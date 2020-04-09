خروج رئيس الوزراء البريطاني من العناية المركزة

تحرير:خالد وربي ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٣ م

رئيس الوزراء البريطاني

أعلن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون خرج من الرعاية الفائقة. ووفقا لبيان مكتبه تم نقله من العناية المركزة الليلة إلى الجناح العادي، حيث سيتم مراقبته عن كثب في المرحلة المبكرة من التعافي، مشيرا إلى أنه في حالة جيدة. وحسب وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، طلب جونسون من وزير الخارجية، دومينيك راب، أن ينوب عنه وفق الضرورة، بحسب متحدث باسم الحكومة البريطانية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الجاري، تفشي فيروس كورونا المستجد "جائحة"، وبلغت الإصابات أكثر من 1.4 مليون شخص في نحو 206 بلداً وإقليما، توفي بينهم أكثر من 86 ألف شخص. وأجبر الوباء العديد من دول العالم، على اتخاذ إجراءات استثنائية، مثل إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والدراسة وإغلاق المحال