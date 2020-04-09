السعودية تُعلن تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٢ م

استمرار تفشي كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرفع الإجمالي إلى 3287 ، كما تم تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا في السعودية ، ليكون الإجمالي 44 وفاة . وقالت الوزارة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي إن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس وصل 666، مشيرة إلى أن نسبة دقة فحص تشخيص كورونا عالية جدا. وأوضحت أن نسبة دقة فحص تشخيص كورونا عالية جدا، مضيفة أن إجمالي المستفيدين من العزل تجاوز الـ 35 ألفا مشيرة إلى أن هناك 80 ألف طلب تطوع للمساهمة في مواجهة كورونا.

وكانت السعودية فرضت، الاثنين الماضي، حظر تجول على مدار اليوم في العاصمة الرياض ومدن أخرى كبرى، ملزما السكان بالعزل التام، وذلك في إطار تكثيف جهود كبح انتشار فيروس كورونا المستجد. وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن حظر التجول الجديد يشمل كلا من الرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف، وكذلك أرجاء محافظات