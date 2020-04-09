السيسي خلال تفقده المشروعات الإنشائية: «الناس مش لابسة كمامات ليه»

تحرير:خالد وربي ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٦ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفقد بعد ظهر اليوم الخميس، بعض مواقع المشروعات الإنشائية، إذ قال راضي، في بيان له اليوم، إنه في ضوء ما تلاحظ من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كافة الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن تفقد السيد الرئيس والتشديد على ضرورة الحماية من الإصابة بفيروس كورونا يأتي حرصا على سلامة كافة المواطنين، خاصة العاملين بمختلف المشروعات بأنحاء الجمهورية، واتساقا مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد والذي انتشر مؤخرا في عدد كثير من الدول. وخلال