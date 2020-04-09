رسالة تأكيد بالميعاد.. إعلان إجراءات صرف منحة العمالة غير المنتظمة

تحرير:هالة صقر ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:١٩ م

مصطفى مدبولي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء اليوم الخمس، وذلك لمناقشة الآليات التنفيذية لمبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، التي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إذ حضر الاجتماع وزراء القوى العاملة، والتموين، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات، والتضامن الاجتماعي، ورئيس المجلس القومي للمرأة، وممثلو الجهات المعنية. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الأهمية البالغة لمبادرة الرئيس السيسي بدعم العمالة غير المنتظمة، في هذه الظروف الدقيقة التي يمرون بها بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة أن تُراعى آليات التنفيذ والصرف عدم حدوث أي تزاحم او تكدس على منافذ الصرف، تنفيذا للإجراءات والاحتياطات الوقائية والصحية التي تطبقها البلاد، وبما يضمن حصول المستحقين على المنحة التي قررها الرئيس بصورة كريمة. وعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،