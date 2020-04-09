النائب محمد فؤاد لوزير المالية: أين رواتب الصناديق الخاصة المتأخرة؟

تحرير:أحمد جاد ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٢٦ م

محمد فؤاد

طالب النائب محمد فؤاد، بحصر الصناديق الخاصة التي تعاني من قلة الموارد والتي نتج عنها تأخر صرف مستحقات العاملين بها منذ أكثر من شهرين، وعلى رأسهم صناديق التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، وتغذيتهم بالأموال اللازمة لصرف مستحقات العاملين على حسابها لمعاونتهم في ظل تلك الظروف التي تمر بها البلاد والعالم بأكمله. وفى خطاب أرسله فؤاد، لوزير المالية، قال إنه فى إطار ما يشاهده العالم من ظروف عصيبة وما يعانيه شعبنا الأبي في تلك المرحلة الحرجة وبالإشارة لتوصيات رئيس الجمهورية في تخفيف العبء عن المواطنين في ظل تلك الظروف العصيبة، لابد من الوقوف على صرف مستحقات العاملين على حساب الصناديق الخاصة.

وتواصل فؤاد، مع وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بشأن الخطاب المرسل إلى وزير المالية بتاريخ 24 مارس 2020 بشأن حصر الصناديق المالية التي تعاني من فقر مواردها ودعمها السداد أجور العاملين عليها المستحقة منذ قرابة 3 شهور وعلى رأسهم صناديق التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.وتابع: "بناء على ذلك تم تغذية

وتواصل فؤاد، مع وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بشأن الخطاب المرسل إلى وزير المالية بتاريخ 24 مارس 2020 بشأن حصر الصناديق المالية التي تعاني من فقر مواردها ودعمها السداد أجور العاملين عليها المستحقة منذ قرابة 3 شهور وعلى رأسهم صناديق التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.



وتابع: "بناء على ذلك تم تغذية المديرية بمبلغ مالي مخصص لهذا الشأن، ولكن حتى تاريخه عدد من الإدارات ما زالت تعاني عدم صرف مستحقاتها المتأخرة وعلى رأسهم إدارة العمرانية التعليمية، وعلى ما سبق ومراعاة للظروف الحالية نطالب سرعة صرف المتأخرات المالية المستحقة للعاملين على حساب الصناديق".



