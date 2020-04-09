نائب اليمن: نلتزم بوقف إطلاق النار لمواجهة كورونا

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٣١ م

وقف إطلاق النار في اليمن - تعبيرية

أكد نائب رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي الفريق الركن علي محسن صالح بالاستجابة لدعوة وقف إطلاق النار الذي يجري سريانه اعتباراً من اليوم الخميس تمام الساعة ال12 ظهراً بالتوقيت المحلي استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لمواجهة تبعات انتشار فايروس كورونا المستجد. وأضاف صالح في تصريحات حسبما أوردت وكالة الأنباء اليمنية اليوم الخميس أنه تم عقد اجتماعاً افتراضياً مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية وجهود وقف إطلاق النار ،بناءا علي توجيهات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي .

وعبر نائب الرئيس عن تقديره لمواقف دول التحالف بقيادة السعودية الشقيقة التي أعلنت دعمها وتأييدها لقرار الشرعية في الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بما من شأنه تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح جهد المبعوث الأممي لليمن والتخفيف من معاناة الشعب اليمني والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنعه من الانتشار. وأكد