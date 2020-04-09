«صدمه قطار».. مصرع مواطن عبر مزلقان مُغلق في أسيوط

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٤ م

أرشيفية

استعجل مرور قضبان السكة الحديد، خلال إغلاقه بالتزامن مع مرور قطار قادم، إذ اعتقد أن لديه الوقت الكافي للعبور، قبل قدوم القطار الذي يراه بعيدًا، وتجاوز سلسلة المزلقان وأخذ يعبر القضبان واحدًا دون أن يصل للأخر الذي تلوه، إذ داهمه قطار القاهرة أسوان السريع، وعصف بجثمانه، ليمزق الرجل إلى أشلاء في مزلقان بمدينة منفلوط في محافظة أسيوط، وتسبب المشهد في حالة من الفزع بين الناس، الذين سارعوا بالاتصال بسيارات الإسعاف التي حضرت لجمع أشلاء الرجل من على القضبان، وتم إخطار النيابة العامة.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة منفلوط، يفيد بتلقيه بلاغًا بتصادم قطار بمواطن بمزلقان قبلي أثناء مروه وتحوله لأشلاء. على الفور وصلت القوات والإسعاف وتبين وفاة "محمد .ع .أ" 66 سنة عامل زراعي، مقيم بقرية بني عدي «جحدم»، وذلك أثناء مروره