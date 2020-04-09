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نائب: وجود آلية لترشيد استخدام المطهرات ضرورة لحماية الإنسان

تحرير:أحمد جاد ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٢٠ م
النواب
النواب
أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، خطورة الإفراط في استخدام المعمقات والمطهرات بعد أن أصبح استخدامهم أمرا حتميا في ظل الخوف من التقاط عدوى فيروس كورونا الذي لم يعرف له علاج أو مصل وقائي منذ ظهوره في أواخر ديسمبر من العام الماضي. وأشار مشهور إلى ضرورة أن يكون هناك دراسة للأثر البيئي، للاستخدام المطهرات في الأماكن العامة ويجب وضع آلية لاستخدامها بشكل معين وأداء معين وأوقات معينة، حفاظا على صحة المواطنين وحماية للبيئة من الآثار الضارة للإفراط، خاصة بعد تعافي البيئة بعض الشيء مع الغلق الجزئي أو الكل والعمل من المنزل.
وأوضح أن منظمة الأدوية والغذاء الأميركية حذرت بشدة من الإفراط في استخدام مطهرات اليد، وأن تكون بديلًا لغسل اليدين بالماء والصابون، كون الإفراط في استخدام المعقمات يأتي بآثار سلبية على صحة الإنسان.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-القاعة

إسكان النواب: الدولة تتصدى بحزم للبناء المخالف ومقترح بمصادرة الوحدات

قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بشأن التصدي للبناء المخالف الهدف منها الحفاظ على الثروة العقارية، والرقعة الزراعية فى نفس الوقت، وعدم ارتكاب مخالفات بناء بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا، وأن البعض اعتقد أن الدولة لن تنتبه له، مشيدا بالجهود التى تبذلها الدولة من أجل منع هذه الظاهرة من التنامى، موجها حديثه للمخالفين. وأوضح إسماعيل، أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من حالات البناء المخالف وهذا ما كانت له الدولة بالمرصاد، وصدرت تعليمات على الفور بإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا، لارتكاب مخالفات.
محمد-فؤاد-عضو-مجلس-النواب

النائب محمد فؤاد لوزير المالية: أين رواتب الصناديق الخاصة المتأخرة؟

طالب النائب محمد فؤاد، بحصر الصناديق الخاصة التي تعاني من قلة الموارد والتي نتج عنها تأخر صرف مستحقات العاملين بها منذ أكثر من شهرين، وعلى رأسهم صناديق التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، وتغذيتهم بالأموال اللازمة لصرف مستحقات العاملين على حسابها لمعاونتهم في ظل تلك الظروف التي تمر بها البلاد والعالم بأكمله. وفى خطاب أرسله فؤاد، لوزير المالية، قال إنه فى إطار ما يشاهده العالم من ظروف عصيبة وما يعانيه شعبنا الأبي في تلك المرحلة الحرجة وبالإشارة لتوصيات رئيس الجمهورية في تخفيف العبء عن المواطنين في ظل تلك الظروف العصيبة، لابد من الوقوف على صرف مستحقات العاملين على حساب الصناديق الخاصة.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-وقوف-دقيقة-حداد

برلماني: الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضرورة لحماية جيش مصر الأبيض

?أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أن الأطباء والممرضون العاملون فى المستشفيات، يؤدون دورًا عظيمًا فى ظل أزمة كورونا التى يعانى منها العالم أجمع فى الوقت الحالي، محذرًا من وجود «حالة استهتار وتهاون» لدى عدد من الأطباء تدفعهم لعدم اتباع هذه الإرشادات، ما يؤدى لانتشار الإصابة بين الطواقم الطبية، بسبب تعاملهم المباشر مع المصابين. وأشار بركات إلى ضرورة تخلي الأطباء عن العادات الخاطئة فى التعامل مع المرضى، موضحا أن وزارة الصحة وضعت مجموعة من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وأرواح الأطباء، قبل أيام، ضمن بروتوكول خاص عن كيفية تعامل الأطباء مع المرضى، وحماية أنفسهم من الإصابة بالفيروس خاصة بعد نقل العدوى لأكثر من طبيب وممرض.
الحجر- الصحي (1)

