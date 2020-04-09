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ارتفعت 9%.. البورصة تربح 24.8 مليار جنيه خلال أسبوع

تحرير:أحمد البرماوي ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٤ م
البورصة
البورصة
سجلت البورصة المصرية مكاسب قدرها 24.8 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الجاري، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند 553.203 مليار جنيه مقابل 528.4 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضي. وعلى صعيد أداء المؤشرات، ارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 9% خلال تعاملات الأسبوع ليغلق بنهاية جلسة اليوم عند مستوى 10321 نقطة، مقابل 9455 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي.
واختتمت البورصة تعاملات جلسة اليوم، الخميس، على أداء متباين للمؤشرات، واتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع، فيما اتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 553.203 مليار جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي
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3.3 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم بجمارك الإسكندرية

أعلنت مصلحة الجمارك، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر مارس الماضي نحو 3 مليارات و368 مليونًا و990 ألف جنيه. وكشفت المصلحة في تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية أفرجت عن مشمول 13 ألفًا و302 شهادة جمركية وارد نهائي خلال شهر مارس الماضي، معظم أصنافها: "اللحوم، والقمح، والذرة، والكيماويات، والسكر".
البورصه

البورصة تربح 4.1 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على أداء متباين للمؤشرات، واتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع فيما إتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 553.203 مليار جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بختام الجلسة بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 10321 نقطة، فيما انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 1041 نقطة.
الذهب (2)

أسعار الذهب تواصل الصعود وعيار 21 يسجل 725 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 10 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1662 دولار، ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
الضريبة-العقارية

الضرائب: على الممولين التقدم بطلب لإنهاء المنازعات

طالبت مصلحة الضرائب من الممولين ممن لديهم منازعات ضريبية أو المحجوز عليهم سرعة التقدم بطلب لإنهاء المنازعة ورفع الحجوزات عنهم قبل 30 يونيو المقبل، وذلك للاستفادة من مزايا قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات. وقال رضا عبد القادر رئيس المصلحة في بيان له اليوم، الخميس، إن هذا القانون يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، على النحو الذي يسهم في سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين. وأضاف أن ذلك يأتي حرصًا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب على تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية.
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