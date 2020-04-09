سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

وزير التعليم يعلن موضوعات المشروعات البحثية

تحرير:أمينة محمود ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٠ م
طارق شوقي
طارق شوقي
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في رسالة مصورة، اليوم الخميس، عن جدول المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل والذي يعد شرطًا لانتقال الطلاب (في الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي) إلى السنة التعليمية التالية. وقال شوقي، إن المشروع البحثي هدفه تعليم الطلاب مهارات جديدة وهي (العمل الجماعي بين الطلاب، والاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار)، وغيرها من المهارات الضرورية للطلاب، مشيرًا إلى أن المشروعات البحثية تغيير جذري في عملية التقييم والتعليم لأبنائنا الطلاب.
وأوضح الدكتور طارق شوقي، عدة نقاط مهمة، وهي كالتالي: - المرحلة الابتدائية (من الصف الثالث إلى الصف السادس).. يختار الطالب مشروعا بحثيا من أحد 4 مشروعات مقترحة من وزارة التربية والتعليم لتنفيذه، ويقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب). - المرحلة الإعدادية (من الصف الأول إلى
اقرأ المزيد
جولة-السيسي -لمتابعة- الموقف -التنفيذي- الخاص -بتطوير- منطقة- عزبة- الهجانة (12)

السيسي في زيارة لأحد المشروعات: «إزاي العمال مش لابسين كمامات»

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفقد بعد ظهر اليوم، بعض مواقع المشروعات الإنشائية. وقال راضي، في بيان، اليوم الخميس: "وفي ضوء ما تلاحظ من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع، وجه الرئيس كل الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة".
فيروس كورونا

الإسكان: إضافة الكلور لمياه الشرب يقضي على الفيروسات

نفى الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، ما تم تداوله حول انتقال فيروس كورونا عبر مياه الشرب أو الصرف الصحي، مؤكدا أنه لا يوجد دليل على ذلك. وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز التنظيمي لمياه الشرب، أنه حسب منظمة الصحة العالمية لا يوجد دليل على أن فيروس كورونا المستجد ينتقل من خلال أنظمة الصرف الصحي أو محطات مياه الشرب، لافتا أن نظم التعقيم الحالية المعتمدة على إضافة الكلور إلى مياه الشرب كافية للقضاء على الفيروسات المحتمل وجودها.
كورونا والحجر الصحي (2)

تسجيل أول حالة وفاة بكورونا في مستشفى كفر الزيات

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا، داخل العزل الصحي بمستشفى كفر الزيات العام، لمواطن من محافظة القليوبية يبلغ من العمر 70 عاما. وأوضحت المديرية، أن المواطن وصل العزل الصحي بمستشفى كفرالزيات العام فى حالة متأخرة، وتم تقديم كافة الإسعافات اللازمة له في محاولة لإنقاذه، ولكنه توفى. وكان الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، قد استقبل أول أمس، الأطباء المتطوعين لرعاية حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لمده 14 يوما متواصله داخل مستشفى كفر الزيات العام.
السيسي بالكمامة

السيسي خلال تفقده المشروعات الإنشائية: «الناس مش لابسة كمامات ليه»

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفقد بعد ظهر اليوم الخميس، بعض مواقع المشروعات الإنشائية، إذ قال راضي، في بيان له اليوم، إنه في ضوء ما تلاحظ من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كافة الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة.
اقرأ المزيد من الأخبار
طلاب -الثانوية(1)

طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحان الجغرافيا إلكترونيًا

توافد طلبة الصف الأول الثانوي على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر، من داخل المنازل، لأداء امتحان مادة الجغرافيا إلكترونيًا في اليوم الرابع من الاختبارات التجريبية للطلبة، استعدادًا لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والتي ستجرى في مايو 2020.
طارق- شوقي

مراعاة الفروق العمرية.. وزير التعليم يكشف طريقة عمل المشروع البحثي

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طريقة المشروع البحثي الذي سيكون شرطا أساسيا للنجاح والانتقال للصف الدراسي الأعلى. وشرح الوزير خلال فيديو توضيحي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؟، كيفية التعامل مع المشروعات البحثية في سنوات النقل والشهادة الإعدادية، كما أوضح كيفية البحث عن المعلومة في المكتبة الرقمية والتعامل مع عناصر المشروع. ويحتوي الفيديو على مثال لموضوع يناسب مرحلة عمرية معينة وسوف يتم مراعاة الفروق العمرية في المشروعات المختلفة على حسب السنة الدراسية وكذلك عمق عناصر المشروع.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم يكشف تفاصيل المشروع البحثي لطلاب الابتدائي والإعدادي

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل المشروع البحثي الذي سيعد شرطًا لانتقال الطلاب (في الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي) إلى السنة التعليمية التالية. وأوضح شوقي، عدة نقاط مهمة من خلال فيديو مصوؤ، أبرزها أن الطالب سيكون مطالب بإعداد مشروع بحثي واحد فقط (متعدد التخصصات) في كل سنة دراسية للانتقال إلى السنة التالية، ويستطيع الطالب أن يقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب)، وذلك خلال الفترة من 9 أبريل حتى 15 مايو 2020.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم: انتظروا حزمة قرارات جديدة اليوم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص، اليوم الخميس، إن ما ينشر عن القرارات الجديدة التي ستتخذها الوزارة عبر المواقع الإلكترونية "معلومات غير دقيقة".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]