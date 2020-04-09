إحباط تهريب 34 كيلو أقمشة لتصنيع الكمامات عبر المطار

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٨ م

مطار القاهرة

أحبط ضباط الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي محاولة تهريب كميات من الأقمشة المستخدمة فى تصنيع الكمامات؛ استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم التهريب وإحكام السيطرة على المنافذ الشرعية بالبلاد ومراقبة الأسواق، ومكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، اتساقاً والإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى اعتزام مسئولى إحدى الشركات التجارية تهريب كمية من الأقمشة المُستخدمة لتصنيع الكمامات للخارج. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مندوب الشركة ثناء قيامه بإنهاء الإجراءات اللازمة لبوليصة شحن عبارة عن (2 طرد بوزن 34 كيلو جرام "مناديل قماش) لصالح الشركة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى اعتزام مسئولى إحدى الشركات التجارية تهريب كمية من الأقمشة المُستخدمة لتصنيع الكمامات للخارج.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مندوب الشركة ثناء قيامه بإنهاء الإجراءات اللازمة لبوليصة شحن عبارة عن (2 طرد بوزن 34 كيلو جرام "مناديل قماش) لصالح الشركة المشار إليها عبر إحدى شركات الشحن الجوى، والمرسلة إلى أحد الأشخاص بإحدى الدول الأجنبية.



وجرى تشكيل لجنة بمشاركة الجهات المختصة لجرد مشمول بوليصة الشحن، أسفرت أعمالها عن ضبط كميات من الأقمشة المستخدمة فى تصنيع الكمامات الطبية الواقية من العدوى تزن حوالى 34 كيلو جراما.







