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أحمد السقا في رمضان.. «مقدم برنامج وضيف شرف بمسلسل»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:١٥ م
أحمد السقا
أحمد السقا
يغيب الفنان أحمد السقا عن خوض منافسات الماراثون الرمضاني، لكنه يدخل السباق في واحد من أقوى برامج شهر رمضان بمشاركة رزان مغربي، في برنامج «اغلب السقا»، إذ كشف برومو البرنامج أنه ترفيهي يستضيف العديد من النجوم الذين يخضعون لتحديات أمام أحمد السقا. ويستضيف «السقا» العديد من الفنانين، إذ ظهر معه في البرومو الفنانة نيللي كريم، ومحمد هنيدي، ودرة، وعمرو يوسف ضمن حلقات برنامجه، ويدخل في تحدٍّ مع ضيوفه في عدد من الألعاب الترفيهية، والبرنامج مقتبس من برامج عالمية مثل «Beat The Star».
الفنان أحمد السقا يشارك كضيف شرف في مسلسل «سكر زيادة»، للنجمتين نادية الجندي، ونبيلة عبيد، في شهر رمضان، والمقرر عرضه على شاشة mbc مصر. وظهر في برومو المسلسل في مشهد أكشن جمع بينه وبين الفنانة نادية الجندي، ويشارك في بطولة المسلسل كل من: سميحة أيوب، وهالة فاخر، ومن تأليف أمين جمال وإخراج
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جورج-كلوني-وأمل-علم-الدين

«جورج كلوني وزوجته» يتبرعا بأكثر من مليون دولار

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«صراع الفتوات».. طرح برومو مسلسل «الفتوة»

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حمدي الميرغني يطرح بوستر مسلسل «2 في الصندوق»

طرح الفنان حمدي الميرغني، البوستر الرسمي لمسلسل "2 في الصندوق"، الذي يخوض به السباق الرمضاني، على حسابه عبر إنستجرام وعلق: «بسم الله توكلنا على الله.. انتظروا مسلسل ‎2 في الصندوق في رمضان إن شاء الله على MBCmasr.. تأليف لؤي سيد، وإنتاج شركة E-prodcers عبدالله أبو الفتوح- محمد عبدالصمد، مدير تصوير مروان صابر، موسيقى تصويرية محمود طلعت، وإخراج محمد مصطفى». وظهر على البوستر حمدي الميرغني، ومحمد أسامة «أوس أوس» على عربة كارو وبجوارهم بيومي فؤاد، محمود البزاوي، صلاح عبدالله، إنتصار، حجاج عبدالعظيم.
تامر-حبيب

تامر حبيب: أكتب آخر 5 حلقات من مسلسل «لعبة النسيان»

نشرت الفنانة دينا الشربيني، على حسابها عبر «إنستجرام» برومو مسلسل «لعبة النسيان»، الذي تخوض به الماراثون الرمضاني المقبل، ويعرض حصريا على شاشة MBC مصر، وحمل البرومو نوعا من التشويق والغموض. السيناريست تامر حبيب مؤلف العمل قال في تصريحاته إلى «لتحرير»، إنه أوشك على الانتهاء من كتابة آخر 5 حلقات في المسلسل، ويجرى تصويره حاليا. كان «لعبة النسيان»، قد واجه عدة عقبات منها: اعتذرات لبعض النجوم، وتوقف التصوير لفترة زمنية طويلة بسبب أزمة فيروس كورونا الذي انتشر مؤخرا في البلاد.
دينا-الشربينى (2)

دينا الشربيني تطرح برومو مسلسل «لعبة النسيان»

نشرت الفنانة دينا الشربيني على حسابها عبر انستجرام برومو مسلسل"لعبة النسيان"والذي تخوض به الماراثون الرمضاني المقبل، ويعرض حصريا على شاشة MBC مصر. وكان المسلسل قد واجه عدة عقبات منها سلسة اعتذرات لبعض النجوم، وتوقف التصوير لفترة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، إلا ان صناع العمل قرروا التحدي، من خلال تكثيف ساعات التصوير وحرص صناعه على إرتداء الكمامات والقفازات داخل"لوكيشن" التصوير.
حسن-الرداد

حسن الرداد يطرح بوستر مسلسل «شاهد عيان»

نشر الفنان حسن الرداد، صورة البوستر الدعائي الأول لمسلسل"شاهد عيان" على حسابه عبر "إنستجرام" والذي يخوض به السباق الرمضاني، وعلق"الرداد": "مسلسل شاهد عيان، رمضان 2020 إن شاء الله". وخرج مسلسل "شاهد عيان" للنور بأعجوبة بعد توقف التصوير فترة تماشيا مع الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وخوفا على فريق العمل.
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