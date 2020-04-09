جريمة

خالفت قرار الحظر..مداهمة شركة لاختيار ممثلين بالجيزة

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٦ م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
جهود مضنية تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق، بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، بحظر جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع كإجراء احترازي ضمن خطة الدولة لمواجهة خطر انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وسط توجيهات صارمة من الوزير بالتصدي بحزم لمخالفي القرار حرصا على سلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس الوبائي، الأمر الذي ترجمه ضباط مباحث المصنفات بضبط شركة لاختيار الممثلين.
وتمكنت ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات من ضبط شركة تعمل في اختيار الممثلين الجدد "كاستنج" بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة؛ لقيام مديرها باستخدام برامج أجهزة حاسب آلي محمل عليها برامج منسوخة ومقلدة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون ترخيص أو تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية
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حادث-خروج-قطار-عن القضبان-بكفر-الشيخ (2)

«صدمه قطار».. مصرع مواطن عبر مزلقان مُغلق في أسيوط

استعجل مرور قضبان السكة الحديد، خلال إغلاقه بالتزامن مع مرور قطار قادم، إذ اعتقد أن لديه الوقت الكافي للعبور، قبل قدوم القطار الذي يراه بعيدًا، وتجاوز سلسلة المزلقان وأخذ يعبر القضبان واحدًا دون أن يصل للأخر الذي تلوه، إذ داهمه قطار القاهرة أسوان السريع، وعصف بجثمانه، ليمزق الرجل إلى أشلاء في مزلقان بمدينة منفلوط في محافظة أسيوط، وتسبب المشهد في حالة من الفزع بين الناس، الذين سارعوا بالاتصال بسيارات الإسعاف التي حضرت لجمع أشلاء الرجل من على القضبان، وتم إخطار النيابة العامة.
مباحث-مصنفات

مأمورية تُداهم استوديو لتسجيل أغاني شعبية بالعمرانية

حملات مكثفة شنها ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية؛ لضبط قضايا المصنفات وقضايا التعدى على حقوق الملكية الفكرية بمحافظتى القاهرة والجيزة، أسفرت عن ضبط 3 مطابع بإحداها بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة؛ لاتهام مالكها بطباعة العديد من المطبوعات بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون وضُبط بداخلها 31 ألف مطبوع تجاري، والقبض على صاحب مكتبة بمدينة نصر على خلفية شكوى تقدم بها أحد المؤلفين ببيعه نسخ كتب من مؤلفاته دون تفويض منه.
النيابة الإدارية

ميكنة النيابة الإدارية بتكلفة 240 مليون جنيه

أقرت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير وميكنة منظومة العمل بالنيابة الإدارية، وتحويلها إلى رقمية إلكترونية بدلًا من ورقية، وذلك بموازنة قدرها 240 مليون جنيه، بما يساهم في سرعة إنجاز عمل النيابة العامة، ورفع كفاءة الأنشطة الإدارية بها، وتأسيس قاعدة معلومات عصرية، وتخفيف التكاليف في أحمال المستندات الورقية والمساحات الشاسعة التي تتطلبها.
زيت-طعام-

شرطة المسطحات تكتشف كارثة بمصنع تدوير زيوت في الجيزة

أعدت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بضبط كل المخالفات وإزالات التعديات على منافع الرى والصرف ونهر النيل؛ لفرض السيطرة الأمنية وتحقيقا لمبدأ الردع العام وهيبة الدولة، وشملت الحملة المرور على مزارع سمكية ومكامير الفحم ومصانع الأسمدة في نطاق محافظتي القليوبية والجيزة، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة.
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زيت-طعام-

شرطة المسطحات تكتشف كارثة بمصنع تدوير زيوت في الجيزة

أعدت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بضبط كل المخالفات وإزالات التعديات على منافع الرى والصرف ونهر النيل؛ لفرض السيطرة الأمنية وتحقيقا لمبدأ الردع العام وهيبة الدولة، وشملت الحملة المرور على مزارع سمكية ومكامير الفحم ومصانع الأسمدة في نطاق محافظتي القليوبية والجيزة، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة.
مستشفى-الشرطه (1)

الكشف على 24 حالة بالمجان بمستشفى الشرطة في العجوزة

واصلت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية المبادرات الإنسانية والمجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية لتوقيع الكشف الطبي على المرضى، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة لاسيما المساهمة في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.
سناتر- الدروس -الخصوصية (3)

رغم تعليق الدراسة.. غلق 7 مراكز دروس خصوصية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكبرة بكافة مديريات الأمن في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب"، وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع الغذائية والمستزمات الطبية، والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري.
شركات -مزيفة-نصب

الأمن الوطني يداهم شركة إنتاج فني مخالفة في الطالبية

داهمت مأمورية من مباحث المصنفات الفنية مقر شركة إنتاج فني عير مرخصة بمنطقة الطالبية غرب محافظة الجيزة، إذ أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام أحد الأشخاص بإدارة وتشغيل قناة فضائية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وبث (أفلام، مسرحيات، برامج حوارية) متخذاً من إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، والخاص بإحدى شركات الإنتاج الفنى مقراً لمزاولة نشاطه غير القانوني.
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