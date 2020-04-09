لص سيارات يضرب سيدة: "لقيتها لوحدها فتجرأت عليها"

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٢ م

أرشيفية

"سيدة عائدة إلى مسكنها مجهدة لسبب ما، فور نزولها من سيارتها لاحظت أنها ست ولوحدها، وخطر على بالي سرقة سيارتها، وفعل ذلك عنوة، إذ هاجمتها وضربتها مع يقيني بعدم قدرتها على التصدي لي، وبعثرت متعلقاتها، وبينما هي منشغلة بإصاباتها سرقت مفتاح السيارة وهربت، وبعدما دخلت إلى مسكنها وهي مذعورة سرقت السيارة" تلك كانت اعترافات متهم بالتعدي على سيدة بالضرب أمام مسكنها بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وسرقة سيارتها، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتبين من محضر الشرطة أن الضحية انتابها الرعب والفزع جراء ما تعرضت له، إذ هرعت إلى منزلها لتستجمع رباطة جأشها، وخشيت النزول منه ثانية للتوجه إلى قسم الشرطة للإبلاغ، خشية التعدي عليها من جديد من هذا المجهول ولسبب لا تعرفه، ولجأت السيدة إلى موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لتروي الموقف الذى تعرضت له،