جريمة

«صدمه قطار».. مصرع مواطن عبر مزلقان مُغلق في أسيوط

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٤ م
أرشيفية
أرشيفية
استعجل مرور قضبان السكة الحديد، خلال إغلاقه بالتزامن مع مرور قطار قادم، إذ اعتقد أن لديه الوقت الكافي للعبور، قبل قدوم القطار الذي يراه بعيدًا، وتجاوز سلسلة المزلقان وأخذ يعبر القضبان واحدًا دون أن يصل للأخر الذي تلوه، إذ داهمه قطار القاهرة أسوان السريع، وعصف بجثمانه، ليمزق الرجل إلى أشلاء في مزلقان بمدينة منفلوط في محافظة أسيوط، وتسبب المشهد في حالة من الفزع بين الناس، الذين سارعوا بالاتصال بسيارات الإسعاف التي حضرت لجمع أشلاء الرجل من على القضبان، وتم إخطار النيابة العامة.
وتلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة منفلوط، يفيد بتلقيه بلاغًا بتصادم قطار بمواطن بمزلقان قبلي أثناء مروه وتحوله لأشلاء. على الفور وصلت القوات والإسعاف وتبين وفاة "محمد .ع .أ" 66 سنة عامل زراعي، مقيم بقرية بني عدي «جحدم»، وذلك أثناء مروره
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

خالفت قرار الحظر..مداهمة شركة لاختيار ممثلين بالجيزة

جهود مضنية تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق، بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، بحظر جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع كإجراء احترازي ضمن خطة الدولة لمواجهة خطر انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وسط توجيهات صارمة من الوزير بالتصدي بحزم لمخالفي القرار حرصا على سلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس الوبائي، الأمر الذي ترجمه ضباط مباحث المصنفات بضبط شركة لاختيار الممثلين.
مباحث-مصنفات

مأمورية تُداهم استوديو لتسجيل أغاني شعبية بالعمرانية

حملات مكثفة شنها ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية؛ لضبط قضايا المصنفات وقضايا التعدى على حقوق الملكية الفكرية بمحافظتى القاهرة والجيزة، أسفرت عن ضبط 3 مطابع بإحداها بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة؛ لاتهام مالكها بطباعة العديد من المطبوعات بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون وضُبط بداخلها 31 ألف مطبوع تجاري، والقبض على صاحب مكتبة بمدينة نصر على خلفية شكوى تقدم بها أحد المؤلفين ببيعه نسخ كتب من مؤلفاته دون تفويض منه.
النيابة الإدارية

ميكنة النيابة الإدارية بتكلفة 240 مليون جنيه

أقرت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير وميكنة منظومة العمل بالنيابة الإدارية، وتحويلها إلى رقمية إلكترونية بدلًا من ورقية، وذلك بموازنة قدرها 240 مليون جنيه، بما يساهم في سرعة إنجاز عمل النيابة العامة، ورفع كفاءة الأنشطة الإدارية بها، وتأسيس قاعدة معلومات عصرية، وتخفيف التكاليف في أحمال المستندات الورقية والمساحات الشاسعة التي تتطلبها.
زيت-طعام-

شرطة المسطحات تكتشف كارثة بمصنع تدوير زيوت في الجيزة

أعدت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بضبط كل المخالفات وإزالات التعديات على منافع الرى والصرف ونهر النيل؛ لفرض السيطرة الأمنية وتحقيقا لمبدأ الردع العام وهيبة الدولة، وشملت الحملة المرور على مزارع سمكية ومكامير الفحم ومصانع الأسمدة في نطاق محافظتي القليوبية والجيزة، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة.
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تصادم- قطار -بالعربية

قطار يصطدم بسيارة في الإسماعيلية.. ومصرع قائدها

لقي شخص مصرعه، مساء اليوم الأربعاء، أسفل عجلات قطار قرب مركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بعد اصطدام قطار بسيارة أثناء محاولة عبورها للسكة الحديد. وقال شهود عيان، إن شخصا يستقل سيارة ربع نقل حاول المرور من مكان غير مخصص لعبور السيارات قرب منطقة محور 30 يونيو، مما أدى إلى اصطدام القطار بالسيارة. وأضاف شهود العيان، أن الحادث أسفر عن مصرع سائق السيارة في الحال، وأبعد الأهالي الجزء المتبقي من السيارة عن مكان عبور القطار.
محكمة-ارشفية

حبس متهمين يديران مصنع كمامات غير مرخص بأكتوبر

أمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوى، بحبس متهمَيْن بإدارة مصنع غير مرخص لإنتاج أدوات ومستلزمات طبية دون الحصول على التصاريح اللازمة من وزارة الصحة، والالتزام بمواصفات الجودة والتعقيم اللازمة، وأمرت النيابة بالتحفظ على المنتجات والمستلزمات الطبية المغشوشة والسلع مجهولة المصدر داخل المصنع فى مدينة السادس من أكتوبر، وأمرت النيابة بالتحري عن هوية مالك المكان وسرعة ضبطه وإحضاره للتحقيق معه فى القضية التى تحمل رقم 3721 لسنة 2020 جنح قسم ثاني أكتوبر- لاتهامهما.
تعذيب طفلة

والدة «ساجدة» تزعم إصابتها بالصرع والتحريات تكذبها

أدعت «فاطمة.ك»، 25 سنة، المتهمة بتعذيب طفلتها الرضيعة «ساجدة» 6 أشهر، خلال تحقيقات النيابة العامة، أن إصابات طفلتها من كسور وحروق وقعت رغمًا عنها، قائلة: إنها مٌصابة بصرع وتنتابها حالة هياج وهستيرية عصبية، تجعلها ترتكب أفعالاً لا تدري بشأنها شئ، وربما خلال تلك النوبات تتعرض الطفلة لإصابات»، لكن التحريات وإفادة الشهود أكذبت أقوالها، واستدلت التحقيقات في ذلك على عدم إصابة طفلها البالغ من العمر عام ونصف بأي إصابات، بما يؤكد تعديها على الرضيعة رغبة فى إزهاق روحها لأنها أنثى.
اصابة 11 شخص-في-حادث-تصادم 4-سيارات-في-البحيرة .(7)

مصرع عامل وإصابة 11 آخرين بسبب دراجة بالطرق الإقليمي

بسبب الحمولة الزائدة، واستخدام دراجة نارية ثلاثية "تروسيكل" مخصص لنقل البضائع الخفيفة فى تحميل الركاب وبتزاحم بالغ بالمخالفة لقوانين المرور، انقلبت المركبة، متسببة فى إصابة 11 عاملًا كانوا متكدسين بالتروسيكل، بإصابات بالغة تنوعة بين كسور وجروح وكدمات متفرقة، وعلى الفور استغاث الأهالي بقوات النجدة، وسرعان ما وصلت سيارات الإسعاف ونقلت المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج والإسعافات اللازمة، وأكد الأطباء استقرار حالة أغلبهم باستثناء عدة حالات مصابة باشتباه ما بعد ارتجاج المخ.
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