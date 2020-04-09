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عشرات القتلى في هجوم لتنظيم «داعش» على حمص

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:١١ م
قصف في دمشق
قصف في دمشق
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ، اليوم الخميس، بسقوط عشرات القتلى جراء هجوم واسع شنه تنظيم داعش على مواقع لقوات النظام في مدينة حمص. وأوضح المرصد السوري أن "اشتباكات عنيفة تدور على محاور ببادية السخنة في ريف حمص الشرقي ، بين قوات النظام السوري والمليشيات الموالية لها من جهة ، وبين تنظيم داعش الذي ينشط هناك من جهة أخرى". وتترافق الاشتباكات مع قصف واستهدافات متبادلة، بالإضافة لضربات جوية نفذتها طائرات روسية على محاور القتال ومواقع أخرى في البادية.
وأوضح المرصد أن الاشتباكات والقصف الجوي تسبب حتى الآن في مقتل 18 من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها، إلى جانب 11 من عناصر داعش. يذكر أن دفاعات الجوية السورية تصدّت في مارس الماضي ، لصواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من الأجواء اللبنانية على أهداف في شرق حمص بوسط سوريا. وقالت الوكالة السورية
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الحملة-القومية-للتطعيم (2)

لأول مرة..تعليق حملات مكافحة شلل الأطفال بسبب كورونا

وجّه وباء "كورونا" ضربة غير مسبوقة لمعركة العالم ضد شلل الأطفال بعد تعليق حملات التلقيح للمرة الأولى منذ عقود، وفق ما قال رئيس المنظمة العالمية لمكافحة المرض. ومع اجتياح كورونا سريعا أنحاء العالم، أعلنت المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال أن العاملين في مجال الصحة لا يمكنهم مواصلة حملات التلقيح الجماعي وحذرت من هذا الأمر قد يتسبب في عودة شلل الأطفال. وقال ميشال زافران من منظمة الصحة الذي يرأس المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال "لقد دمرتنا حقيقة أننا يجب أن نوقف نشاطاتنا التي نقوم بها من أجل القضاء على مرض عملنا بجد للتخلص منه".
أنجيلا-ميركل

ميركل تعلق على تدابير كورونا إيجابيا: هناك بارقة أمل

أعطت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تقييما أوليا إيجابيا للتدابير التي اتخذتها حكومتها للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد. جاء ذلك وفقا لما نقله أعضاء في الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي اليوم الخميس عن ميركل خلال عقدها مؤتمرا عبر الفيديو مع الكتلة لمناقشة آخر تطورات الوضع في مكافحة كورونا. وقالت ميركل إن "هناك بارقة أمل"، مشيرة إلى أن المعيار الذي التزمته الحكومة في تعاملها مع الأزمة كان عدم تحميل النظام الصحي بأكثر من طاقته. وأضافت أن الحكومة نجحت في ذلك بشكل جيد تماما حتى الآن.
تعقيم في البرازيل

البرازيل تدعو لإشراك عصابات المخدرات في «حرب كورونا»

دعت وزارة الصحة البرازيلية، سلطات البلاد إلى إجراء محادثات مع عصابات المخدرات والميليشيات في الأحياء الفقيرة حول طريقة احتواء فيروس كورونا المستجد. وتستعد البرازيل، البلد الأكثر تضررا من الوباء في أمريكا اللاتينية، لأسوأ السيناريوهات إذا تفشى كوفيد 19 في الأحياء الفقيرة والأحياء المزدحمة التي غالبا ما تفتقر إلى نظام الصرف الصحي والبنية التحتية للرعاية الصحية. وقال وزير الصحة لويس هنريكي مانديتا إنه على الحكومة أن تكون واقعية بشأن من سيتولى السلطة في العديد من هذه الأحياء.
فيروس- كورونا (8)

بريطانيا تخطط لإجراء 90 ألف اختبار مضاد لـ«كورونا»

تخطط مختبرات هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، لإجراء عشرات الآلاف من اختبارات الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد يوميا لإخطار المرضى والعاملين في الهيئة البريطانية بما إذا كانوا قد تعافوا من الفيروس. وذكرت صحيفة تايمز البريطانية - على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- أن كبير أطباء المختبرات الطبية في بريطانيا يعمل على تنسيق الجهود المبذولة لاستخدام الأجهزة الطبية المتوافرة لإجراء اختبارات دقيقة للغاية لفحص الأشخاص المصابين بالفيروس لتحديد ما إذا كانوا قد تعافوا، أملا في أن يصل معدل اختبارات إلى 90 ألف خلال الشهرين المقبلين.
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دمشق

دمشق قلقة حيال انتشار «كورونا» بسبب السياحة الدينية

أكد وزير الصحة السوري نزار يازجي، أن بلاده تتفق مع منظمة الصحة العالمية في مخاوفها من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في سوريا باعتبارها مقصداً للسياحة الدينية، مضيفا أنه لا يمكن إعطاء تطمينات لمجرد أن عدد الإصابات المسجلة حتى اليوم قليل، نظرا لدخول أشخاص إلى البلاد بشكل غير شرعي وقد يكونون مصابين أو مخالطين لمرضى، وتجري متابعتهم عبر فرق الترصد. وعلقت سوريا السياحة بشكل عام وأوقفت استقبال الوفود السياحية، منذ شهر مارس الماضي، بينما يجري العمل على ضبط المناطق التي يوجد فيها أماكن للسياحة الدينية.
فيروس-كورونا (2)

الصحة العالمية: إصابات فيروس كورونا بسوريا في بداية المنحنى التصاعدي

أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في دمشق نعمة سعيد، أن واقع الإصابات بفيروس "كورونا" في سوريا في بداية المنحنى التصاعدي.
عبد الحليم خدام

رويترز: وفاة نائب الرئيس السوري الأسبق في باريس

أعلن مصدر سوري يعيش في المنفى ومقرب من عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري السابق، أن خدام توفي اليوم الثلاثاء في فرنسا عن عمر 88 عاما. ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن صلاح عياش أن خدام توفي الساعة الخامسة صباحا (الثالثة بتوقيت جرينتش) عقب إصابته بأزمة قلبية. وأصبح خدام معارضا بارزا لحكم الرئيس بشار الأسد بعد هروبه إلى باريس في العام 2005، وعمل خدام لمدة 30 سنة في الدولة السورية في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد وابنه بشار الذي أصبح رئيسا عام 2000، إذ تولى أولى مناصبه محافظا للقنيطرة عاصمة الجولان وذلك في عام 1966، وحتى نهاية العام 1967.
تشانغ جيون

الصين تدعو لرفع العقوبات عن سوريا لمكافحة "كورونا"

حث مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون، في كلمة خلال اجتماع عقده مجلس الأمن عبر الفيديو بشأن الوضع في سوريا ونقلتها وسائل إعلام صينية، اليوم الثلاثاء، على رفع ما وصفها بـ"الإجراءات الأحادية التعسفية" عن سوريا فورا وبشكل كامل، معتبرا أن هذه العقوبات من شأنها أن تقوض جهود سوريا في مكافحة مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "نشعر بقلق بالغ إزاء الأثر السلبي للعقوبات الأحادية على قدرة البلدان على مواجهة المرض، ومنها سوريا، حيث يعاني المدنيون والأبرياء بشدة جراء تلك العقوبات". وتتولى الصين رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر مارس.
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