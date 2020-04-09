ميكنة النيابة الإدارية بتكلفة 240 مليون جنيه
٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٤ م
أرشيفية
أقرت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير وميكنة منظومة العمل بالنيابة الإدارية، وتحويلها إلى رقمية إلكترونية بدلًا من ورقية، وذلك بموازنة قدرها 240 مليون جنيه، بما يساهم في سرعة إنجاز عمل النيابة العامة، ورفع كفاءة الأنشطة الإدارية بها، وتأسيس قاعدة معلومات عصرية، وتخفيف التكاليف في أحمال المستندات الورقية والمساحات الشاسعة التي تتطلبها.
وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة
الإدارية في بيان اليوم الخميس، بأن المستشار أحمد عطوة، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية،
مدير إدارة التحول الرقمي، قام بالتوقيع على البروتوكول ممثلا عن النيابة الإدارية
مع المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي.
ويستهدف البروتوكول،
وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة
الإدارية في بيان اليوم الخميس، بأن المستشار أحمد عطوة، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية،
مدير إدارة التحول الرقمي، قام بالتوقيع على البروتوكول ممثلا عن النيابة الإدارية
مع المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي.
ويستهدف البروتوكول، تطوير العمل القضائي
والإداري للنيابة الإدارية من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجيا
الحديثة، ودعم كفاءة أنشطة النيابة الإدارية، عن طريق المساهمة في التحول الرقمي وبناء مجتمع معلوماتي عصري، بما يحقق توفير
الوقت والجهد للمواطن من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة.
يأتي ذلك في إطار توجهات القيادة السياسية
وتحقيقها لخطة الدولة القومية للتحويل الرقمي تحت رعاية الرئيس السيسي.