خالفت قرار الحظر..مداهمة شركة لاختيار ممثلين بالجيزة

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٦ م

قوات الشرطة

جهود مضنية تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق، بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، بحظر جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع كإجراء احترازي ضمن خطة الدولة لمواجهة خطر انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وسط توجيهات صارمة من الوزير بالتصدي بحزم لمخالفي القرار حرصا على سلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس الوبائي، الأمر الذي ترجمه ضباط مباحث المصنفات بضبط شركة لاختيار الممثلين.

وتمكنت ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات من ضبط شركة تعمل في اختيار الممثلين الجدد "كاستنج" بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة؛ لقيام مديرها باستخدام برامج أجهزة حاسب آلي محمل عليها برامج منسوخة ومقلدة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون ترخيص أو تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية

وتمكنت ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات من ضبط شركة تعمل في اختيار الممثلين الجدد "كاستنج" بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة؛ لقيام مديرها باستخدام برامج أجهزة حاسب آلي محمل عليها برامج منسوخة ومقلدة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون ترخيص أو تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات.



وكشفت التحريات عمل الشركة يوم السبت بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بحظر جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع، وضُبط بداخلها (وحدة معالجة مركزية محمل عليها برامج تستخدم فى أعمال المونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية).