استمر 14 يومًا.. رفع الحجر الصحي عن 12 أسرة بقريتين بالمنيا

رفعت الأجهزة التنفيذية في محافظة المنيا، اليوم الخميس، الحجر الصحي عن الأسر التي تم عزلها منزليا بقريتي القيس وأبوجرج التابعة لمركز بني مزار، والذي بلغ عددها 12 أسرة منها 8 أسر داخل قرية القيس و4 أسر في قرية أبوجرج، والذي بدأ من 26 – 3 – 2020 واستمر لمدة 14 يوما، بدون ظهور أي حالات ايجابية خلال فترة الحجر المنزلي للأسر المخالطين لحالات ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد. وقال المحافظ، في تصريحات صحفية، إنه جرى وضع عدد من الأسر بالقريتين، حتى يجرى التأكد من عدم وجود مصابين، وذلك كإجراء وقائي واحترازي لمنع انتشار العدوى داخل المركز.
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البنك-المركزى-المصرى

نائب يطالب بضم التمويل متناهي الصغر لمبادرة المركزي

أكد خالد مشهور نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أثرت على قطاع كبير من عملاء جمعيات التمويل متناهي الصغر، المانحة للقروض المتمثلة في شركات (تنمية، تساهيل، ريفي، أمان، تمويلي، سندة، فوري، الأولى، فيتاس مصر)، بالإضافة إلى نحو 1000 جمعية أهلية، ويواجهون حالة من الخوف والفزع بسبب تعثرهم في سداد الأقساط المستحقة لهذه الشركات، تأثرا بحالة الحظر المفروضة على المواطنين.
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نواب «25-30»: تبرعنا بـ5 آلاف جنيه من رواتبنا لمتضرري كورونا

أعلن تكتل "25 - 30" بمجلس النواب، تبرعهم بـ5 آلاف جنيه من رواتبهم بمجلس النواب منذ يوم 16 مارس الماضي، وذلك في خطاب موجه لرئيس البرلمان، لصالح المتضررين من فيروس كورونا المستجد فى المناطق والقرى الفقيرة والعمالة غير المنتظمة، مضيفا: "هذه خطوة ألزمها علينا واجبنا الإنساني والوطني حيال الدولة المصرية وشعبها الكريم لمكافحة انتشار فيروس كورونا"، مطالبا بإنشاء صندوق من تبرعات أعضاء مجلس النواب لصالح دعم المواطنين المصريين في المناطق النائية والقرى والنجوع والمناطق الفقيرة لإجراءات العلاج والوقاية وحملات التوعية في تلك القرى.
مجلس-النواب (1)

نائب يطالب الحكومة بصرف بدل مخاطر مهنة للمهندسين

قال النائب محمد عبد الغني، إنه منذ بداية أزمة انتشار وباء كورونا المستجد، وكل النداءات بتقليل التعاملات والتجمعات والتزام المنازل والحد من العمالة هي الشغل الشاغل والعيون معلقة على مراقبة معدلات انتشار المرض وعدد المتوفين، مضيفا أنه على الرغم من الإجراءات العالمية بالتزام تطبيق سياسات التباعد الاجتماعي والحد من النزول من المنازل، فاجأت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاسكان والمرافق والمجمتعات العمرانية الجميع بقرار عودة العمل بكامل طاقته في قطاع التشييد والبناء، ما يشمل مئات الآلاف من المهندسين وملايين العمال، ووضعهم في مقدمة الصفوف.
مجلس-النواب

نائب يطالب بتعديل قانون «صندوق الشهداء» ليشمل الأطباء المتوفين بسبب كورونا

تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، بتعديل على أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية وأسرهم، ليشمل التعديل الأطباء الذين ماتوا بسبب فيروس كورونا، ويتم معاملة أسرهم كسائر الشهداء الذين نص عليهم القانون. وأوضح النائب أن الأطباء يبذلون جهودا قوية خلال الأزمة الأخيرة، وتضمين أسر من يموتون جراء الإصابة بهذا الفيروس للقانون أقل ما يمكن أن يقدمه البرلمان لهؤلاء الرجال الذين أثبتوا أنهم على قدر المسئولية، وأنهم جنود فى أرض المعركة.
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