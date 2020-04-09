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صيام رمضان في زمن الوباء.. كثرت الاجتهادات وتنوعت الآراء

آمنة نصير: لا أحد يستطيع أن يمنع الصيام في رمضان، لكنها مسألة ذاتية شخصية.. إبراهيم الهدهد: ما نحن فيه الآن «بلوى» حلت بالعالم، مؤكدا أنه لا يؤخذ بفتوى الأشخاص.
تحرير:محمد فتحي ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٠ م
شهر رمضان_أرشيفية
شهر رمضان_أرشيفية
لم يتبق سوى أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان الكريم، الذي ينتظره المسلمون في جميع أنحاء المعمورة باشتياق شديد من عام إلى آخر، لكن هذا العام يأتي هذا الشهر في ظل انتشار وباء كورونا، الذي خطف أرواح الآلاف ويهدد حياة الملايين في العالم، ولم تكن مصر بعيدة عن خطر الفيروس المستجد، وسط تحذيرات كثيرة من المسؤولين ومطالبات للمواطنين بالتزام منازلهم، والحرص على استمرار تناول الأطعمة والعصائر الطبيعية التي تساعد على تعزيز الجهاز المناعي، بالتزامن مع حالة جدل أثيرت بشأن صيام الشهر المعظم وتكهنات رددها البعض عن احتمالية صدور فتاوى بإلغاء الصيام هذا العام بسبب تفشي الوباء، وأحاديث عن منح رخص للأطباء والمرضى تستثنيهم من أحد أركان الإسلام الخمسة.
فتوى رسمية خلال أسبوع.. و«دار الإفتاء» ليست صاحبة القرار الأزهر: حكم الأطباء ملزم لكل مسلم.. والحديث سابق لأوانه فتاوى النوازليقول الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر السابق، إن ما نحن فيه الآن «بلوى» حلت بالعالم، مؤكدا أنه لا يؤخذ بفتوى الأشخاص، وأن الفتوى لا بد أن تصدر من المجامع العلمية
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كورونا والحجر الصحي (2)

التعليم العالي:تصنيع دواء ياباني بمصر لمواجهة كورونا

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة استطاعت التواصل مع المصنع المسئول عن تصنيع دواء «أفيجان» في اليابان، الذي أثبت نجاحات كبيرة على عينة مرضى فيروس كورونا، وكان ذلك منذ أكثر من شهر، مؤكدا أن مصر تدخل في عملية بحثية مع اليابان، وهم يقدرون جيدا مثل هذا الدور، لافتًا في تصريحات إعلامية له مساء اليوم، أنه قد تم الحصول على بعض العينات، وفي الطريق ستكون هناك عينات أكثر لإجراء تجارب سريرية معملية، لدراسة تأثير الدواء من خلال أساتذة وعلماء ومعامل فيروسات متطورة جدا في المركز القومي للبحوث.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 139 إصابة جديدة بكورونا.. و15 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا.
كورونا والحجر الصحي (5)

تطبيق قرار مد الحظر بالإسكندرية.. وشفاء 56 حالة بالعجمي

بدأت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، تطبيق قرار تخفيض عدد ساعات الحظر لتبدأ في تمام الساعة الثامنة مساءً بدلًا من السابعة مساءً، وحتى السادسة صباحًا، حيث سيرت مديرية أمن الإسكندرية، سيارات تطوف شوارع المحافظة للتنبيه على المواطنين بضرورة الالتزام بالمواعيد الجديدة وعدم تعريض أنفسهم للعقاب والمساءلة القانونية حال عدم الالتزام، كما شنت إدارة الأحياء حملة مكبرة على أصحاب المحال التجارية لمطالبتهم الالتزام بالغلق في الموعد المحدد سلفًا في الخامسة مساءً.
مصطفى-مدبولي

رسالة تأكيد بالميعاد.. إعلان إجراءات صرف منحة العمالة غير المنتظمة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء اليوم الخمس، وذلك لمناقشة الآليات التنفيذية لمبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، التي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إذ حضر الاجتماع وزراء القوى العاملة، والتموين، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات، والتضامن الاجتماعي، ورئيس المجلس القومي للمرأة، وممثلو الجهات المعنية. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الأهمية البالغة لمبادرة الرئيس السيسي بدعم العمالة غير المنتظمة، في هذه الظروف الدقيقة التي يمرون بها بسبب تداعيات فيروس كورونا.
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احمد-الطيب-شيخ-الازهر

البحوث الفقهية: لا يجوز الإفطار في رمضان بسبب كورونا

عقدت لجنة البحوث الفقهية جلستها الطارئة رقم 13، اليوم الثلاثاء؛ لبحث تداعيات فيروس كورونا ومدى تأثيره على صيام شهر رمضان، بحضور كبار الأطباء وجهات التخصص الطبي بفروعه المختلفة، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية وعدد من علماء الشريعة بالأزهر الشريف، إذ انتهت اللجنة إلى أنه لا يوجد دليل علمي حتى الآن على وجود ارتباط بين الصوم والإصابة بفيروس كورونا المستجد، وعلى ذلك تبقى أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالصوم على ما هي عليه من وجوب الصوم على كل المسلمين، إلا من رخص لهم في الإفطار شرعًا من أصحاب الأعذار.
وزير-الأوقاف-يلقي-خطبة-الجمعة-من-مسجد-ناصر (9)

الأوقاف تقرر تعليق جميع الأنشطة الجماعية في رمضان

قررت وزارة الأوقاف تعليق جميع الأمور والأنشطة الجماعية في رمضان، حيث قررت سابقا حظر إقامة الموائد في محيط المساجد أو ملحقاتها، كإجراء احترازي؛ نظرًا لتصاعد انتشار فيروس كورونا عالميا، وبحسب البيان، أكدت الوزارة على حظر أي عمليات إفطار جماعي بالوزارة أو هيئة الأوقاف أو المجموعة الوطنية التابعة للوزارة وجميع الجهات التابعة للوزارة.
دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء: التبرع بجهاز تنفس صناعي صدقة جارية

أجازت دار الإفتاء المصرية، التبرع بجهاز تنفس صناعي كصدقة جارية، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء: يجوز التعجيل بإخراج الزكاة لمتضرري كورونا

قالت دار الإفتاء، في فتوى لها، اليوم الأربعاء إنه يشرع تعجيل الزكاة في هذه الأونة التي تمر بها مصر وبلاد العالم جراء انتشار وباء فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، وقوفا مع الفقراء وسدا لفاقة المحتاجين، وعملا بالمصلحة التي تستوجب التعجيل كما ورد في السنة النبوية المطهرة، مضيفة أن هذا هو مذهب جماهير الفقهاء وعليه العمل والفتوى، إظهارا للمروءات في أوقات الأزمات، وثواب الزكاة المعجلة يكون في هذه الحالة أعظم، لما فيه من مزيد تفريج الكروب وإغاثة الملهوفين وسد حاجة المعوزين.
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