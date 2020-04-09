تطبيق قرار مد الحظر بالإسكندرية.. وشفاء 56 حالة بالعجمي

تحرير:محمد مجلي ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٤ م

بدأت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، تطبيق قرار تخفيض عدد ساعات الحظر لتبدأ في تمام الساعة الثامنة مساءً بدلًا من السابعة مساءً، وحتى السادسة صباحًا، حيث سيرت مديرية أمن الإسكندرية، سيارات تطوف شوارع المحافظة للتنبيه على المواطنين بضرورة الالتزام بالمواعيد الجديدة وعدم تعريض أنفسهم للعقاب والمساءلة القانونية حال عدم الالتزام، كما شنت إدارة الأحياء حملة مكبرة على أصحاب المحال التجارية لمطالبتهم الالتزام بالغلق في الموعد المحدد سلفًا في الخامسة مساءً.

وحذرت المحافظة أصحاب المحال التجارية من محاولة مد وقت العمل على غرار قرار تقليص عدد ساعات الحظر، والتأكيد على التزام الدولة بكل الإجراءات الاحترازية الخاصة لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19. في سياق متصل، أعلنت مستشفى العجمي النموذجي، شفاء 6 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا