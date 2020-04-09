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أسعار الذهب تواصل الصعود وعيار 21 يسجل 725 جنيهًا

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٢٠ م
الذهب
الذهب
شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 10 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1662 دولار، ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 725 جنيها. عيار 24: 829 جنيها. عيار 18: 621 جنيها. سعر جنيه الذهب: 5800 جنيه. وأكد تقرير مجلس الذهب العالمي، أن مصر حققت أعلى معدل نمو في الطلب على شراء الذهب خلال العام الماضي 2019، بزيادة بلغت نحو 6% في حجم الطلب، لترتفع إلى 28.8 طن في العام
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3.3 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم بجمارك الإسكندرية

أعلنت مصلحة الجمارك، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر مارس الماضي حوالي 3 مليارات و368 مليونًا و990 ألف جنيه. وكشفت المصلحة في تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية أفرجت عن مشمول 13 ألفًا و302 شهادة جمركية وارد نهائي خلال شهر مارس الماضي، معظم أصنافها: "اللحوم، والقمح، والذرة، والكيماويات، والسكر".
الضريبة-العقارية

الضرائب: على الممولين التقدم بطلب لإنهاء المنازعات

طالبت مصلحة الضرائب من الممولين ممن لديهم منازعات ضريبية أو المحجوز عليهم سرعة التقدم بطلب لإنهاء المنازعة ورفع الحجوزات عنهم قبل 30 يونيو المقبل، وذلك للاستفادة من مزايا قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات. وقال رضا عبد القادر رئيس المصلحة في بيان له اليوم، الخميس، إن هذا القانون يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، على النحو الذي يسهم في سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين. وأضاف أن ذلك يأتي حرصًا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب على تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية.
بورصة (1)

صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

استهلت البورصة، تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6.7 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 555.8 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة 2.4% ليصل عند مستوى 10340.6 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.68% ليصل عند مستوى 1064.9 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.64% ليصل عند مستوى 1073.4 نقطة.
سوق-الخضار-الخضروات

أسعار السجائر واللحوم والدواجن ترفع التضخم خلال مارس

ارتفع معدل التضخم الشهري في مارس ليسجل نحو 0.6% لإجمالي المحافظات، في مقابل مستوى صفر%، خلال شهر فبراير الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين خلال شهر مارس الماضي ليسجل نحو 105.8 نقطة، في مقابل نحو 105.2 نقطة خلال شهر فبراير 2020، وعلى أساس سنوي، انخفض معدل التضخم ليسجل نحو 5.1% خلال شهر مارس الماضي، في مقابل نحو 5.3% خلال شهر فبراير السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 13.8% خلال شهر مارس 2019.
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أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 715 جنيه

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 7 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1650 دولار، ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.

ارتفاع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 705 جنيه

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الاثنين، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 7 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1633 دولار، ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
اسعار-الذهب-دهب (3)

أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 698 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم السبت، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 3 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1620 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
اسعار-الذهب-دهب (3)

ارتفاع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 715 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم السبت، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 10 جنيهات، وسجل سعر الأوقية نحو 1628 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
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