برلماني: الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضرورة لحماية جيش مصر الأبيض

تحرير:أحمد جاد ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٢٣ م

النواب

?أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أن الأطباء والممرضون العاملون فى المستشفيات، يؤدون دورًا عظيمًا فى ظل أزمة كورونا التى يعانى منها العالم أجمع فى الوقت الحالي، محذرًا من وجود «حالة استهتار وتهاون» لدى عدد من الأطباء تدفعهم لعدم اتباع هذه الإرشادات، ما يؤدى لانتشار الإصابة بين الطواقم الطبية، بسبب تعاملهم المباشر مع المصابين. وأشار بركات إلى ضرورة تخلي الأطباء عن العادات الخاطئة فى التعامل مع المرضى، موضحا أن وزارة الصحة وضعت مجموعة من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وأرواح الأطباء، قبل أيام، ضمن بروتوكول خاص عن كيفية تعامل الأطباء مع المرضى، وحماية أنفسهم من الإصابة بالفيروس خاصة بعد نقل العدوى لأكثر من طبيب وممرض.

وقال إنه يتوجب على الأطباء حماية أنفسهم من خلال تقوية جهازهم المناعى، بالإضافة إلى الحفاظ على حالة نفسية جيدة بالنسبة لهم، وينبغى كذلك الالتزام بكل التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، من حيث الحفاظ الدائم على نظافة اليدين، وتعقيمهما قبل وبعد الكشف على المرضى، واستخدام الأقنعة

وقال إنه يتوجب على الأطباء حماية أنفسهم من خلال تقوية جهازهم المناعى، بالإضافة إلى الحفاظ على حالة نفسية جيدة بالنسبة لهم، وينبغى كذلك الالتزام بكل التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، من حيث الحفاظ الدائم على نظافة اليدين، وتعقيمهما قبل وبعد الكشف على المرضى، واستخدام الأقنعة الواقية التى توفر لهم جزءًا من الحماية، وكذلك التعامل مع نفايات المريض وأدواته وغطاء سريره، باعتبارها من أخطر الوسائل التى قد تكون مليئة بالملايين من وحدات الفيروس، لذا ينبغى على فرق التمريض تعقيم كل شىء يستخدمه المريض قبل لمسه.



وطالب النائب بإرسال بعثات للمستشفيات، للتأكد من وجود المعدات الوقائية الكافية، في ظل شكاوى العديد من أطباء مصر، من غياب وسائل الحماية الكافية لهم في معركتهم، من كمامات طبية ومعقمات داخل المستشفيات، والمراكز الصحية الحكومية، مع ضرورة وضع بروتوكول عاجل لفحص وإجراء التحاليل لأعضاء الفريق الطبى الذين يتعاملون مع الحالات المشتبه بإصابتها، دون انتظار ظهور أعراض مرضية عليهم.



