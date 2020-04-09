وفاة «جدة» الفنانة أنغام بعد صراع مع المرض

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:١١ م

الفنانة أنغام

توفيت مساء اليوم والدة المايسترو محمد علي سليمان، جدة المطربة أنغام، والموزع الموسيقي خالد سليمان، عن عمر ناهز الـ90 عاما، بسبب أمراض الشيخوخة، وبعد صراع مع المرض، ومن المقرر دفن الجثمان الليلة في مقابر الأسرة. كانت «أنغام» تسعتد لإحياء حفل غنائي لها «أون لاين»، الليلة عبر القناة الرسمية لوزارة الثقافة المصرية على موقع يوتيوب ضمن مبادرة «خليك في بيتك الثقافة بين إيدك»، لتشجيع الجمهور على البقاء بالمنزل، للحفاظ على المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبثت وزارة الثقافة مجموعة من الحفلات أون لاين، للموسيقار عمر خيرت، والفنان مدحت صالح، والفنان علي الحجار، وحققت نجاحا كبيرا، واستكمالا لفاعليات المبادرة، كان من المقرر الليلة حفلًا للمطربة أنغام. قبل بدء الحفل، كان سيقام العرض المسرحي «أوبرا بنت عربي»، من إنتاج فرقة الشمس، وتجمع بين الأداء