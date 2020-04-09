تطبيق قرار مد الحظر بالإسكندرية.. وشفاء 56 حالة بالعجمي
تحرير:محمد مجلي
٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٤ م
كورونا_أرشيفية
بدأت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، تطبيق قرار تخفيض عدد ساعات الحظر لتبدأ في تمام الساعة الثامنة مساءً بدلًا من السابعة مساءً، وحتى السادسة صباحًا، حيث سيرت مديرية أمن الإسكندرية، سيارات تطوف شوارع المحافظة للتنبيه على المواطنين بضرورة الالتزام بالمواعيد الجديدة وعدم تعريض أنفسهم للعقاب والمساءلة القانونية حال عدم الالتزام، كما شنت إدارة الأحياء حملة مكبرة على أصحاب المحال التجارية لمطالبتهم الالتزام بالغلق في الموعد المحدد سلفًا في الخامسة مساءً.
وحذرت المحافظة أصحاب المحال التجارية من محاولة مد وقت العمل على غرار قرار تقليص عدد ساعات الحظر، والتأكيد على التزام الدولة بكل الإجراءات الاحترازية الخاصة لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.
في سياق متصل، أعلنت مستشفى العجمي النموذجي، شفاء 6 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا
وحذرت المحافظة أصحاب المحال التجارية من محاولة مد وقت العمل على غرار قرار تقليص عدد ساعات الحظر، والتأكيد على التزام الدولة بكل الإجراءات الاحترازية الخاصة لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.
في سياق متصل، أعلنت مستشفى العجمي النموذجي، شفاء 6 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا بعد قضاء فترة العزل داخل المستشفى لمدة تراوحت من 14 يوما إلى 21 يوما، وبذلك يرتفع عدد من تماثلوا للشفاء في المستشفى إلى نحو 56 حالة، غادروا المستشفى بعد تماثلهم للشفاء نهائيا، حيث احتفلت إدارة المستشفى مع المرضى بعد الشفاء.
في الوقت نفسه، أكد الدكتور محمد أنسي الشافعي نقيب صيادلة الإسكندرية، البدء فى تسليم الصيدليات عبوات الكحول الإيثيلي، بعد الاتفاق مع إدارة شركة السكر والتقطير بالحوامدية على توفيره وبجودة عالية، وحرصًا على توفيره سريعًا للجمهور.