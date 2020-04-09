الشرطة تداهم مصنعي كمامات مغشوشة في القاهرة

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:١٠ م

كمامات طبية

ضربة تلو أخرى توجهها أجهزة وزارة الداخلية في إطار مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص، واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك اتساقًا مع الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واضطلاع الوزارة بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمراراً للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص.

أسفرت جهود مديرية أمن القاهرة عن ضبط مسئول بمصنع كمامات بالخليفة و4 عمال؛ لاتهامهم بتصنيع الكمامات الطبية بدون ترخيص مُستخدمين خامات مجهولة المصدر، بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة. وعُثر بداخل المصنع على 30 ألف قطعة قماش مجهزة لتصنيع الكمامات الطبية و50 كرتونهة خاصة