحترازي لمنع انتشار العدوى داخل المركز.

وأوضح القاضي، أنه حين جرى التأكد من ايجابية العينات لعدد من المواطنين داخل القريتين فجرت عملية عزل للمخالطين لتلك الحالات من قبل وزاره الصحة وجرى وضعهم تحت الحجر المنزلي لضمان عدم انتشار العدوى لفئة أخرى من المواطنين، وجرى وضع خطه محدده لتوفير جميع المساعدات والإمكانيات واحتياجات هؤلاء المواطنين للبقاء

وأوضح القاضي، أنه حين جرى التأكد من ايجابية العينات لعدد من المواطنين داخل القريتين فجرت عملية عزل للمخالطين لتلك الحالات من قبل وزاره الصحة وجرى وضعهم تحت الحجر المنزلي لضمان عدم انتشار العدوى لفئة أخرى من المواطنين، وجرى وضع خطه محدده لتوفير جميع المساعدات والإمكانيات واحتياجات هؤلاء المواطنين للبقاء في منازلهم طوال مدة الحجر الصحي وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية.



وأضاف المحافظ، أنه فور تطبيق قرار وضع مجموعة من الأسر في القريتين تحت الحجر المنزلي، جرى التنسيق مع مديرية الأمن لتطبيق القرار، وتوفير عددا من سيارات الإسعاف المتمركزة لخدمات الطوارئ.



وأشار القاضي، إلى أنه جرى التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتخصيص مساعدات عينية لأسر الحجر المنزلي، إذ جرى تخصيص 2000 كرتونة مواد غذائية متنوعة وشنطة طبية وقائية، مقدمه من مؤسسه صناع الخير، بالإضافة إلى تخصيص 2000 كيلو، من اللحوم، مقدمة من جمعية الأورمان، كما جرى تخصيص 1000 شنطة بطاطس – 300 كرتونة مواد غذائية – 300 حقيبة منظفات طبية، من مؤسسه مصر الخير.



