مأمورية تُداهم استوديو لتسجيل أغاني شعبية بالعمرانية

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٦ م

أستوديو

حملات مكثفة شنها ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية؛ لضبط قضايا المصنفات وقضايا التعدى على حقوق الملكية الفكرية بمحافظتى القاهرة والجيزة، أسفرت عن ضبط 3 مطابع بإحداها بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة؛ لاتهام مالكها بطباعة العديد من المطبوعات بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون وضُبط بداخلها 31 ألف مطبوع تجاري، والقبض على صاحب مكتبة بمدينة نصر على خلفية شكوى تقدم بها أحد المؤلفين ببيعه نسخ كتب من مؤلفاته دون تفويض منه.

وفي سياقٍ متصل وعقب تحريات مُسبقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الإدارة من ضبط أستوديو صوت لتسجيل الأغاني الشعبية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العمرانية محافظة الجيزة. التحريات كشفت أن صاحب الأستوديو يستخدام أجهزة حاسب آلي محمل عليها برامج صوتية مقلدة منسوب صدورها لكبرى الشركات بدون إذن أو