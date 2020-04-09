لو المطهرات بتشقق بشرتك.. إليك 3 نصائح سحرية

تحرير:إسراء سليمان ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٥٨ م

العناية بالبشرة

يمكنك استغلال فترة الحجر الصحي في العديد من الأعمال اليومية، إضافة إلى الاهتمام بالمنزل، والحفاظ على صحتك، وبالنسبة للعناية بالبشرة، فلابد من اتباع روتين عناية يومي، وخاصة أننا أصبحنا نفرط في استخدام المطهرات، التي تؤدي إلى جفاف البشرة وتشققها، فينصح خبراء التجميل، باستخدام الزيوت الحيوية، الغنية بمضادات الأكسدة، وتساعد على إفراز الكولاجين، الذي يعزز من نضارة الوجه، وفي نفس الوقت كشف خبراء التجميل عن طرق بسيطة للغاية، تساعد في التحسين من نضارة الجلد، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "Times Of India".

ينبغي تدليل بشرتك، من خلال اتباع روتين عناية ليلي، للتخلص من الجلد الميت، والحفاظ على نضارة البشرة، وتوحيد لونها، لذا فيما يلي بعض من النصائح السحرية، للحصول على بشرة نضرة: -غسل الوجه نظفي وجهك باستخدام منظف لطيف، يحتوي على مكونات طبيعية جيدة، لإزالة الميك أب والأتربة والزيوت الزائدة وتفتيح البشرة