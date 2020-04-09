إرجاء الحكم في أحداث عنف النزهة إلى 5 مايو

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:١٣ م

أرشيفية

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الخميس، مد أجل النطق بالحكم على متهمين اثنين بـ"أحداث عنف النزهة" التى وقعت فى شهر ديسمبر من عام 2013، إلى جلسة 5 مايو المقبل لتعذر حضور المتهمين من السجن، لأسباب واعتبارات أمنية، تتمثل فى أخذ الاحتياطات فيما يتعلق بنقل المتهمين ضمن الإجراءات الوقائية اللازمة فى الفترة الحالية، وصدر قرار إرجاء صدور الحكم بعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

أسندت النيابة العامة للمتهمين إبراهيم أدلم ومحمود محمد وآخرين سبق الحكم عليهم، بالاشتراك فى مظاهرة انطلقت من منطقة عين شمس، وحتى النزهة، واشتراكهم مع آخرين فى قتل 9 مواطنين، والشروع فى قتل 4 ضباط و10 مجندين، كما وجهت النيابة للمتهمين تهم التجمهر والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات،