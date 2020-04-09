عشرات القتلى في هجوم لتنظيم «داعش» على حمص

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:١١ م

قصف في دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ، اليوم الخميس، بسقوط عشرات القتلى جراء هجوم واسع شنه تنظيم داعش على مواقع لقوات النظام في مدينة حمص. وأوضح المرصد السوري أن "اشتباكات عنيفة تدور على محاور ببادية السخنة في ريف حمص الشرقي ، بين قوات النظام السوري والمليشيات الموالية لها من جهة ، وبين تنظيم داعش الذي ينشط هناك من جهة أخرى". وتترافق الاشتباكات مع قصف واستهدافات متبادلة، بالإضافة لضربات جوية نفذتها طائرات روسية على محاور القتال ومواقع أخرى في البادية.

وأوضح المرصد أن الاشتباكات والقصف الجوي تسبب حتى الآن في مقتل 18 من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها، إلى جانب 11 من عناصر داعش. يذكر أن دفاعات الجوية السورية تصدّت في مارس الماضي ، لصواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من الأجواء اللبنانية على أهداف في شرق حمص بوسط سوريا. وقالت الوكالة السورية