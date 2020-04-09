مباحث التموين تضبط 2 طن قطع دواجن فاسدة بأكتوبر

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٠ م

مقطعات دواجن فاسدة

وجهت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، حملات مكبرة تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع؛ استهدفت تطبيق الرقابة التموينية على الأسواق، ومحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار، والحفاظ على استقرار كل السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق؛ وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين خاصة محدودي الدخل إضافة الجهود اليومية في التصدي لمحتكري السلع والمستلزمات الطبية واستغلال زيادة إقبال المواطنين عليها.

وأسفرت الحملات عن ضبط المدير المسئول عن ثلاجة بدون ترخيص لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الطالبية؛ لحيازته 1,950 طن سلع غذائية (مقطعات دواجن – دهون حيزانية – حمام – رقائق جلاش) جميعها بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، حسب تقرير مفتش الأغذية ومسؤول

وأسفرت الحملات عن ضبط المدير المسئول عن ثلاجة بدون ترخيص لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الطالبية؛ لحيازته 1,950 طن سلع غذائية (مقطعات دواجن – دهون حيزانية – حمام – رقائق جلاش) جميعها بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، حسب تقرير مفتش الأغذية ومسؤول الطب البيطري المرافق للمأمورية.



كما أمكن ضبط مالك مؤسسة لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثانٍ؛ لحيازته 500 كيلو جرام سلع غذائية (كاكاو - 900 قطعة مستلزمات طبية "قفاز، كمامة" – 42524 عبوة منظفات صناعية صودا كاوية) بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق.



