جريمة

شرطة المسطحات تكتشف كارثة بمصنع تدوير زيوت في الجيزة

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:١٩ م
زيوت فاسدة
زيوت فاسدة
أعدت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بضبط كل المخالفات وإزالات التعديات على منافع الرى والصرف ونهر النيل؛ لفرض السيطرة الأمنية وتحقيقا لمبدأ الردع العام وهيبة الدولة، وشملت الحملة المرور على مزارع سمكية ومكامير الفحم ومصانع الأسمدة في نطاق محافظتي القليوبية والجيزة، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة.
في مجال حماية البيئة أمكن ضبط 2 منشأة متنوعة الأنشطة بنطاق مديريتي أمن الجيزة والقليوبية بالمخالفة لقانون البيئة، أبرزها مصنع غير مرخص بالجيزة لإعادة تدوير المخلفات الخطرة والزيوت المتهالكة ضُبط بداخله 40 طن مخالفات خطرة عبارة عن زيوت متهالكة من مخلفات المطاعم الكبرى ومادة بيضاء مجهولة المصدر بدون بيانات
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حادث-خروج-قطار-عن القضبان-بكفر-الشيخ (2)

«صدمه قطار».. مصرع مواطن عبر مزلقان مُغلق في أسيوط

استعجل مرور قضبان السكة الحديد، خلال إغلاقه بالتزامن مع مرور قطار قادم، إذ اعتقد أن لديه الوقت الكافي للعبور، قبل قدوم القطار الذي يراه بعيدًا، وتجاوز سلسلة المزلقان وأخذ يعبر القضبان واحدًا دون أن يصل للأخر الذي تلوه، إذ داهمه قطار القاهرة أسوان السريع، وعصف بجثمانه، ليمزق الرجل إلى أشلاء في مزلقان بمدينة منفلوط في محافظة أسيوط، وتسبب المشهد في حالة من الفزع بين الناس، الذين سارعوا بالاتصال بسيارات الإسعاف التي حضرت لجمع أشلاء الرجل من على القضبان، وتم إخطار النيابة العامة.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

خالفت قرار الحظر..مداهمة شركة لاختيار ممثلين بالجيزة

جهود مضنية تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق، بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، بحظر جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع كإجراء احترازي ضمن خطة الدولة لمواجهة خطر انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وسط توجيهات صارمة من الوزير بالتصدي بحزم لمخالفي القرار حرصا على سلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس الوبائي، الأمر الذي ترجمه ضباط مباحث المصنفات بضبط شركة لاختيار الممثلين.
مباحث-مصنفات

مأمورية تُداهم استوديو لتسجيل أغاني شعبية بالعمرانية

حملات مكثفة شنها ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية؛ لضبط قضايا المصنفات وقضايا التعدى على حقوق الملكية الفكرية بمحافظتى القاهرة والجيزة، أسفرت عن ضبط 3 مطابع بإحداها بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة؛ لاتهام مالكها بطباعة العديد من المطبوعات بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون وضُبط بداخلها 31 ألف مطبوع تجاري، والقبض على صاحب مكتبة بمدينة نصر على خلفية شكوى تقدم بها أحد المؤلفين ببيعه نسخ كتب من مؤلفاته دون تفويض منه.
النيابة الإدارية

ميكنة النيابة الإدارية بتكلفة 240 مليون جنيه

أقرت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير وميكنة منظومة العمل بالنيابة الإدارية، وتحويلها إلى رقمية إلكترونية بدلًا من ورقية، وذلك بموازنة قدرها 240 مليون جنيه، بما يساهم في سرعة إنجاز عمل النيابة العامة، ورفع كفاءة الأنشطة الإدارية بها، وتأسيس قاعدة معلومات عصرية، وتخفيف التكاليف في أحمال المستندات الورقية والمساحات الشاسعة التي تتطلبها.
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

خالفت قرار الحظر..مداهمة شركة لاختيار ممثلين بالجيزة

جهود مضنية تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق، بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، بحظر جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع كإجراء احترازي ضمن خطة الدولة لمواجهة خطر انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وسط توجيهات صارمة من الوزير بالتصدي بحزم لمخالفي القرار حرصا على سلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس الوبائي، الأمر الذي ترجمه ضباط مباحث المصنفات بضبط شركة لاختيار الممثلين.
مخدر-الحشيش

الحشيش في التاكسي.. ليلة سقوط تاجر مخدرات بإمبابة

داخل مكتبه بالطابق العلوي بقسم شرطة إمبابة التابع لمديرية أمن الجيزة، والمطل على كورنيش النيل، يتابع المقدم محمد ربيع رئيس وحدة المباحث، خطة الانتشار الموضوعة من مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة اللواء طارق مرزوق اتساقا مع خطة الدولة والإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس "كرونا" المستجد" يتلقه اتصالا هاتفيا من أحد مصادره السرية يخبره بنشاط أحد العناصر الإجرامية في مجال ترويج المواد المخدرة متخذا دائرة القسم مسرحا لنشاطه غير المشروع بحثا عن الثراء السريع.
مخلفات-طبية (1)

العيون الساهرة تحبط حجب 923 ألف قطعة مستلزمات طبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية.
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كيف ترجم مدير مباحث التموين توجيهات مساعد الوزير؟

توجيهات واضحة أصدرها اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى مساعديه وخاصة مدير إدارة مباحث التموين بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والتصدي لمحتكري السلع الأساسية والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون لتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير شرعية من خلال استغلال الظروف الراهنة، الأمر الذي ترجمه مدير مباحث التموين على أرض الواقع بضبط مدير مصنع غير مرخص لإنتاج المستلزمات الطبية بمركز كرداسة شمال المحافظة.
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