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نائب اليمن: نلتزم بوقف إطلاق النار لمواجهة كورونا

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٣١ م
وقف إطلاق النار في اليمن - تعبيرية
وقف إطلاق النار في اليمن - تعبيرية
أكد نائب رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي الفريق الركن علي محسن صالح بالاستجابة لدعوة وقف إطلاق النار الذي يجري سريانه اعتباراً من اليوم الخميس تمام الساعة ال12 ظهراً بالتوقيت المحلي استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لمواجهة تبعات انتشار فايروس كورونا المستجد. وأضاف صالح في تصريحات حسبما أوردت وكالة الأنباء اليمنية اليوم الخميس أنه تم عقد اجتماعاً افتراضياً مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية وجهود وقف إطلاق النار ،بناءا علي توجيهات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي .
وعبر نائب الرئيس عن تقديره لمواقف دول التحالف بقيادة السعودية الشقيقة التي أعلنت دعمها وتأييدها لقرار الشرعية في الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بما من شأنه تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح جهد المبعوث الأممي لليمن والتخفيف من معاناة الشعب اليمني والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنعه من الانتشار. وأكد
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كورونا والحجر الصحي (7)

السعودية تُعلن تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرفع الإجمالي إلى 3287 ، كما تم تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا في السعودية ، ليكون الإجمالي 44 وفاة . وقالت الوزارة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي إن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس وصل 666، مشيرة إلى أن نسبة دقة فحص تشخيص كورونا عالية جدا. وأوضحت أن نسبة دقة فحص تشخيص كورونا عالية جدا، مضيفة أن إجمالي المستفيدين من العزل تجاوز الـ 35 ألفا مشيرة إلى أن هناك 80 ألف طلب تطوع للمساهمة في مواجهة كورونا.
مجلس الأمن

بعد الانقسامات..مجلس الأمن يسعى للوحدة بشأن «كورونا»

يجتمع مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى اليوم الخميس للبحث في أزمة كوفيد-19، وذلك بعد أسابيع من الانقسامات، لا سيما بين الصين والولايات المتحدة، في جلسة وصفها بعض الدبلوماسيين بأنها ستكون بمثابة "علاج جماعي". ويعقد الاجتماع الذي سيكون مغلقا، عبر الفيديو اعتباراً من الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش، ويتخلّله عرض يقوم به الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو جوتيريش. وكان تسعة من الأعضاء العشرة غير الدائمي العضوية في المجلس وعلى رأسهم ألمانيا، طلبوا الأسبوع الماضي، عقد اجتماع حول الوباء، في استياء واضح إزاء عجز المجلس في مواجهة الأزمة العالمية.
كوريا - كورونا

الكويت تستعين بخبراء صينيين متخصصين في مكافحة كورونا

كشف وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، عن اتخاذ إجراءات بالتعاون مع وزارة الخارجية الكويتية؛ لتسهيل استقدام مجموعة من الخبراء الصينيين المتخصصين في مكافحة فيروس كورونا المستجد. وقال الصباح في تصريح صحفي :"إن وزارة الصحة الكويتية قامت، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، بإجراء محادثات مع المسؤولين في الصين، لارسال مجموعة من الخبراء الصينيين المتخصصين في مكافحة كورونا إلى الكويت". وحول ما أثير عن استقبال مجموعة كبيرة تفوق 130 ممرضا من إحدى الدول، أوضح أن العديد من الدول أبدت استعدادها لإرسال فرق تمريضية، لكن الأمر يخضع للدراسة أولا.
الامارات

تعليق الزواج والطلاق في دبي بسبب «كورونا»

علقت محكمة الأحوال الشخصية في دبي خدمات عقود الزواج والطلاق حتى إشعار آخر، بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد. وقالت محاكم دبي على موقعها إن محكمة الأحوال الشخصية علقت خدمات إشهادات وتوثيقات عقود الزواج والطلاق حتى إشعار آخر، وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية لمنع انتشار الفيروس. واعتبر القاضي خالد الحوسني رئيس المحكمة أن على أفراد المجتمع الالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بما فيها منع الفعاليات والمناسبات التي لا تتم من دون تجمع الأفراد كتوثيق عقود الزواج والطلاق.
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التحالف-العربي-لدعم-الشباب (2)

التعاون الخليجي يرحب بإعلان التحالف وقف النار باليمن

رحب مجلس التعاون الخليجي بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن وقفا للنار، وذكر الحساب الرسمي للمجلس عبر موقع "تويتر" أن الأمين العام نايف الحجرف، رحب بإعلان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية باليمن وقف النار في اليمن لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، معربا عن أمله أن يسهم هذا الإعلان في تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين، مؤكدا على دعم مجلس التعاون لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في العالم لتركيز الجهود على مكافحة انتشار فيروس كورونا.
??كورونا في الكويت

فرض حظر التجوال في حضرموت لمواجهة وباء «كورونا»

أعلنت محافظة حضرموت شرقي اليمن، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، فرض حظر التجوال في المحافظة الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية ابتداء من يوم الجمعة المقبل، ضمن الإجراءات المتخذة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلة: "نعلن عن فرض حظر التجوال للمواطنين ووسائل النقل على مستوى المحافظة اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا حتى الرابعة فجرا"، واستثنى البيان من هذا الحظر الطواقم الطبية والصحية ولجنة الطوارئ لرفع جاهزيتها واستعدادها الكامل في المواقع المخصصة لها.
الحوثيين

السعودية تكشف لأول مرة عن دعوتها الحوثيين للتفاوض في الرياض

كشف مسؤول سعودي رفيع، عن إجراء المملكة محادثات يومية مع الحوثيين في اليمن، وأنها دعت ممثلين عن هذه الجماعة والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لإجراء محادثات سلام في الرياض، بحسب "روسيا اليوم". ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر قوله، إن اقتراح إجراء محادثات لإنهاء الحرب المستمرة منذ خمس سنوات ما زال مطروحا على الرغم من تصاعد العنف قبل أيام، لكنه قال إن الحوثيين لم يستجيبوا للعرض بعد.
التحالف-العربي-لدعم-الشباب (2)

التحالف العربي يبدأ عملية عسكرية لتدمير أهداف حوثية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، عن بدء عمليه عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعة تتبع للميليشيات الحوثية الإرهابية، وتهدف إلى تحييد وتدمير التهديد البالستي والقدرات النوعية التي تهدد حياة المدنيين، قائلا إنه مستمر باتخاذ الإجراءات والوسائل الحازمة والصارمة ضد انتهاكات الميليشيات المتعمدة باستهداف المدنيين، وإنه الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين من أي أضرار جانبية، ويأتي هذا التطور بعد يومين من إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخين باليستيين باتجاه السعودية.
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