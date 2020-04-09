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ياسمين عبد العزيز تطرح بوستر «ونحب تاني ليه»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٢ م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
طرحت الفنانة ياسمين عبد العزيز، بوستر مسلسل "ونحب تاني ليه" لتخوض به السباق الرمضاني، على حسابها عبر إنستجرام، وعلقت قائلة: "بوستر مسلسل ونحب تاني لية !! رمضان 2020"، وتصدرت ياسمين عبد العزيز البوستر مع كريم فهمي، وشريف منير. ويكثف المخرج مصطفى فكري ساعات التصوير مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الذي انتشر مؤخرًا، إذ توقف التصوير فترة بسبب ظروف الحظر التي تمر بها البلاد وأزمة كورونا التي تسبب في إصابة العديد من المصريين على مدار الأيام الماضية.
يشارك في المسلسل سوسن بدر، وإسلام جمال، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وانتاج سينرجي، وتدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي ويناقش المشاكل الأسرية تتخللها بعض المواقف الكوميدية، وسيعرض على قناة أبو ظبي. وخاضت "عبد العزيز" في رمضان الماضي السباق بمسلسل "لآخر نفس" من تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف،
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أحمد-السقا-ولد-الغلابه (1)

أحمد السقا في رمضان.. «مقدم برنامج وضيف شرف بمسلسل»

يغيب الفنان أحمد السقا عن خوض منافسات الماراثون الرمضاني، لكنه يدخل السباق في واحد من أقوى برامج شهر رمضان بمشاركة رزان مغربي، في برنامج «اغلب السقا»، إذ كشف برومو البرنامج أنه ترفيهي يستضيف العديد من النجوم الذين يخضعون لتحديات أمام أحمد السقا. ويستضيف «السقا» العديد من الفنانين، إذ ظهر معه في البرومو الفنانة نيللي كريم، ومحمد هنيدي، ودرة، وعمرو يوسف ضمن حلقات برنامجه، ويدخل في تحدٍّ مع ضيوفه في عدد من الألعاب الترفيهية، والبرنامج مقتبس من برامج عالمية مثل «Beat The Star».
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«جورج كلوني وزوجته» يتبرعا بأكثر من مليون دولار

يتحد العالم لأول مرة من أجل إنقاذ البشرية، ومواجهة فيروس الكورونا المستجد، فقررت جميع فئات الشعوب، مساعدة غير القادرين في هذه الفترة الحرجة، فأطلقت مبادرات من قبل الفنانين ونجوم الكورة، على سبيل المثال مبادرة الخير، التي تستهدف الأسر المتضررة من الكورونا، وغيرها من الأعمال النبيلة الأخرى، للتشجيع على البقاء بالمنزل، والالتزام بما أقرته الدول من إجراءات وقائية، تتمثل في عدم الخورج إلا للضرورة القصوى، ومن الدول العربية إلى الخارج، فقرر الثانئي جورج كلوني وزوجته التبرع بأكثر من مليون دولار لمكافحة الكورونا.
هانى-سرحان

«صراع الفتوات».. طرح برومو مسلسل «الفتوة»

نشر السيناريست هاني سرحان، برومو مسلسل "الفتوة" المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، عبر صفحته على موقع "إنستجرام"، الذي يخوض به الفنان ياسر جلال السباق الرمضاني، وكشف البرومو عن صراع الفتوات في الحارة الشعبية في جو من الإثارة والأكشن. ويجسد ياسر جلال خلال أحداث العمل شخصية "حسن الجبالي"، وأحمد صلاح حسني يجسد شخصية "عزمي أبو شديد"، ومي عمر تجسد شخصية فتاة تدعى "ليل".
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أحمد-السقا-ولد-الغلابه (1)

أحمد السقا في رمضان.. «مقدم برنامج وضيف شرف بمسلسل»

يغيب الفنان أحمد السقا عن خوض منافسات الماراثون الرمضاني، لكنه يدخل السباق في واحد من أقوى برامج شهر رمضان بمشاركة رزان مغربي، في برنامج «اغلب السقا»، إذ كشف برومو البرنامج أنه ترفيهي يستضيف العديد من النجوم الذين يخضعون لتحديات أمام أحمد السقا. ويستضيف «السقا» العديد من الفنانين، إذ ظهر معه في البرومو الفنانة نيللي كريم، ومحمد هنيدي، ودرة، وعمرو يوسف ضمن حلقات برنامجه، ويدخل في تحدٍّ مع ضيوفه في عدد من الألعاب الترفيهية، والبرنامج مقتبس من برامج عالمية مثل «Beat The Star».
دينا-الشربينى (2)

دينا الشربيني تطرح برومو مسلسل «لعبة النسيان»

نشرت الفنانة دينا الشربيني على حسابها عبر انستجرام برومو مسلسل"لعبة النسيان"والذي تخوض به الماراثون الرمضاني المقبل، ويعرض حصريا على شاشة MBC مصر. وكان المسلسل قد واجه عدة عقبات منها سلسة اعتذرات لبعض النجوم، وتوقف التصوير لفترة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، إلا ان صناع العمل قرروا التحدي، من خلال تكثيف ساعات التصوير وحرص صناعه على إرتداء الكمامات والقفازات داخل"لوكيشن" التصوير.
حسن-الرداد

حسن الرداد يطرح بوستر مسلسل «شاهد عيان»

نشر الفنان حسن الرداد، صورة البوستر الدعائي الأول لمسلسل"شاهد عيان" على حسابه عبر "إنستجرام" والذي يخوض به السباق الرمضاني، وعلق"الرداد": "مسلسل شاهد عيان، رمضان 2020 إن شاء الله". وخرج مسلسل "شاهد عيان" للنور بأعجوبة بعد توقف التصوير فترة تماشيا مع الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وخوفا على فريق العمل.
بشرى

طرح برومو مسلسل «القمر آخر الدنيا» لبشرى

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "القمر آخر الدنيا" البرومو الدعائي له، تمهيدا لعرضه في السباق الرمضاني، ويكثف المخرج تامر حمزة ساعات التصوير بعد أن توقف لفترة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، واتخذت شركة الإنتاج كل الاحتياطات الوقائية اللازمة مثل التطهير والتعقيم الكامل لمقر التصوير، وارتداء الكمامات والقفازات، واتخاذ كافة التدابير للوقاية من الفيروس.
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