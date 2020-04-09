الوزراء ينفي صرف منحة العمالة غير المنتظمة من البنوك

تحرير:هالة صقر ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٧ م

عمال

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم الخميس، ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن بدء صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة من خلال البنوك المصرية. وأكد المركز الإعلامي أنه تواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت بدورها تلك الأنباء، موضحًا أن البنوك ليست الجهة المختصة بصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة، وأن هناك لجنة مُشّكلة للتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة، وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وذلك في إطار جهود الدولة للتعامل مع أزمة فيروس "كورونا".

وأفاد المركز الإعلامي، أنه سيتم الإعلان عن آلية صرف تلك المنحة للمستحقين من هذه العمالة خلال الأيام المقبلة، بما يضمن عدم حدوث تكدس أو تزاحم من المواطنين أثناء عملية صرف المنحة. وكانت وزارة القوى العاملة قد أعلنت خلال الفترة الماضية عن البدء في تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر موقعها الإلكتروني، لصرف