ارتفعت 9%.. البورصة تربح 24.8 مليار جنيه خلال أسبوع
تحرير:أحمد البرماوي
٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٤ م
البورصة
سجلت البورصة المصرية مكاسب قدرها 24.8 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الجاري، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند 553.203 مليار جنيه مقابل 528.4 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضي.
وعلى صعيد أداء المؤشرات، ارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 9% خلال تعاملات الأسبوع ليغلق بنهاية جلسة اليوم عند مستوى 10321 نقطة، مقابل 9455 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي.
واختتمت البورصة تعاملات جلسة اليوم، الخميس، على أداء متباين للمؤشرات، واتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع، فيما اتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 553.203 مليار جنيه.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي
واختتمت البورصة تعاملات جلسة اليوم، الخميس، على أداء متباين للمؤشرات، واتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع، فيما اتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 553.203 مليار جنيه.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بختام الجلسة بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 10321 نقطة، فيما انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 1041 نقطة.
وشهد الأسبوع الجاري إقرار الحكومة المصرية تمديد حظر التجول في عموم البلاد، بشكل جزئي، أسبوعين إضافيين، في إطار إجراءاتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والتي تشمل استمرار تعليق حركة الطيران، والغلق الجزئي للعمل في كل المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة، للحد من انتشار الفيروس.