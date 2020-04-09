ضبط 3 أطنان فسيخ وسردين فاسدة قبل شم النسيم بالبحيرة
٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م
أرشيفية
شنت مباحث التموين بمحافظة البحيرة، بتوجيهات من اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، حملات تفتيشية على كافة الأسواق والمصانع والمخازن، لضبط المخالفات التموينية والسلعية، خاصة مع اقتراب شم النسيم وشهر رمضان المبارك لمكافحة الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، ونجحت القوات في ضبط 2750 كيلو فسيخ وسردين غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بما يعادل قرابة 3 أطنان، وتمت مصادرة المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، لمنع تداولها بالأسواق وإصابة المواطنين بأضرار منها.
ضبطت القوات مصنع فسيخ بالطريق الدولي
برشيد وثلاجة خضروات بمركز ادفينا، وضبطت القوات 7400 كيلو لوبيا منتهية الصلاحية كان
يتم تجهيزها لبيعها في الأسواق خلال شهر رمضان الكريم، كما تم ضبط 1450 كيلو سردين
منتهى الصلاحية و1300 كيلو فسيخ منتهي الصلاحية معد للبيع في شم النسيم، بإجمالي
قرابة 3 أطنان أسماك فاسدة.
ومن
ضبطت القوات مصنع فسيخ بالطريق الدولي
برشيد وثلاجة خضروات بمركز ادفينا، وضبطت القوات 7400 كيلو لوبيا منتهية الصلاحية كان
يتم تجهيزها لبيعها في الأسواق خلال شهر رمضان الكريم، كما تم ضبط 1450 كيلو سردين
منتهى الصلاحية و1300 كيلو فسيخ منتهي الصلاحية معد للبيع في شم النسيم، بإجمالي
قرابة 3 أطنان أسماك فاسدة.
ومن المقرر استمرار الحملات الأمنية لمواجهة جرائم الاحتكار ورفع
الأسعار، علاوة على تكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية
والأسواق والمخابز للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية وإنتاجهم خبز
مطابق للمواصفات والأوزان ولضمان وصول الدعم لمستحقيه وكذا التأكد من صلاحية السلع
واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.