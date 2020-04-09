جريمة

ضبط 3 أطنان فسيخ وسردين فاسدة قبل شم النسيم بالبحيرة

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م
أرشيفية
أرشيفية
شنت مباحث التموين بمحافظة البحيرة، بتوجيهات من اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، حملات تفتيشية على كافة الأسواق والمصانع والمخازن، لضبط المخالفات التموينية والسلعية، خاصة مع اقتراب شم النسيم وشهر رمضان المبارك لمكافحة الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، ونجحت القوات في ضبط 2750 كيلو فسيخ وسردين غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بما يعادل قرابة 3 أطنان، وتمت مصادرة المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، لمنع تداولها بالأسواق وإصابة المواطنين بأضرار منها.
ضبطت القوات مصنع فسيخ بالطريق الدولي برشيد وثلاجة خضروات بمركز ادفينا، وضبطت القوات 7400 كيلو لوبيا منتهية الصلاحية كان يتم تجهيزها لبيعها في الأسواق خلال شهر رمضان الكريم، كما تم ضبط 1450 كيلو سردين منتهى الصلاحية و1300 كيلو فسيخ منتهي الصلاحية معد للبيع في شم النسيم، بإجمالي قرابة 3 أطنان أسماك فاسدة. ومن
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مباحث-التموين-صور-ارشيفية (3)

ضبط 923 قضية تموين و226 مخالفة للحظر و13 سنتر

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على كافة مديريات الأمن، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعداد كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.
تزوير-مستندات (3)

ضبط 3 موظفين حاولوا اختلاس 100 ألف جنيه بجرة قلم

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط 3 موظفين بإحدى الشركات المساهمة المصرية بالقاهرة والمتخصصة في مجال التقنيات التكنولوجية، لاتهامهم باقيام باستغلال طبيعة عملهم واختلاس مبالغ مالية خاصة بالشركة عملهم بموجب أوامر شراء وأذونات صرف مزورة، إذ قرروا الاستيلاء على 100 ألف جنيه، عن طريق تحرير أذونات توريد وصرف مزورة، جميعها لا وجود لها في الواقع "مجرد مستندات مزيفة بجرة قلم"، لكن مسئول الشئون القانونية بالشركة ارتاب في الأذونات وتحرى عنها واكتشف تزييفها، فأبلغ الشرطة.
محكمة-ارشفية

إرجاء الحكم في أحداث عنف النزهة إلى 5 مايو

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الخميس، مد أجل النطق بالحكم على متهمين اثنين بـ"أحداث عنف النزهة" التى وقعت فى شهر ديسمبر من عام 2013، إلى جلسة 5 مايو المقبل لتعذر حضور المتهمين من السجن، لأسباب واعتبارات أمنية، تتمثل فى أخذ الاحتياطات فيما يتعلق بنقل المتهمين ضمن الإجراءات الوقائية اللازمة فى الفترة الحالية، وصدر قرار إرجاء صدور الحكم بعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
اصابة 11 شخص-في-حادث-تصادم 4-سيارات-في-البحيرة .(6)

التحفظ على سائق تسبب في إصابة 43 طفلًا بحادث مروري

أمرت النيابة العامة بالتحفظ على سائق سيارة ربع نقل، تسبب في إصابة 43 شخصًا أغلبهم أطفال في حادث مروري بالقرب من كمين أمنى بدائرة مركز أبوتشت شمال محافظة قنا، إذ تبين أن السائق خالف تعليمات ولوائح المرور التي تحظر استخدام سيارات النقل "ربع أو نصف او تريلا" في تحميل ركاب، لما يمثله ركوب تلك السيارات من خطورة فائقة على الأشخاص لانعدام احتياطات الأمن والسلامة بها وكونها مخصصة لتحميل البضائع أو الماشية وليس البشر، وهو المحظور الذى يثبت صحته بتكرار حوادث سيارات النقل وارتفاع عدد الإصابات التي تخلفها جراء تحميلها بالركاب.
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

إدارات الأمن الاقتصادي السبع تضبط 4685 قضية في يوم

جهود متواصلة يبذلها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي "يضم 7 إدارات متنوعة"؛ لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج عن القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
حملة-أمنية-لضبط المخدرات‎ (2)

ضبط 38 قضية تموين وتنفيذ 1412 حكمًا بسوهاج

شن جهاز الأمن بمديرية سوهاج بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، ورئاسة اللواء عبدالحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية، حملة مكبرة لتنفيذ الأحكام القضائية الجنائية وأحكام الغرامات والمخالفات، علاوة على إعداد الأكمنة لضبط الخارجين عن القانون من ممارسي أعمال العنف والبلطجة وحائزى الأسلحة النارية والزخيرة، علاوة على ضبط الجرائم التموينية التى تضر بالمصلحة العامة للمواطنين، وذلك بقصد ضبط الأسعار خاصة فى ظل أزمة كورونا.
حملة-أمنية-بمنشأة-القناطر

الشرطة تلاحق مروجي الكيف وحاملي السلاح بحملات مكبرة

عيون ساهرة على أمن وسلامة البلاد وحماية المواطنين، جنيا إلى طبيق حظر التجوال والتأكد من التزام أصحاب المحلات بقرار الغلق خلال الوقت المحدد، وفي إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، واستهدفت فرض السيطرة الأمنية بمختلف المحافظات.
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ضبط 10 أطنان سلع غذائية ودواجن فاسدة في القاهرة

واصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، وأسفرت الحملات خلال الأربع والعشرين الماضية عن تحقيق العدي من النتائج الإيجابية.
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