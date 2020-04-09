أسعار الذهب تواصل الصعود وعيار 21 يسجل 725 جنيهًا

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٢٠ م

الذهب

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 10 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1662 دولار، ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 725 جنيها. عيار 24: 829 جنيها. عيار 18: 621 جنيها. سعر جنيه الذهب: 5800 جنيه. وأكد تقرير مجلس الذهب العالمي، أن مصر حققت أعلى معدل نمو في الطلب على شراء الذهب خلال العام الماضي 2019، بزيادة بلغت نحو 6% في حجم الطلب، لترتفع إلى 28.8 طن في العام