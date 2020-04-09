جريمة

لص سيارات يضرب سيدة: "لقيتها لوحدها فتجرأت عليها"

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٢ م
أرشيفية
أرشيفية
"سيدة عائدة إلى مسكنها مجهدة لسبب ما، فور نزولها من سيارتها لاحظت أنها ست ولوحدها، وخطر على بالي سرقة سيارتها، وفعل ذلك عنوة، إذ هاجمتها وضربتها مع يقيني بعدم قدرتها على التصدي لي، وبعثرت متعلقاتها، وبينما هي منشغلة بإصاباتها سرقت مفتاح السيارة وهربت، وبعدما دخلت إلى مسكنها وهي مذعورة سرقت السيارة" تلك كانت اعترافات متهم بالتعدي على سيدة بالضرب أمام مسكنها بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وسرقة سيارتها، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وتبين من محضر الشرطة أن الضحية انتابها الرعب والفزع جراء ما تعرضت له، إذ هرعت إلى منزلها لتستجمع رباطة جأشها، وخشيت النزول منه ثانية للتوجه إلى قسم الشرطة للإبلاغ، خشية التعدي عليها من جديد من هذا المجهول ولسبب لا تعرفه، ولجأت السيدة إلى موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لتروي الموقف الذى تعرضت له،
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«صدمه قطار».. مصرع مواطن عبر مزلقان مُغلق في أسيوط

استعجل مرور قضبان السكة الحديد، خلال إغلاقه بالتزامن مع مرور قطار قادم، إذ اعتقد أن لديه الوقت الكافي للعبور، قبل قدوم القطار الذي يراه بعيدًا، وتجاوز سلسلة المزلقان وأخذ يعبر القضبان واحدًا دون أن يصل للأخر الذي تلوه، إذ داهمه قطار القاهرة أسوان السريع، وعصف بجثمانه، ليمزق الرجل إلى أشلاء في مزلقان بمدينة منفلوط في محافظة أسيوط، وتسبب المشهد في حالة من الفزع بين الناس، الذين سارعوا بالاتصال بسيارات الإسعاف التي حضرت لجمع أشلاء الرجل من على القضبان، وتم إخطار النيابة العامة.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

خالفت قرار الحظر..مداهمة شركة لاختيار ممثلين بالجيزة

جهود مضنية تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق، بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، بحظر جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع كإجراء احترازي ضمن خطة الدولة لمواجهة خطر انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وسط توجيهات صارمة من الوزير بالتصدي بحزم لمخالفي القرار حرصا على سلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس الوبائي، الأمر الذي ترجمه ضباط مباحث المصنفات بضبط شركة لاختيار الممثلين.
مباحث-مصنفات

مأمورية تُداهم استوديو لتسجيل أغاني شعبية بالعمرانية

حملات مكثفة شنها ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية؛ لضبط قضايا المصنفات وقضايا التعدى على حقوق الملكية الفكرية بمحافظتى القاهرة والجيزة، أسفرت عن ضبط 3 مطابع بإحداها بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة؛ لاتهام مالكها بطباعة العديد من المطبوعات بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون وضُبط بداخلها 31 ألف مطبوع تجاري، والقبض على صاحب مكتبة بمدينة نصر على خلفية شكوى تقدم بها أحد المؤلفين ببيعه نسخ كتب من مؤلفاته دون تفويض منه.
النيابة الإدارية

ميكنة النيابة الإدارية بتكلفة 240 مليون جنيه

أقرت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير وميكنة منظومة العمل بالنيابة الإدارية، وتحويلها إلى رقمية إلكترونية بدلًا من ورقية، وذلك بموازنة قدرها 240 مليون جنيه، بما يساهم في سرعة إنجاز عمل النيابة العامة، ورفع كفاءة الأنشطة الإدارية بها، وتأسيس قاعدة معلومات عصرية، وتخفيف التكاليف في أحمال المستندات الورقية والمساحات الشاسعة التي تتطلبها.
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قبض-متهم

«تعالى أسحبلك الفلوس».. حيلة لص التكييفات في 15 مايو

بحيلة جهنمية تمكن لص شديد الجرأة، من النصب على صاحب شركة تكييفات، وسرقة 4 أجهزة تكييف باهظة الثمن منه، بينما يقف أمامه وجهًا لوجه، وذلك باستخدام حيلة "تعالى معايا أسحبلك الفلوس"، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية تحديد هوية المتهم والقبض عليه، والقبض على تاجر سيئ السمعة، اشترى الأجهزة المسروقة وهو يعلم أنها متحصلة من جريمة، واسترد رجال الشرطة التكييفات المسروقة، وردوها إلى مالكها الذى تعرف عليها، وتعرف على المتهم الأول واتهمه بالسرقة وممارسة الاحتيال عليه.
سرقة

«لا تحبسوها» سرقة وبلاغ على فيسبوك انتهت بكرم أخلاق

سيدة بسيطة، فقدت حقيبة يدها في منطقة مشعل بدائرة قسم شرطة الهرم، وسط انشغالها بشراء جميع احتياجاتها الأساسية دفعة واحدة، لتقليل خروجها من المنزل في ظل احتياطات الوقاية من فيروس كورونا، والتزاما بتوجيهات الدولة لمكافحة انتشاره، وأيقنت السيدة أنها تعرضت للسرقة، لكنها آثرت عدم النزول مرة أخرى إلى قسم الشرطة للإبلاغ، خشية التعرض لزحام، فلجأت إلى الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على "فيسبوك" لتبلغ عن تعرضها لجريمة السرقة، لتفاجئها سعادة غامرة بالإجراءات اللاحقة، ثم تعرضها لموقف إنساني مؤثر.
حبس-كلابشات

«مغشوشة وبـ100 جنيه» سقوط تاجري أزمة كورونا بالرحاب

صديقان اجتمعا على الفساد بقصد التربح السريع من أي فرصة تسنح لهما، إذ فكرا في استغلال الأزمة الحالية في مكافحة انتشار فيروس كورونا، من أجل تحقيق أرباح مالية عالية في زمن قياسي، إذ حاولا تصنيع كحول إيثيلي، وبيعه للمواطنين بـ10 أضعاف ثمنه المعتاد مستغلين حاجة الناس له، وقصدوا منطقة مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة لبيع منتجهم المغشوش، اعتقادا منهم بثراء سكان المنطقة التي وقفوا فيها للاتجار بالأزمة، لكن تم ضبطهم وإحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة تصنيع مواد طبية غير مطابقة للمواصفات، وإدخال الغش والتدليس على الناس للاستيلاء على أموالهم.
سرقة-السيارات (3)

سر فيديو أوقع عصابة لسرقة السيارات

3 عناصر إجرامية جمعهم حب المال بغض الطرف عن السبيل لتحقيق ذلك، عقدوا النية على تكوين تشكيل عصابي فيما بينهم يتخصص نشاطه في سرقة السيارات، مستندين إلى كونهم من أرباب السوابق، وأن تقتصر مهمتهم على عملية السرقة، وتكليف مسجل خطر ونجله بالتواصل مع الضحايا ومساومتهم لدفع مبلغ مالي مقابل إعادة سيارته، واتخذوا مناطق مختلفة بمحافظة القاهرة مسرحا لنشاطهم غير المشروع حتى كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية المستور، وتتبعت نشاط العصابة المشبوه، ونجحت في الإيقاع بعناصره.
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