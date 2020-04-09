للترفيه عالي الجودة.. هواوي تطلق خدمة الفيديو على الـAppGallery في مصر

هواوي تحرص على تطوير خدماتها Huawei Mobile Services التي تضم منصة التطبيقات AppGallery باحتوائها على التطبيقات الأساسية والهامة التي يحتاجها المستخدم في حياته اليومية

تحرير:أحمد البرماوي ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٧ م

هواوي تطلق خدمة الفيديو على الـAppGallery في مصر

أطلقت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك في مصر تطبيق خدمة بث الفيديو HUAWEI Video علي هواوي AppGallery، والذي يقدم تجربة فريدة للمستخدمين، حيث أصبح يمكنهم الان الاستمتاع بآلاف الساعات من أفضل المحتوى العربي والعالمي. يعد التطبيق خطوة جديدة ومثال لنمو النظام البيئي المتاح على منصة خدمات هواوي "Huawei Mobile Service - HMS"، ويشمل التطبيق مكتبة تحتوي على ملايين من مقاطع الفيديو المختلفة، وأكثر من 10،000 ساعة من المحتوى العربي، بالإضافة إلى وجود أكثر من 10،000 ساعة من المحتوى العالمي.

وفي هذا الإطار، قال آدم شياو المدير العام لخدمات الهواتف الذكية في هواوي الشرق الأوسط وأفريقيا، بمجموعة هواوي لأعمال المستهلك، قائلاً: "يلتزم HUAWEI Video ببناء نظام بيئي للمحتوى يستند إلى التصميم العالمي لنظام HMS، واستقطاب المزيد من الشركاء من أصحاب الجودة العالية، وبالتالي منح جميع مستخدمي هواوي