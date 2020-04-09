ضبط 40 طن زيوت فاسدة في مصنع غير مرخص بالجيزة

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:١٥ م

أرشيفية

شنت مباحث التموين بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت عن ضبط مصنع غير مرخص، يقوم القائمين عليه بتجميع بقايا الزيوت، والتي عادة تكون مأكسدة وفاسدة لا تصلح للاستخدام الآدمي ثانية، ويقومون بإدخال تعديلات ومواد صناعية عليها لتنقيتها من الشوائب ومنحها خصائص لتغير لونها الغامق جراء سابقة استخدامها، وذلك بقصد إعادة تعبأته وبيعه للمواطنين باعتباره زيت طعام صالح للاستخدام.

وأثبتت قوات الحملة بمحضر ضبط المصنع غير المرخص بالجيزة، إعادة القائمين عليه تدوير المخلفات الخطرة والزيوت المتهالكة تحصلوا عليها من مخلفات المطاعم الكبرى لإعادة تعبأتها وطرحها للجمهور، وتحفظت القوات على وضبط (40,600 طن ) مخالفات خطرة عبارة عن زيوت متهالكة ومادة بيضاء مجهولة المصدر بدون بيانات تستخدم