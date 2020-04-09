الإسكان: إضافة الكلور لمياه الشرب يقضي على الفيروسات
تحرير:هالة صقر
٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٤ م
كورونا
نفى الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، ما تم تداوله حول انتقال فيروس كورونا عبر مياه الشرب أو الصرف الصحي، مؤكدا أنه لا يوجد دليل على ذلك.
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز التنظيمي لمياه الشرب، أنه حسب منظمة الصحة العالمية لا يوجد دليل على أن فيروس كورونا المستجد ينتقل من خلال أنظمة الصرف الصحي أو محطات مياه الشرب، لافتا أن نظم التعقيم الحالية المعتمدة على إضافة الكلور إلى مياه الشرب كافية للقضاء على الفيروسات المحتمل وجودها.
وأشار حسن أن نظم تجميع ومعالجة الصرف الصحي تُدار بانتظام من خلال مرافق الصرف الصحى لحماية والحفاظ على الصحة العامة والبيئة المحيطة، لافتا أن محطات معالجة الصرف الصحي مؤمنة ومستمرة في القيام بدورها في معالجة مخلفات الصرف الصحي طبقا لظروف التشغيل القياسية ومطابقتها للمعايير القياسية في هذا الشأن.
وأكد
وأشار حسن أن نظم تجميع ومعالجة الصرف الصحي تُدار بانتظام من خلال مرافق الصرف الصحى لحماية والحفاظ على الصحة العامة والبيئة المحيطة، لافتا أن محطات معالجة الصرف الصحي مؤمنة ومستمرة في القيام بدورها في معالجة مخلفات الصرف الصحي طبقا لظروف التشغيل القياسية ومطابقتها للمعايير القياسية في هذا الشأن.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يتم مراقبة ومتابعة جودة مياه الشرب بشكل يومى، من خلال معامل المحطات، ومقدمى الخدمة، للتأكد من فاعلية عمليات التنقية والتطهير.
ولفت وزير الإسكان، أن وزارة الصحة بتجميع العينات وتحليلها بشكل شهري للتأكد من صلاحيتها للاستخدام، مشيرا أن قيام جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ خطة دورية لتجميع العينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية لمياه الشرب.