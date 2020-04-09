نائب: وجود آلية لترشيد استخدام المطهرات ضرورة لحماية الإنسان

تحرير:أحمد جاد ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٢٠ م

النواب

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، خطورة الإفراط في استخدام المعمقات والمطهرات بعد أن أصبح استخدامهم أمرا حتميا في ظل الخوف من التقاط عدوى فيروس كورونا الذي لم يعرف له علاج أو مصل وقائي منذ ظهوره في أواخر ديسمبر من العام الماضي. وأشار مشهور إلى ضرورة أن يكون هناك دراسة للأثر البيئي، للاستخدام المطهرات في الأماكن العامة ويجب وضع آلية لاستخدامها بشكل معين وأداء معين وأوقات معينة، حفاظا على صحة المواطنين وحماية للبيئة من الآثار الضارة للإفراط، خاصة بعد تعافي البيئة بعض الشيء مع الغلق الجزئي أو الكل والعمل من المنزل.

وأوضح أن منظمة الأدوية والغذاء الأميركية حذرت بشدة من الإفراط في استخدام مطهرات اليد، وأن تكون بديلًا لغسل اليدين بالماء والصابون، كون الإفراط في استخدام المعقمات يأتي بآثار سلبية على صحة الإنسان.

