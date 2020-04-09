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بريطانيا تخطط لإجراء 90 ألف اختبار مضاد لـ«كورونا»

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣٩ م
استمرار اختبارات كورونا
استمرار اختبارات كورونا
تخطط مختبرات هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، لإجراء عشرات الآلاف من اختبارات الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد يوميا لإخطار المرضى والعاملين في الهيئة البريطانية بما إذا كانوا قد تعافوا من الفيروس. وذكرت صحيفة تايمز البريطانية - على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- أن كبير أطباء المختبرات الطبية في بريطانيا يعمل على تنسيق الجهود المبذولة لاستخدام الأجهزة الطبية المتوافرة لإجراء اختبارات دقيقة للغاية لفحص الأشخاص المصابين بالفيروس لتحديد ما إذا كانوا قد تعافوا، أملا في أن يصل معدل اختبارات إلى 90 ألف خلال الشهرين المقبلين.
وذكرت تايمز أن استخدام مختبرات هيئة الخدمات الصحية الوطنية يمكن أن يساعد في سد الفجوة الناجمة عن فشل معدات الاختبار المنزلي، مشيرة إلى أن المناقشات لا تزال جارية الآن لتحديد من سيكون له الأولوية في الفحوصات. وترجح "تايمز"، أن يكون لطاقم هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية والمرضى الذين يحتاجون إلى
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البرازيل تدعو لإشراك عصابات المخدرات في «حرب كورونا»

دعت وزارة الصحة البرازيلية، سلطات البلاد إلى إجراء محادثات مع عصابات المخدرات والميليشيات في الأحياء الفقيرة حول طريقة احتواء فيروس كورونا المستجد. وتستعد البرازيل، البلد الأكثر تضررا من الوباء في أمريكا اللاتينية، لأسوأ السيناريوهات إذا تفشى كوفيد 19 في الأحياء الفقيرة والأحياء المزدحمة التي غالبا ما تفتقر إلى نظام الصرف الصحي والبنية التحتية للرعاية الصحية. وقال وزير الصحة لويس هنريكي مانديتا إنه على الحكومة أن تكون واقعية بشأن من سيتولى السلطة في العديد من هذه الأحياء.
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استهداف أكبر قاعدة أمريكية في أفغانستان بـ5 صواريخ

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شرطة أستراليا تقتحم سفينة سياحية خاضعة للحجر الصحي

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بوريس-جونسون

وزير بريطاني: جونسون لم يتم وضعه على جهاز التنفس

كشف مايكل جوب الوزير المسؤول عن استعدادات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، لم يتم وضعه على جهاز تنفس صناعي، على الرغم من أنه تم نقله إلى العناية المركزة، مساء أمس الإثنين، وأن جونسون حصل بالفعل على الأكسجين بعد أن تفاقمت أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) لديه. موضحا أنه على الرعم من أن جونسون لا يزال في العناية المركزة، لكن فريقه يعمل معا لمواجهة تفشي فيروس كورونا. ومن ناحية أخرى، أعلنت مصادر من أقارب جونسون، أن حالته لم تتحسن بعد.
جونسون-رئيس -وزراء -بريطانيا

مصادر بريطانية: جونسون لم يتحسن بعد دخوله العناية

أعلنت مصادر من أقارب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي دخل العناية المركزة جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أمس الإثنين، إن حالته لم تتحسن بعد، وقال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، اليوم الثلاثاء، إن جونسون لا يزال في العناية المركزة لكن فريقه يعمل معا لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وأفاد مكتب جونسون، بأن الأخير نقل إلى غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بالفيروس، وأشارت وكالة "رويترز" بأن جونسون لا يزال واعيا حاليا، كما تم تزويده بالأكسجين لمساعدته على التنفس.
بريطانيا - كورونا

بريطانيا تحارب انتشار الأخبار المزيفة الخاصة بكورونا

أنشأت الحكومة البريطانية وحدة استجابة سريعة لمكافحة الانتشار السريع للأخبار الكاذبة والمغلوطة حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث يتم تسجيل قرابة 10 حالات من هذا النوع من الأخبار يوميا، وتعمل الوحدة بالتعاون مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي لتزيل المحتويات التي تقدم معلومات مغلوطة حول غرامات مزعومة جراء انتهاك قواعد الالتزام في المنزل، أو حول كيفية معالجة الفيروس، كما أطلقت الحكومة حملة بعنوان "لا تنمّي الوحش" للحث على عدم المساهمة في نشر هذه الأخبار والتروي قبل مشاركة أية معلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
جونسون-رئيس -وزراء -بريطانيا

إصابة جونسون بكورونا تهز الثقة في استخدام الكحول

لم يمر سوى ما يقرب من 14 يوما على تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الصادمة بشأن تفشي كورونا، ليخرج اليوم الجمعة، مفاجئا العالم بإصابته بالفيروس، ويبدأ الجميع استعادة عبارته المرعبة التي ألقاها على شعبه قائلا: "استعدوا لفراق أحبائكم".. لكن لم يتوقف الأمر عند تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لعبارة جونسون، بل بدأ البعض في عمل قائمة لزعماء العالم وكبار المسؤولين ممن أصابهم المرض، مثل الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني والأمير ألبرا الثاني أمير موناكو، والوزراء الذين أصابهم الفيروس أيضا في أكثر من دولة.
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