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تسجيل أول حالة وفاة بكورونا في مستشفى كفر الزيات

تحرير:هالة صقر ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٦ م
كورونا
كورونا
أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا، داخل العزل الصحي بمستشفى كفر الزيات العام، لمواطن من محافظة القليوبية يبلغ من العمر 70 عاما. وأوضحت المديرية، أن المواطن وصل العزل الصحي بمستشفى كفرالزيات العام فى حالة متأخرة، وتم تقديم كافة الإسعافات اللازمة له في محاولة لإنقاذه، ولكنه توفى. وكان الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، قد استقبل أول أمس، الأطباء المتطوعين لرعاية حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لمده 14 يوما متواصله داخل مستشفى كفر الزيات العام.
وأكد وكيل وزارة الصحة أنه تم تجهيز مستشفى كفر الزيات العام لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتوفير كافة احتياجاتهم مع توفير الرعايه الكافية لهم خلال مدة الحجر. ولفت إلى أنه تم نقل وحده الغسيل الكلوى والحضانات والعناية المركزة والجراحات الطارئة إلى مستشفى إبيار المركزي، ونقل العيادات الخارجية
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جولة-السيسي -لمتابعة- الموقف -التنفيذي- الخاص -بتطوير- منطقة- عزبة- الهجانة (12)

السيسي في زيارة لأحد المشروعات: «إزاي العمال مش لابسين كمامات»

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفقد بعد ظهر اليوم، بعض مواقع المشروعات الإنشائية. وقال راضي، في بيان، اليوم الخميس: "وفي ضوء ما تلاحظ من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع، وجه الرئيس كل الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة".
فيروس كورونا

الإسكان: إضافة الكلور لمياه الشرب يقضي على الفيروسات

نفى الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، ما تم تداوله حول انتقال فيروس كورونا عبر مياه الشرب أو الصرف الصحي، مؤكدا أنه لا يوجد دليل على ذلك. وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز التنظيمي لمياه الشرب، أنه حسب منظمة الصحة العالمية لا يوجد دليل على أن فيروس كورونا المستجد ينتقل من خلال أنظمة الصرف الصحي أو محطات مياه الشرب، لافتا أن نظم التعقيم الحالية المعتمدة على إضافة الكلور إلى مياه الشرب كافية للقضاء على الفيروسات المحتمل وجودها.
السيسي بالكمامة

السيسي خلال تفقده المشروعات الإنشائية: «الناس مش لابسة كمامات ليه»

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفقد بعد ظهر اليوم الخميس، بعض مواقع المشروعات الإنشائية، إذ قال راضي، في بيان له اليوم، إنه في ضوء ما تلاحظ من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كافة الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة.
مؤذن

إنهاء خدمة مؤذن وإلغاء تصريح خطيب بالمنوفية

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، إنهاء خدمة مؤذن مسجد وإلغاء تصريح خطيب مكافاة بمديرية الأوقاف بالمنوفية لمخالفتهما تعليمات إغلاق المسجد، مما يهدد سلامة المواطنين في ظل تفشي فيروس كوورنا. وأوضحت الوزارة، أن القرار جاء بناء على مذكرة مديرية أوقاف المنوفية والتي أفادت بأن المؤذن "أحمد.م" قام بإعطاء مفاتيح مسجد سيدي علي أبو النور بمركز منوف محافظة المنوفية إلى شقيقه "محمد.م" خطيب مكافأة والذي شرع في إقامة درس لإحياء لليلة النصف من شعبان بعد صلاة المغرب يوم الثلاثاء 7 ابريل 2020.
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مؤذن

إنهاء خدمة مؤذن وإلغاء تصريح خطيب بالمنوفية

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، إنهاء خدمة مؤذن مسجد وإلغاء تصريح خطيب مكافاة بمديرية الأوقاف بالمنوفية لمخالفتهما تعليمات إغلاق المسجد، مما يهدد سلامة المواطنين في ظل تفشي فيروس كوورنا. وأوضحت الوزارة، أن القرار جاء بناء على مذكرة مديرية أوقاف المنوفية والتي أفادت بأن المؤذن "أحمد.م" قام بإعطاء مفاتيح مسجد سيدي علي أبو النور بمركز منوف محافظة المنوفية إلى شقيقه "محمد.م" خطيب مكافأة والذي شرع في إقامة درس لإحياء لليلة النصف من شعبان بعد صلاة المغرب يوم الثلاثاء 7 ابريل 2020.
مجلس الأمن

بعد الانقسامات..مجلس الأمن يسعى للوحدة بشأن «كورونا»

يجتمع مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى اليوم الخميس للبحث في أزمة كوفيد-19، وذلك بعد أسابيع من الانقسامات، لا سيما بين الصين والولايات المتحدة، في جلسة وصفها بعض الدبلوماسيين بأنها ستكون بمثابة "علاج جماعي". ويعقد الاجتماع الذي سيكون مغلقا، عبر الفيديو اعتباراً من الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش، ويتخلّله عرض يقوم به الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو جوتيريش. وكان تسعة من الأعضاء العشرة غير الدائمي العضوية في المجلس وعلى رأسهم ألمانيا، طلبوا الأسبوع الماضي، عقد اجتماع حول الوباء، في استياء واضح إزاء عجز المجلس في مواجهة الأزمة العالمية.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 110 حالات إيجابية بكورونا.. و 9 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافيين.
فيروس- كورونا (13)

وفيات أكثر في صفوف الأمريكيين «السود» بسبب كورونا

يؤدي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى وفيات أكثر في صفوف الأمريكيين السود بشكل غير متكافئ، بحسب عدة مسؤولين طالبوا بنشر إحصاءات وطنية من أجل التمكن من فهم حجم هذه الظاهرة، إذ تجاوزت وفيات الفيروس 80 ألف حالة على مستوى العالم، وفقا لما أعلنته جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، مشيرة إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة على مستوى العالم وصل إلى نحو 1.4 مليون حالة. وكان أكبر عدد لوفيات الفيروس في إيطاليا بـ17 ألف حالة، تلتها إسبانيا بنحو 13 ألفا و900 حالة ثم الولايات المتحدة بأكثر من 12 ألف حالة ثم فرنسا بأكثر من 10 الآف حالة.
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