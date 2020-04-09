ميكنة النيابة الإدارية بتكلفة 240 مليون جنيه

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٤ م

أرشيفية

أقرت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير وميكنة منظومة العمل بالنيابة الإدارية، وتحويلها إلى رقمية إلكترونية بدلًا من ورقية، وذلك بموازنة قدرها 240 مليون جنيه، بما يساهم في سرعة إنجاز عمل النيابة العامة، ورفع كفاءة الأنشطة الإدارية بها، وتأسيس قاعدة معلومات عصرية، وتخفيف التكاليف في أحمال المستندات الورقية والمساحات الشاسعة التي تتطلبها.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان اليوم الخميس، بأن المستشار أحمد عطوة، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، مدير إدارة التحول الرقمي، قام بالتوقيع على البروتوكول ممثلا عن النيابة الإدارية مع المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي. ويستهدف البروتوكول،