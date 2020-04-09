ضبط 3 أطنان فسيخ وسردين فاسدة قبل شم النسيم بالبحيرة

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م

أرشيفية

شنت مباحث التموين بمحافظة البحيرة، بتوجيهات من اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، حملات تفتيشية على كافة الأسواق والمصانع والمخازن، لضبط المخالفات التموينية والسلعية، خاصة مع اقتراب شم النسيم وشهر رمضان المبارك لمكافحة الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، ونجحت القوات في ضبط 2750 كيلو فسيخ وسردين غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بما يعادل قرابة 3 أطنان، وتمت مصادرة المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، لمنع تداولها بالأسواق وإصابة المواطنين بأضرار منها.

ضبطت القوات مصنع فسيخ بالطريق الدولي برشيد وثلاجة خضروات بمركز ادفينا، وضبطت القوات 7400 كيلو لوبيا منتهية الصلاحية كان يتم تجهيزها لبيعها في الأسواق خلال شهر رمضان الكريم، كما تم ضبط 1450 كيلو سردين منتهى الصلاحية و1300 كيلو فسيخ منتهي الصلاحية معد للبيع في شم النسيم، بإجمالي قرابة 3 أطنان أسماك فاسدة. ومن