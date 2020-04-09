شرطة المسطحات تكتشف كارثة بمصنع تدوير زيوت في الجيزة

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:١٩ م

زيوت فاسدة

أعدت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بضبط كل المخالفات وإزالات التعديات على منافع الرى والصرف ونهر النيل؛ لفرض السيطرة الأمنية وتحقيقا لمبدأ الردع العام وهيبة الدولة، وشملت الحملة المرور على مزارع سمكية ومكامير الفحم ومصانع الأسمدة في نطاق محافظتي القليوبية والجيزة، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة.

في مجال حماية البيئة أمكن ضبط 2 منشأة متنوعة الأنشطة بنطاق مديريتي أمن الجيزة والقليوبية بالمخالفة لقانون البيئة، أبرزها مصنع غير مرخص بالجيزة لإعادة تدوير المخلفات الخطرة والزيوت المتهالكة ضُبط بداخله 40 طن مخالفات خطرة عبارة عن زيوت متهالكة من مخلفات المطاعم الكبرى ومادة بيضاء مجهولة المصدر بدون بيانات

في مجال حماية البيئة أمكن ضبط 2 منشأة متنوعة الأنشطة بنطاق مديريتي أمن الجيزة والقليوبية بالمخالفة لقانون البيئة، أبرزها مصنع غير مرخص بالجيزة لإعادة تدوير المخلفات الخطرة والزيوت المتهالكة ضُبط بداخله 40 طن مخالفات خطرة عبارة عن زيوت متهالكة من مخلفات المطاعم الكبرى ومادة بيضاء مجهولة المصدر بدون بيانات تستخدم في تنقية الزيوت المتهالكة والمخلفات الدهنية الخطرة.



في مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط 50 قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد، وضبط 27 قضية في مجال حماية نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف عبارة عن ( تفريغ حمولة سيارات الكسح – الصرف المباشر على المجرى المائى - إلقاء المخلفات) إضافة إلى ضبط 5 قضايا رسو مخالف.







