تسجيل أول حالة وفاة بكورونا في مستشفى كفر الزيات

تحرير:هالة صقر ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٦ م

كورونا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا، داخل العزل الصحي بمستشفى كفر الزيات العام، لمواطن من محافظة القليوبية يبلغ من العمر 70 عاما. وأوضحت المديرية، أن المواطن وصل العزل الصحي بمستشفى كفرالزيات العام فى حالة متأخرة، وتم تقديم كافة الإسعافات اللازمة له في محاولة لإنقاذه، ولكنه توفى. وكان الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، قد استقبل أول أمس، الأطباء المتطوعين لرعاية حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لمده 14 يوما متواصله داخل مستشفى كفر الزيات العام.

وأكد وكيل وزارة الصحة أنه تم تجهيز مستشفى كفر الزيات العام لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتوفير كافة احتياجاتهم مع توفير الرعايه الكافية لهم خلال مدة الحجر. ولفت إلى أنه تم نقل وحده الغسيل الكلوى والحضانات والعناية المركزة والجراحات الطارئة إلى مستشفى إبيار المركزي، ونقل العيادات الخارجية