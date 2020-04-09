رياضة

هل ينتقل كريم العراقي للأهلي أو الزمالك ؟ السقا يجيب

تحرير:أحمد سعيد ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٣ م
كريم العراقي
كريم العراقي
كشف عبد الظاهر السقا مدير الكرة بنادي المصري، موقف الفريق من رحيل كريم العراقي ظهير أيمن الفريق والمنتخب الأولمبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة. وصرح عبد الظاهر السقا عبر برنامج "وان تو" الإذاعي: "كريم ليس له بديل في صفوف الفريق، ونعاني أيضا من أزمة بسبب الحرمان من القيد ما يعوقنا عن إبرام أي صفقة، لذا لن نقبل برحيل أي لاعب عن الفريق". وواصل "المصري يعاني من مشاكل كبيرة دفاعيا بسبب كثرة الإصابات، ولا خيار آخر لدينا في ظل أزمة الحرمان من القيد".
ألمح "ربما يتغير الوضع بعد حل أزمة القيد، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتواصل معنا أحد من الأهلي ولا الزمالك بخصوص التعاقد مع العراقي سواء بشكل رسمي أو شفهي". وتطرق عبد الظاهر السقا للحديث عن إمكانية تنازل لاعبي المصري عن جزء من رواتبهم لمواجهة أزمة توقف النشاط بسبب كورونا، موضحا "اللاعبون يتبقى لهم راتب
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احمد-فتحى

عبد الجليل: الأهلي لن يقبل عودة فتحي

أكد محمد عبد الجليل لاعب الأهلي والزمالك السابق، في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار"، أن عودة أحمد فتحي لحسابات القلعة الحمراء لن يحدث، بعد الخلاف حول التجديد وإعلان رحيله عقب نهاية الموسم، إذ أن فتحي إذا لم يكتمل انتقاله إلى بيراميدز، لن يجدد للأهلي، كما أن رحيله للزمالك لن يتم، خاصة أن مرتضى منصور رئيس الأبيض يرفض شروطه المالية، ناصحا قائد الأهلي حسام عاشور، بالاعتزال داخل القلعة الحمراء، فعاشور قادر على اللعب لموسمين آخرين، لكنه لن يشعر بالتقدير خارج الأهلي.
أحمد شوبير (1)

أحمد شوبير: بيراميدز تراجع عن ضم فتحي

قال أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت 1"، إن هناك نية لدى نادي بيراميدز للتراجع عن التعاقد مع أحمد فتحي، لاعب النادي الأهلي خلال الموسم المقبل، وهناك رغبة داخل الجهاز الفني لبيراميدز بالتعاقد مع لاعبين صغار السن وأن فتحي لو حصل على مقدم عقد مع بيراميدز لن يكون مطالبا بإعادته، مضيفا: "في حالة صحة ما يتردد عن موقف بيراميدز، سيكون أمام أحمد فتحي خيارين، إما العودة للأهلي أو الانتقال إلى أي نادٍ آخر".
شريف-اكرامى

طارق سليمان: شريف إكرامي وتر علاقتي بمارتن يول

قال طارق سليمان مدرب حراس الأهلي السابق، في تصريحات تلفزيونية مع قناة "النهار"، إنه رفض عرضا للتدريب بنادي بيراميدز بعد رحيله قبل موسمين عن الأهلي، مضيفا: "رفضت بيراميدز بسبب النادي الأهلي، فهو كيان كبير وسأظل أحترمه، بعد ذلك رجعت من جديد للعمل في الأهلي وقضيت فترة ناجحة، وتوجنا بالدوري الموسم الماضي، وفوجئت بتواصل لاسارتي مدرب الأهلي السابق معي من أجل العمل معه في أحد أندية السعودية بعد رحيله عن الأهلي، لكن المفاوضات لم تتم في اللحظات الأخيرة".
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أمير مرتضى منصور

أمير مرتضى يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع فتحي

نفى أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، التفاوض مع أحمد فتحي لاعب الأهلي بعد انتهاء مشوار الأخير مع القلعة الحمراء. وكان الإعلامي أحمد شوبير قال إن أمير مرتضى استطلع رأى فتحي في الانتقال للزمالك ولكن الأخير أعتذر. وعلق أمير في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للزمالك: "لم أدخل في أي مفاوضات مع أحمد فتحي من قريب أو من بعيد، لكي يقال أنه أعتذر عن الانضمام للزمالك"، مضيفا: "مع كامل الإحترام لتاريخ فتحي المميز مع الكرة المصرية، إلى أن سياسة الزمالك في التعاقدات هو التفكير في اللاعبين الذين لديهم القدرة على العطاء داخل الملعب".
إبراهيم-سعيد

إبراهيم سعيد: إكرامي الشحات سبب رحيلي عن الأهلي

كشف إبراهيم سعيد مدافع الأهلي والزمالك السابق، عن سبب رحيله عن القلعة الحمراء في الفترة الماضية، إذ كانت مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري 2003، كانت نقطة تحول ساهمت في اتخاذه قرار الرحيل، موضحا: "بصراحة طريقة إكرامي الشحات الذي كان مكلفا وقتها بالتفاوض معي لتجديد عقدي كانت غير جيدة وجعلتني أرحل عن الأهلي، شعرت أنه سيتم تجميدي رغم أنني كنت نجم الفريق وخاصة في لقاء السوبر، بعد تلك المباراة المعاملة تغيرت معي وتم استبعادي بالفعل، وهو ما جعلني أقرر الرحيل".
احمد-احمد (3)

كاف عن تأجيل نصف نهائي الأبطال: جزء من الافتراضات

أكد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن بطولة الأمم الأفريقية 2021، والمقرر إقامتها في الكاميرون، لا تزال في موعدها بشهري يناير وفبراير المقبلين، وأن تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بسبب فيروس كورونا، جزء من الافتراضات. ?وقال رئيس الكاف في تصريحات لصحيفة "ليموند" الفرنسية: "قررنا تأجيل مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، بناءً على ما طلبته الاتحادات، وهذا القرار مفروضاً مع تعليق العديد من الخطوط الجوية، وصعوبة التحاق اللاعبين الأفارقة المحترفين في أوروبا بمنتخباتهم، سننتظر حتى نعرف متى سيمكننا لعب المباريات".
باتريس كارتيرون

الزمالك يكشف حقيقة عودة أحداد ورحيل بعض اللاعبين

حسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، موقفه بشأن عودة المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق الأبيض إلى صفوف القلعة البيضاء من جديد خلال الموسم المقبل بعد انتهاء إعارته مع الرجاء المغربي. وتحفظ المدير الفني على الأمر، مبرراً بأن الزمالك يمتلك أكثر من لاعب في نفس مركز أحداد، ولا يحتاج التدعيم في مركز لاعب الوسط المهاجم، عكس المراكز الأخرى التي يسعى الفريق الأبيض لتدعيمها في الموسم الجديد والتي يأتي على رأسها مركز رأس الحربة والظهير الأيمن وخط الوسط.
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