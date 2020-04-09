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لو المطهرات بتشقق بشرتك.. إليك 3 نصائح سحرية

تحرير:إسراء سليمان ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٥٨ م
العناية بالبشرة
العناية بالبشرة
يمكنك استغلال فترة الحجر الصحي في العديد من الأعمال اليومية، إضافة إلى الاهتمام بالمنزل، والحفاظ على صحتك، وبالنسبة للعناية بالبشرة، فلابد من اتباع روتين عناية يومي، وخاصة أننا أصبحنا نفرط في استخدام المطهرات، التي تؤدي إلى جفاف البشرة وتشققها، فينصح خبراء التجميل، باستخدام الزيوت الحيوية، الغنية بمضادات الأكسدة، وتساعد على إفراز الكولاجين، الذي يعزز من نضارة الوجه، وفي نفس الوقت كشف خبراء التجميل عن طرق بسيطة للغاية، تساعد في التحسين من نضارة الجلد، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "Times Of India".
ينبغي تدليل بشرتك، من خلال اتباع روتين عناية ليلي، للتخلص من الجلد الميت، والحفاظ على نضارة البشرة، وتوحيد لونها، لذا فيما يلي بعض من النصائح السحرية، للحصول على بشرة نضرة: -غسل الوجه نظفي وجهك باستخدام منظف لطيف، يحتوي على مكونات طبيعية جيدة، لإزالة الميك أب والأتربة والزيوت الزائدة وتفتيح البشرة
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منتجات العناية بالبشرة

لو كنت بتعاني من الصدفية.. تجنب 4 عادات سيئة

مشكلات صحية عديدة تؤثر بشكل مباشر على الجلد، وتعد الصدفية من أكثر الحالات المرضية التي تسبب ظهور بقع حمراء وتهيج البشرة، إضافة إلى الحكة والالتهابات البالغة، إذا لم يتم التعامل معها على الفور، وبالرغم من أن العديد من منتجات العناية بالبشرة تساعد في السيطرة على الصدفية، إلا أن بعضها يزيد من حدة الأعراض، لذا عليك بالقراءة الجيدة لمكونات أي منتج قبل شرائه، كما توجد بعض الأشياء الأخرى المعتادة، التي تزيد من التهيج، ولست على دراية بها، وذلك نقلًا عن "healthline".
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للحصول على شفايف ناعمة.. استخدم «سكراب» طبيعي

نضارة البشرة والحفاظ عليها، من أكثر الأشياء التي تهتم بها كل فتاة، لذا يحاولن دائمًا اتباع روتين عناية صحي بالبشرة، على سبيل المثال شراء غسول جيد للبشرة، وتطبيق الماسكات الطبيعية، ولا تنسى الاسكراب لتقشير الجلد، والتخلص من الخلايا الميتة، وفي نفس الوقت، تهتم العديد من الفتيات بنضارة الوجه فقط، مع إن الشفايف أيضًا من الأجزاء الهامة، التي تبرز نضارة البشرة، إذ سكراب الشفايف من خطوات العناية الضرورية، لإطلالة مشرقة، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
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زيت وفازلين.. استخدم طرق صحية لإزالة الميك أب

الميك أب ومنتجات التجميل من أكثر الأشياء، التي تثير جنون الفتيات، لذا يحاولن دائمًا الوصول إلى كل ما هو جديد، للحصول على بشرة نضرة خالية من العيوب والجفاف، ويلجأ البعض إلى الخيارات الطبيعية مثل الزيوت، وبالنسبة لإزالة الميك أب، يفضل دائمًا الابتعاد عن المزيلات، لأنها غنية بمكونات كيميائية، من المحتمل أن ينتج عنها التهاب وإحمرار، إضافة إلى جفاف البشرة على المدى البعيد، لذا توجد بعض من الحلول الأخرى، التي تساعد في الحفاظ على صحة الجلد، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
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