جريمة

إرجاء الحكم في أحداث عنف النزهة إلى 5 مايو

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:١٣ م
أرشيفية
أرشيفية
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الخميس، مد أجل النطق بالحكم على متهمين اثنين بـ"أحداث عنف النزهة" التى وقعت فى شهر ديسمبر من عام 2013، إلى جلسة 5 مايو المقبل لتعذر حضور المتهمين من السجن، لأسباب واعتبارات أمنية، تتمثل فى أخذ الاحتياطات فيما يتعلق بنقل المتهمين ضمن الإجراءات الوقائية اللازمة فى الفترة الحالية، وصدر قرار إرجاء صدور الحكم بعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
أسندت النيابة العامة للمتهمين إبراهيم أدلم ومحمود محمد وآخرين سبق الحكم عليهم، بالاشتراك فى مظاهرة انطلقت من منطقة عين شمس، وحتى النزهة، واشتراكهم مع آخرين فى قتل 9 مواطنين، والشروع فى قتل 4 ضباط و10 مجندين، كما وجهت النيابة للمتهمين تهم التجمهر والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات،
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ضبط 3 أطنان فسيخ وسردين فاسدة قبل شم النسيم بالبحيرة

شنت مباحث التموين بمحافظة البحيرة، بتوجيهات من اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، حملات تفتيشية على كافة الأسواق والمصانع والمخازن، لضبط المخالفات التموينية والسلعية، خاصة مع اقتراب شم النسيم وشهر رمضان المبارك لمكافحة الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، ونجحت القوات في ضبط 2750 كيلو فسيخ وسردين غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بما يعادل قرابة 3 أطنان، وتمت مصادرة المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، لمنع تداولها بالأسواق وإصابة المواطنين بأضرار منها.
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ضبط 923 قضية تموين و226 مخالفة للحظر و13 سنتر

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على كافة مديريات الأمن، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعداد كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.
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ضبط 3 موظفين حاولوا اختلاس 100 ألف جنيه بجرة قلم

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط 3 موظفين بإحدى الشركات المساهمة المصرية بالقاهرة والمتخصصة في مجال التقنيات التكنولوجية، لاتهامهم باقيام باستغلال طبيعة عملهم واختلاس مبالغ مالية خاصة بالشركة عملهم بموجب أوامر شراء وأذونات صرف مزورة، إذ قرروا الاستيلاء على 100 ألف جنيه، عن طريق تحرير أذونات توريد وصرف مزورة، جميعها لا وجود لها في الواقع "مجرد مستندات مزيفة بجرة قلم"، لكن مسئول الشئون القانونية بالشركة ارتاب في الأذونات وتحرى عنها واكتشف تزييفها، فأبلغ الشرطة.
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التحفظ على سائق تسبب في إصابة 43 طفلًا بحادث مروري

أمرت النيابة العامة بالتحفظ على سائق سيارة ربع نقل، تسبب في إصابة 43 شخصًا أغلبهم أطفال في حادث مروري بالقرب من كمين أمنى بدائرة مركز أبوتشت شمال محافظة قنا، إذ تبين أن السائق خالف تعليمات ولوائح المرور التي تحظر استخدام سيارات النقل "ربع أو نصف او تريلا" في تحميل ركاب، لما يمثله ركوب تلك السيارات من خطورة فائقة على الأشخاص لانعدام احتياطات الأمن والسلامة بها وكونها مخصصة لتحميل البضائع أو الماشية وليس البشر، وهو المحظور الذى يثبت صحته بتكرار حوادث سيارات النقل وارتفاع عدد الإصابات التي تخلفها جراء تحميلها بالركاب.
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محاكمة لجين

7 أبريل.. الحكم على معاون مباحث السلام في «قتل الشاب سيف»

قررت محكمة جنح السلام ثان، برئاسة المستشار شريف رشدي، حجز محاكمة النقيب "محمد.ف"، معاون مباحث قسم شرطة السلام ثان سابقا، إلى جلسة 7 من أبريل المقبل، للنطق بالحكم بشأن اتهامه بقتل المجني عليه الشاب سيف مسعد، بطلق ناري، قبل نحو عامين ونصف تقريبا، أثناء ضبط أحد المتهمين من على مقهى شعبي، قبل أن يتم إطلاق أعيرة نارية أودت بحياة المجني عليه، خلال مشاهدته مباراة الأهلي وفريق الوداد المغربي، في بطولة دورى أبطال إفريقيا.
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حجز جلسة محاكمة رئيس القلم الجنائي بالإسكندرية

قررت محكمة جنح المنشية بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد القادر، اليوم الأربعاء، حجز قضية رئيس القلم الجنائي والمتهم فيها رئيس القلم الجنائي لإحدى نيابات الاسكندرية بإهانة محام سكندري لجلسة 14 أبريل المقبل للحكم، وذلك بعد أن أدعى مدنيا المحامي السكندري المجني عليه وطالب بتعويض مدني المؤقت 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وقال في صحيفة إعلانه إنه سيتبرع به لـ"صندوق تحيا مصر"، واستمعت المحكمة بجلسة اليوم للمرافعات والتي استمرت قرابة 4 ساعات في القضية 1013 لسنة 2020.
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