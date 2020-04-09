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رسالة تأكيد بالميعاد.. إعلان إجراءات صرف منحة العمالة غير المنتظمة

تحرير:هالة صقر ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:١٩ م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء اليوم الخمس، وذلك لمناقشة الآليات التنفيذية لمبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، التي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إذ حضر الاجتماع وزراء القوى العاملة، والتموين، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات، والتضامن الاجتماعي، ورئيس المجلس القومي للمرأة، وممثلو الجهات المعنية. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الأهمية البالغة لمبادرة الرئيس السيسي بدعم العمالة غير المنتظمة، في هذه الظروف الدقيقة التي يمرون بها بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة أن تُراعى آليات التنفيذ والصرف عدم حدوث أي تزاحم او تكدس على منافذ الصرف، تنفيذا للإجراءات والاحتياطات الوقائية والصحية التي تطبقها البلاد، وبما يضمن حصول المستحقين على المنحة التي قررها الرئيس بصورة كريمة. وعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،
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كورونا والحجر الصحي (2)

التعليم العالي:تصنيع دواء ياباني بمصر لمواجهة كورونا

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة استطاعت التواصل مع المصنع المسئول عن تصنيع دواء «أفيجان» في اليابان، الذي أثبت نجاحات كبيرة على عينة مرضى فيروس كورونا، وكان ذلك منذ أكثر من شهر، مؤكدا أن مصر تدخل في عملية بحثية مع اليابان، وهم يقدرون جيدا مثل هذا الدور، لافتًا في تصريحات إعلامية له مساء اليوم، أنه قد تم الحصول على بعض العينات، وفي الطريق ستكون هناك عينات أكثر لإجراء تجارب سريرية معملية، لدراسة تأثير الدواء من خلال أساتذة وعلماء ومعامل فيروسات متطورة جدا في المركز القومي للبحوث.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 139 إصابة جديدة بكورونا.. و15 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا.
كورونا والحجر الصحي (5)

تطبيق قرار مد الحظر بالإسكندرية.. وشفاء 56 حالة بالعجمي

بدأت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، تطبيق قرار تخفيض عدد ساعات الحظر لتبدأ في تمام الساعة الثامنة مساءً بدلًا من السابعة مساءً، وحتى السادسة صباحًا، حيث سيرت مديرية أمن الإسكندرية، سيارات تطوف شوارع المحافظة للتنبيه على المواطنين بضرورة الالتزام بالمواعيد الجديدة وعدم تعريض أنفسهم للعقاب والمساءلة القانونية حال عدم الالتزام، كما شنت إدارة الأحياء حملة مكبرة على أصحاب المحال التجارية لمطالبتهم الالتزام بالغلق في الموعد المحدد سلفًا في الخامسة مساءً.
فوانيس-رمضان

صيام رمضان في زمن الوباء.. كثرت الاجتهادات وتنوعت الآراء

لم يتبق سوى أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان الكريم، الذي ينتظره المسلمون في جميع أنحاء المعمورة باشتياق شديد من عام إلى آخر، لكن هذا العام يأتي هذا الشهر في ظل انتشار وباء كورونا، الذي خطف أرواح الآلاف ويهدد حياة الملايين في العالم، ولم تكن مصر بعيدة عن خطر الفيروس المستجد، وسط تحذيرات كثيرة من المسؤولين ومطالبات للمواطنين بالتزام منازلهم، والحرص على استمرار تناول الأطعمة والعصائر الطبيعية التي تساعد على تعزيز الجهاز المناعي، بالتزامن مع حالة جدل أثيرت بشأن صيام الشهر المعظم وتكهنات رددها البعض عن احتمالية صدور فتاوى بإلغاء الصيام هذا العام بسبب تفشي الوباء، وأحاديث عن منح رخص للأطباء والمرضى تستثنيهم من أحد أركان الإسلام الخمسة.
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عمال التراحيل (.1) (3)

الوزراء ينفي صرف منحة العمالة غير المنتظمة من البنوك

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم الخميس، ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن بدء صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة من خلال البنوك المصرية. وأكد المركز الإعلامي أنه تواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت بدورها تلك الأنباء، موضحًا أن البنوك ليست الجهة المختصة بصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة، وأن هناك لجنة مُشّكلة للتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة، وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وذلك في إطار جهود الدولة للتعامل مع أزمة فيروس "كورونا".
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

حرق الجثامين والعلاج بلقاح الحصبة.. الحكومة تنفي 6 شائعات عن كورونا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدداً من الشائعات التي ترددت بشأن الإجراءات المرتبطة بمواجهة فيروس كورونا المستجد في مصر. وقال المركز الإعلامي في بيان اليوم الجمعة، إنه لم يتم تسجيل أي حالة انتكاسة للمتعافين من فيروس كورونا بمصر، وكافة الحالات التي تماثلت للشفاء لا يمكن أن تكون مصدراً للعدوى. وشدد المركز على عدم صحة إنهاء منظمة الصحة العالمية لعملها في مصر بزعم انتهاء الأزمة، مؤكداً أن المنظمة مستمرة في تقديم الدعم للحكومة في التصدي لفيروس كورونا، وتشيد بجهود مصر لمنع انتشار الفيروس والسيطرة عليه.
دواجن (2)

سلالة جديدة من أنفلونزا الطيور في مصر.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصابة الطيور الحية بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور ومنع نقل الطيور الحية بين المحافظات. وقال المركز في "تقرير توضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام"، الصادر منذ قليل، إنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لذلك، وأنه يتم إجراء فحص دوري شامل على جميع الطيور في المزارع ولا توجد بها أية أوبئة من أي نوع، ولا يُصرح بنقل الطيور الحية إلا بعد التأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض، هذا فضلاً عن أنه لم يتم إصدار أي قرار بمنع تداول أو نقل الطيور الحية بين المحافظات.
رئاسة-مجلس-الوزراء

الحكومة توضح حقيقة انهيار مئذنة مسجد أثري بالدرب الأحمر

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن انهيار مئذنة أحد المساجد الأثرية بمنطقة الدرب الأحمر. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانهيار مئذنة أحد المساجد الأثرية بمنطقة الدرب الأحمر، مُشددةً على أن كافة المساجد الأثرية بالمنطقة سليمة وآمنة تماماً، ولم تقع بها أي أضرار، وأنه جارٍ حالياً استكمال تنفيذ خطة تطوير وترميم عدد من المساجد الأثرية على مستوى الجمهورية.
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