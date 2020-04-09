جريمة

ضبط 3 موظفين حاولوا اختلاس 100 ألف جنيه بجرة قلم

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣٨ م
أرشيفية
أرشيفية
تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط 3 موظفين بإحدى الشركات المساهمة المصرية بالقاهرة والمتخصصة في مجال التقنيات التكنولوجية، لاتهامهم باقيام باستغلال طبيعة عملهم واختلاس مبالغ مالية خاصة بالشركة عملهم بموجب أوامر شراء وأذونات صرف مزورة، إذ قرروا الاستيلاء على 100 ألف جنيه، عن طريق تحرير أذونات توريد وصرف مزورة، جميعها لا وجود لها في الواقع "مجرد مستندات مزيفة بجرة قلم"، لكن مسئول الشئون القانونية بالشركة ارتاب في الأذونات وتحرى عنها واكتشف تزييفها، فأبلغ الشرطة.
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من محام بصفته وكيلا عن إحدى شركات التكنولوجيا"شركة مساهمة مصرية"، بتعرض الشركة لاختلاس مبلغ مائة ألف جنية من خلال تزوير أوامر وفواتير شراء منسوبة لتلك الشركة، وتبين أن المتهمين وهم(أمين مخزن، ومندوب مشتريات، ومحاسب، باستغلال مواقعهم الوظيفية بالشركة وقاموا بالاتفاق فيما
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عمل-الفسيخ (4)

ضبط 3 أطنان فسيخ وسردين فاسدة قبل شم النسيم بالبحيرة

شنت مباحث التموين بمحافظة البحيرة، بتوجيهات من اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، حملات تفتيشية على كافة الأسواق والمصانع والمخازن، لضبط المخالفات التموينية والسلعية، خاصة مع اقتراب شم النسيم وشهر رمضان المبارك لمكافحة الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، ونجحت القوات في ضبط 2750 كيلو فسيخ وسردين غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بما يعادل قرابة 3 أطنان، وتمت مصادرة المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، لمنع تداولها بالأسواق وإصابة المواطنين بأضرار منها.
مباحث-التموين-صور-ارشيفية (3)

ضبط 923 قضية تموين و226 مخالفة للحظر و13 سنتر

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على كافة مديريات الأمن، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعداد كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.
محكمة-ارشفية

إرجاء الحكم في أحداث عنف النزهة إلى 5 مايو

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الخميس، مد أجل النطق بالحكم على متهمين اثنين بـ"أحداث عنف النزهة" التى وقعت فى شهر ديسمبر من عام 2013، إلى جلسة 5 مايو المقبل لتعذر حضور المتهمين من السجن، لأسباب واعتبارات أمنية، تتمثل فى أخذ الاحتياطات فيما يتعلق بنقل المتهمين ضمن الإجراءات الوقائية اللازمة فى الفترة الحالية، وصدر قرار إرجاء صدور الحكم بعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
اصابة 11 شخص-في-حادث-تصادم 4-سيارات-في-البحيرة .(6)

التحفظ على سائق تسبب في إصابة 43 طفلًا بحادث مروري

أمرت النيابة العامة بالتحفظ على سائق سيارة ربع نقل، تسبب في إصابة 43 شخصًا أغلبهم أطفال في حادث مروري بالقرب من كمين أمنى بدائرة مركز أبوتشت شمال محافظة قنا، إذ تبين أن السائق خالف تعليمات ولوائح المرور التي تحظر استخدام سيارات النقل "ربع أو نصف او تريلا" في تحميل ركاب، لما يمثله ركوب تلك السيارات من خطورة فائقة على الأشخاص لانعدام احتياطات الأمن والسلامة بها وكونها مخصصة لتحميل البضائع أو الماشية وليس البشر، وهو المحظور الذى يثبت صحته بتكرار حوادث سيارات النقل وارتفاع عدد الإصابات التي تخلفها جراء تحميلها بالركاب.
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قضية-الرشوة (2)

ضبط قضايا اتجار في العملة بـ7 ملايين و232 ألف جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة على مدار يوم واحد، بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، من ضبط 4 قضايا اتجار فى العملات المحلية والأجنبية، خارج السوق المصرفي الشرعي، بما يمثل خروج على القانون وإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وبلغت حجم الأموال المضبوطة فى القضايا محل الضبط قرابة 7 ملايين جنيه تم حصرها مستنديًا من واقع دفاتر عمل المتهمين، علاوة على مبالغ مالية بعملات متعددة "دولار أمريكي وريال سعودي"، بإجمالي مبالغ تجاوزت 232 ألف جنيه مصري تم ضبطها نقدية سائلة بحوزة 6 متهمين.
تزوير-مستندات (3)

كواليس سقوط عصابة المشاغبين الخمسة للتزوير

جلسة معتادة جمعت الأصدقاء الخمسة، يبحثون أمور حياتهم، يشكو كلًا منهم على حدى تدهور حالته المادية، ويروي أحدهم رحلة هروبه من "الديانة" بسبب تراكم الديون عليه حتى أنه لا يستطيع الخروج والدخول من منزله بحرية، بينما التزم أحدهم الصمت "له معلومات جنائية مسجلة" لتنطلق الكلمات من لسانه فجأة كالرصاص من فوهة سلاح ناري، اخترمت في أم رأسه فكرة شيطانية ستنتهي معها جميع مشكلاتهم المادية، وراح يقص عليهم كواليس ما يدور في عقله، ليحلم الخمسة بعد مشرق سيودعون معه الفقر دون أن يدري بخلد أيا منهم ما ستؤول إليه الأمور.
المتهمين (1)

«شقى عمري راح».. حكاية سقوط النصاب المليونير

«شقى عمري راح يا بيه.. اتنصب عليا في مليون جنيه».. بهذه الكلمات تقدم أحد الأشخاص ببلاغ إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتعرضه لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على أمواله بإجمالي 925 ألف جنيه، من قبل أحد الأشخاص والذي زعم امتلاكه لقطعة أرض بمدينة الشروق مساحتها 300 فدانا، وتم تقنين وضع يده عليها «خلافاً للحقيقة». ووجه مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتشكيل فريق بحث رفيع المستوى وفحص البلاغ، والوقوف على ملابساته كاملة.
كلبش

الشهادة بـ3 آلاف.. كيان وهمي ينهي حلم عاطل بـ«كلبش»

البحث عن المال وجني ثورة طائلة بأسهل الطرق دون تكبد مشقة العمل الجاد والرضا برزق حلال بات جُل ما يدور داخل عقل "مازن" - اسم مستعار- الحاصل على بكالوريوس، عمد إلى استغلال موهبته في غير محلها، وسوس له الشيطان بأن الفرصة أضحت سانحة أمام بلوغ مبتغاه المنشود، وشرع في إنشاء كيان تعليمى وهمي للدراسات العليا داخل شقة سكنية بحي الدقي وسط محافظة لجيزة، اتخذه مقرا للنصيب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات دراسية عليا زاعما بكونه وكيلاً لإحدى الجامعات الأجنبية.
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