ارتفعت 9%.. البورصة تربح 24.8 مليار جنيه خلال أسبوع

تحرير:أحمد البرماوي ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٤ م

البورصة

سجلت البورصة المصرية مكاسب قدرها 24.8 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الجاري، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند 553.203 مليار جنيه مقابل 528.4 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضي. وعلى صعيد أداء المؤشرات، ارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 9% خلال تعاملات الأسبوع ليغلق بنهاية جلسة اليوم عند مستوى 10321 نقطة، مقابل 9455 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي.

واختتمت البورصة تعاملات جلسة اليوم، الخميس، على أداء متباين للمؤشرات، واتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع، فيما اتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 553.203 مليار جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي