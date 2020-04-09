جريمة

الداخلية: استمرار «كلنا واحد» حتى رمضان المقبل

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:١١ م
مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد
تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل مديريات الأمن تفعيل المرحلة الثانية عشر من مبادرة "كلنا واحد" حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك بمشاركة كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية؛ استمرارا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال التنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تلبي احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات.
وتهدف المرحلة الثانية عشرة من مبادرة (كلنا واحد) لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بـ18 سلسلة تضم 776 فرعا على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في مجال السلع الاستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان ومشتملاتها والمنظفات للمشاركة في المبادرة على أن تكون
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«صدمه قطار».. مصرع مواطن عبر مزلقان مُغلق في أسيوط

استعجل مرور قضبان السكة الحديد، خلال إغلاقه بالتزامن مع مرور قطار قادم، إذ اعتقد أن لديه الوقت الكافي للعبور، قبل قدوم القطار الذي يراه بعيدًا، وتجاوز سلسلة المزلقان وأخذ يعبر القضبان واحدًا دون أن يصل للأخر الذي تلوه، إذ داهمه قطار القاهرة أسوان السريع، وعصف بجثمانه، ليمزق الرجل إلى أشلاء في مزلقان بمدينة منفلوط في محافظة أسيوط، وتسبب المشهد في حالة من الفزع بين الناس، الذين سارعوا بالاتصال بسيارات الإسعاف التي حضرت لجمع أشلاء الرجل من على القضبان، وتم إخطار النيابة العامة.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

خالفت قرار الحظر..مداهمة شركة لاختيار ممثلين بالجيزة

جهود مضنية تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق، بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، بحظر جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع كإجراء احترازي ضمن خطة الدولة لمواجهة خطر انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وسط توجيهات صارمة من الوزير بالتصدي بحزم لمخالفي القرار حرصا على سلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس الوبائي، الأمر الذي ترجمه ضباط مباحث المصنفات بضبط شركة لاختيار الممثلين.
مباحث-مصنفات

مأمورية تُداهم استوديو لتسجيل أغاني شعبية بالعمرانية

حملات مكثفة شنها ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية؛ لضبط قضايا المصنفات وقضايا التعدى على حقوق الملكية الفكرية بمحافظتى القاهرة والجيزة، أسفرت عن ضبط 3 مطابع بإحداها بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة؛ لاتهام مالكها بطباعة العديد من المطبوعات بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون وضُبط بداخلها 31 ألف مطبوع تجاري، والقبض على صاحب مكتبة بمدينة نصر على خلفية شكوى تقدم بها أحد المؤلفين ببيعه نسخ كتب من مؤلفاته دون تفويض منه.
النيابة الإدارية

ميكنة النيابة الإدارية بتكلفة 240 مليون جنيه

أقرت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير وميكنة منظومة العمل بالنيابة الإدارية، وتحويلها إلى رقمية إلكترونية بدلًا من ورقية، وذلك بموازنة قدرها 240 مليون جنيه، بما يساهم في سرعة إنجاز عمل النيابة العامة، ورفع كفاءة الأنشطة الإدارية بها، وتأسيس قاعدة معلومات عصرية، وتخفيف التكاليف في أحمال المستندات الورقية والمساحات الشاسعة التي تتطلبها.
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كيف ترجمت «كلنا واحد» توجيهات الرئيس لدعم المواطنين؟

لليوم الثالث على التوالي، تواصلت فعاليات المرحلة الثانية عشر من مبادرة "كلنا واحد" بعدد من فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية لتوفير مختلف السلع بالأسعار المخفضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة؛ لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية في إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس كورونا، واستمرارا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال التنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى.
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أمن المنافذ يحبط 4 قضايا تهريب وينفذ 107 أحكام

حملات تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارات التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في إطار جهود الوزارة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها 4 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية أبرزها «بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار سيارات – مستحضرات تجميل – مستلزمات طبية»، إذ بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي 268 ألفا و545 جنيها.
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تخفيض 30 %.. هدية الداخلية للمواطنين في «كلنا واحد»

بأسعار مخفضة تصل إلى 30 %، تنطلق المرحلة الثانية عشرة من مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار إجراءات الدولة لمواجهة أزمة فيروس "كورونا" لتوفير السلع الأساسية والغذائية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وذلك من خلال 18 سلسلة تجارية بـ776 فرعا والعديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لمنظومة "أمان" على مستوى الجمهورية اعتباراً من الأول من أبريل المقبل؛ لدعم منظومة الحماية الاجتماعية، واستمرارا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.
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الداخلية تزف بشرى سارة لـ392 من نزلاء السجون

بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 68 عامًا على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية، أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 392 سجينًا بموجب عفو رئاسي وشرطي، تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (351/2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو. وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 107 نزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
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