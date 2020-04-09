البورصة تربح 4.1 مليار جنيه في ختام التعاملات

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٤ م

البورصة

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على أداء متباين للمؤشرات، واتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع فيما إتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 553.203 مليار جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بختام الجلسة بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 10321 نقطة، فيما انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 1041 نقطة.

كما انخفض مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 1062 نقطة. وبلغ حجم التداول بالبورصة المصرية اليوم 265.1 مليون ورقة مالية بقيمة 905.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 26.5 ألف عملية لعدد 170 شركة، وارتفعت أسهم 53 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 78 شركة، ولم تتغير مستويات 39