أحمد السقا في رمضان.. «مقدم برنامج وضيف شرف بمسلسل»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:١٥ م

أحمد السقا

يغيب الفنان أحمد السقا عن خوض منافسات الماراثون الرمضاني، لكنه يدخل السباق في واحد من أقوى برامج شهر رمضان بمشاركة رزان مغربي، في برنامج «اغلب السقا»، إذ كشف برومو البرنامج أنه ترفيهي يستضيف العديد من النجوم الذين يخضعون لتحديات أمام أحمد السقا. ويستضيف «السقا» العديد من الفنانين، إذ ظهر معه في البرومو الفنانة نيللي كريم، ومحمد هنيدي، ودرة، وعمرو يوسف ضمن حلقات برنامجه، ويدخل في تحدٍّ مع ضيوفه في عدد من الألعاب الترفيهية، والبرنامج مقتبس من برامج عالمية مثل «Beat The Star».

الفنان أحمد السقا يشارك كضيف شرف في مسلسل «سكر زيادة»، للنجمتين نادية الجندي، ونبيلة عبيد، في شهر رمضان، والمقرر عرضه على شاشة mbc مصر. وظهر في برومو المسلسل في مشهد أكشن جمع بينه وبين الفنانة نادية الجندي، ويشارك في بطولة المسلسل كل من: سميحة أيوب، وهالة فاخر، ومن تأليف أمين جمال وإخراج