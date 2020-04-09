ضبط 923 قضية تموين و226 مخالفة للحظر و13 سنتر

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٤٧ م

أرشيفية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على كافة مديريات الأمن، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعداد كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.

أسفرت جهود الحملة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 923 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 119 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، وضبط 226 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، غلق 13 مكان "نشاط تعليمي، تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة". وأكدت مصادر أمنية،