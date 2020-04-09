التموين: ضبط 23 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٤ م

مستلزمات طبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها التموينية المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام؛ لضبط جرائم الغش التجاري، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا".

وأسفرت الحملات تنسيقا مع قطاع الأمن العام عن ضبط 1014 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المنتزة بمحافظة الإسكندرية؛ لحجبه كمية قدرها 7232 عبوة مستلزمات طبية (ماء أكسجين – كحول) و7235 قطعة مستلزمات طبية "سرنجات

وأسفرت الحملات تنسيقا مع قطاع الأمن العام عن ضبط 1014 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المنتزة بمحافظة الإسكندرية؛ لحجبه كمية قدرها 7232 عبوة مستلزمات طبية (ماء أكسجين – كحول) و7235 قطعة مستلزمات طبية "سرنجات – كانيولا" بقصد بيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.



وضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الظاهر بمحافظة القاهرة بحوزته 8500 قطعة كمامة مجهولة المصدر، وقيامه ببيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، وبفحصها ظاهرياً تبين أنها مصنعة من خامات رديئة.



