ياسمين عبد العزيز تطرح بوستر «ونحب تاني ليه»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٢ م

ياسمين عبد العزيز

طرحت الفنانة ياسمين عبد العزيز، بوستر مسلسل "ونحب تاني ليه" لتخوض به السباق الرمضاني، على حسابها عبر إنستجرام، وعلقت قائلة: "بوستر مسلسل ونحب تاني لية !! رمضان 2020"، وتصدرت ياسمين عبد العزيز البوستر مع كريم فهمي، وشريف منير. ويكثف المخرج مصطفى فكري ساعات التصوير مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الذي انتشر مؤخرًا، إذ توقف التصوير فترة بسبب ظروف الحظر التي تمر بها البلاد وأزمة كورونا التي تسبب في إصابة العديد من المصريين على مدار الأيام الماضية.

يشارك في المسلسل سوسن بدر، وإسلام جمال، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وانتاج سينرجي، وتدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي ويناقش المشاكل الأسرية تتخللها بعض المواقف الكوميدية، وسيعرض على قناة أبو ظبي. وخاضت "عبد العزيز" في رمضان الماضي السباق بمسلسل "لآخر نفس" من تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف،