ضبط 3 موظفين حاولوا اختلاس 100 ألف جنيه بجرة قلم

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣٨ م

أرشيفية

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط 3 موظفين بإحدى الشركات المساهمة المصرية بالقاهرة والمتخصصة في مجال التقنيات التكنولوجية، لاتهامهم باقيام باستغلال طبيعة عملهم واختلاس مبالغ مالية خاصة بالشركة عملهم بموجب أوامر شراء وأذونات صرف مزورة، إذ قرروا الاستيلاء على 100 ألف جنيه، عن طريق تحرير أذونات توريد وصرف مزورة، جميعها لا وجود لها في الواقع "مجرد مستندات مزيفة بجرة قلم"، لكن مسئول الشئون القانونية بالشركة ارتاب في الأذونات وتحرى عنها واكتشف تزييفها، فأبلغ الشرطة.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من محام بصفته وكيلا عن إحدى شركات التكنولوجيا"شركة مساهمة مصرية"، بتعرض الشركة لاختلاس مبلغ مائة ألف جنية من خلال تزوير أوامر وفواتير شراء منسوبة لتلك الشركة، وتبين أن المتهمين وهم(أمين مخزن، ومندوب مشتريات، ومحاسب، باستغلال مواقعهم الوظيفية بالشركة وقاموا بالاتفاق فيما