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الوزراء ينفي صرف منحة العمالة غير المنتظمة من البنوك

تحرير:هالة صقر ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٧ م
عمال
عمال
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم الخميس، ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن بدء صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة من خلال البنوك المصرية. وأكد المركز الإعلامي أنه تواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت بدورها تلك الأنباء، موضحًا أن البنوك ليست الجهة المختصة بصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة، وأن هناك لجنة مُشّكلة للتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة، وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وذلك في إطار جهود الدولة للتعامل مع أزمة فيروس "كورونا".
وأفاد المركز الإعلامي، أنه سيتم الإعلان عن آلية صرف تلك المنحة للمستحقين من هذه العمالة خلال الأيام المقبلة، بما يضمن عدم حدوث تكدس أو تزاحم من المواطنين أثناء عملية صرف المنحة. وكانت وزارة القوى العاملة قد أعلنت خلال الفترة الماضية عن البدء في تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر موقعها الإلكتروني، لصرف
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السيسي في زيارة لأحد المشروعات: «إزاي العمال مش لابسين كمامات»

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفقد بعد ظهر اليوم، بعض مواقع المشروعات الإنشائية. وقال راضي، في بيان، اليوم الخميس: "وفي ضوء ما تلاحظ من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع، وجه الرئيس كل الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة".
فيروس كورونا

الإسكان: إضافة الكلور لمياه الشرب يقضي على الفيروسات

نفى الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، ما تم تداوله حول انتقال فيروس كورونا عبر مياه الشرب أو الصرف الصحي، مؤكدا أنه لا يوجد دليل على ذلك. وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز التنظيمي لمياه الشرب، أنه حسب منظمة الصحة العالمية لا يوجد دليل على أن فيروس كورونا المستجد ينتقل من خلال أنظمة الصرف الصحي أو محطات مياه الشرب، لافتا أن نظم التعقيم الحالية المعتمدة على إضافة الكلور إلى مياه الشرب كافية للقضاء على الفيروسات المحتمل وجودها.
كورونا والحجر الصحي (2)

تسجيل أول حالة وفاة بكورونا في مستشفى كفر الزيات

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا، داخل العزل الصحي بمستشفى كفر الزيات العام، لمواطن من محافظة القليوبية يبلغ من العمر 70 عاما. وأوضحت المديرية، أن المواطن وصل العزل الصحي بمستشفى كفرالزيات العام فى حالة متأخرة، وتم تقديم كافة الإسعافات اللازمة له في محاولة لإنقاذه، ولكنه توفى. وكان الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، قد استقبل أول أمس، الأطباء المتطوعين لرعاية حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لمده 14 يوما متواصله داخل مستشفى كفر الزيات العام.
السيسي بالكمامة

السيسي خلال تفقده المشروعات الإنشائية: «الناس مش لابسة كمامات ليه»

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفقد بعد ظهر اليوم الخميس، بعض مواقع المشروعات الإنشائية، إذ قال راضي، في بيان له اليوم، إنه في ضوء ما تلاحظ من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كافة الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة.
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عمال التراحيل (.1) (2)

الدقهلية تعلن البدء في صرف منحة العمالة غير المنتظمة

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، إن موعد انتهاء تسجيل العمالة الجديدة الغير منتظمة بعد غد الخميس، عقب الانتهاء من مراجعة البيانات والتأكد من صحتها سيتم إرسال رسالة نصية بقبول البيانات، وسيتم صرف مبلغ 500 جنيه يوم الأحد المقبل ولمدة 3 شهور عن طريق فيزا كارد يتم السحب بها من مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي. وأكد المحافظ، أن مديرية القوى العاملة بالدقهلية قامت بالبدء في صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة من السابق تسجيلهم وعددهم 2645 عامل على مستوى المحافظة، بقيمة 500 جنيه للعامل المسجل بإدارة العمالة غير المنتظمة.
عمال التراحيل (.1) (3)

صرف إعانة العمالة غير المنتظمة في بيان بالبرلمان

تقدم هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، موجه ‎إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير القوى العاملة محمد سعفان، بشأن صرف إعانة العمالة غير المنتظمة، في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها من توقف العمل، بسبب اجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا. وقال الحريرى، إن مئات الآلاف من الكبار والشباب من العمالة غير المنتظمة أغلقت مصادر الرزق أمامهم وأصبحوا بلا عمل وبلا دخل بسبب تفشي فيروس كورونال
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

حرق الجثامين والعلاج بلقاح الحصبة.. الحكومة تنفي 6 شائعات عن كورونا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدداً من الشائعات التي ترددت بشأن الإجراءات المرتبطة بمواجهة فيروس كورونا المستجد في مصر. وقال المركز الإعلامي في بيان اليوم الجمعة، إنه لم يتم تسجيل أي حالة انتكاسة للمتعافين من فيروس كورونا بمصر، وكافة الحالات التي تماثلت للشفاء لا يمكن أن تكون مصدراً للعدوى. وشدد المركز على عدم صحة إنهاء منظمة الصحة العالمية لعملها في مصر بزعم انتهاء الأزمة، مؤكداً أن المنظمة مستمرة في تقديم الدعم للحكومة في التصدي لفيروس كورونا، وتشيد بجهود مصر لمنع انتشار الفيروس والسيطرة عليه.
رئاسة-مجلس-الوزراء

الحكومة توضح حقيقة انهيار مئذنة مسجد أثري بالدرب الأحمر

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن انهيار مئذنة أحد المساجد الأثرية بمنطقة الدرب الأحمر. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانهيار مئذنة أحد المساجد الأثرية بمنطقة الدرب الأحمر، مُشددةً على أن كافة المساجد الأثرية بالمنطقة سليمة وآمنة تماماً، ولم تقع بها أي أضرار، وأنه جارٍ حالياً استكمال تنفيذ خطة تطوير وترميم عدد من المساجد الأثرية على مستوى الجمهورية.
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