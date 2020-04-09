الداخلية: استمرار «كلنا واحد» حتى رمضان المقبل

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:١١ م

مبادرة كلنا واحد

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل مديريات الأمن تفعيل المرحلة الثانية عشر من مبادرة "كلنا واحد" حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك بمشاركة كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية؛ استمرارا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال التنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تلبي احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات.

وتهدف المرحلة الثانية عشرة من مبادرة (كلنا واحد) لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بـ18 سلسلة تضم 776 فرعا على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في مجال السلع الاستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان ومشتملاتها والمنظفات للمشاركة في المبادرة على أن تكون