1000 حقيبة طبية لحماية عمال النظافة من فيروس كورونا

تحرير:هالة صقر ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٧ م

عمال نظافة

أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الخميس، عن انطلاق مبادرة "عشان أهالينا"، لدعم عمال النظافة ودور رعاية الأيتام ودور المسنين لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية. وأوضح عبد العال، في بيان له اليوم الخميس، أنه تم إعداد وتجهيز ألف حقيبة طبية لعمال النظافة تشتمل على 5 لترات مطهر و5 لترات كلور و12 صابونة وعلبة قفازات وعلبة كمامات لحماية عمال النظافة من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد إليهم أثناء أداء عملهم.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه تم توزيع ألف حقيبة مواد غذائية عليهم أيضا تشتمل على السلع الغذائية الأساسية لتخفيف العبء عنهم، لافتا إلى أنه تم إعداد وتجهيز 500 حقيبة طبية لدور الأيتام ودور المسنين بالقاهرة لمواجهة فيروس كورونا. وأكد المحافظ على أهمية دعم العمال البسطاء الذين يعملون باليومية مشيرًا إلى ضرورة