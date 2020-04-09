وزير التعليم يعلن موضوعات المشروعات البحثية

تحرير:أمينة محمود ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٠ م

طارق شوقي

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في رسالة مصورة، اليوم الخميس، عن جدول المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل والذي يعد شرطًا لانتقال الطلاب (في الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي) إلى السنة التعليمية التالية. وقال شوقي، إن المشروع البحثي هدفه تعليم الطلاب مهارات جديدة وهي (العمل الجماعي بين الطلاب، والاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار)، وغيرها من المهارات الضرورية للطلاب، مشيرًا إلى أن المشروعات البحثية تغيير جذري في عملية التقييم والتعليم لأبنائنا الطلاب.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، عدة نقاط مهمة، وهي كالتالي: - المرحلة الابتدائية (من الصف الثالث إلى الصف السادس).. يختار الطالب مشروعا بحثيا من أحد 4 مشروعات مقترحة من وزارة التربية والتعليم لتنفيذه، ويقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب). - المرحلة الإعدادية (من الصف الأول إلى