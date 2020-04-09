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«خلال 24 ساعة».. 4056 إصابة جديدة بكورونا في تركيا

تحرير:خالد وربي ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٨ م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة التركية اليوم الخميس، أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 908 حالات، إذ قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن عدد الإصابات المؤكدة في بلاده بفيروس كورونا زادت على مدى الـ24 ساعة الماضية بتسجيل 4056 إصابة جديدة، لتصبح 42282 حالة، مضيفًا أن 96 مصابا فارقوا الحياة بما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 908 حالات، مشيرًا أن العدد الإجمالي لحالات التعافي وصل إلى 2142 حالة بعد شفاء 296 في الساعات الـ24 الماضية، وأن عدد الفحوص التي أجريت في هذا الوقت بلغ 28578.
وفي وقت سابق أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حظر التجوال لمن تقل أعمارهم عن 20 سنة، ومن هم فوق الـ65 سنة، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن العامة. وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة
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كورونا والحجر الصحي (7)

السعودية تُعلن تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرفع الإجمالي إلى 3287 ، كما تم تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا في السعودية ، ليكون الإجمالي 44 وفاة . وقالت الوزارة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي إن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس وصل 666، مشيرة إلى أن نسبة دقة فحص تشخيص كورونا عالية جدا. وأوضحت أن نسبة دقة فحص تشخيص كورونا عالية جدا، مضيفة أن إجمالي المستفيدين من العزل تجاوز الـ 35 ألفا مشيرة إلى أن هناك 80 ألف طلب تطوع للمساهمة في مواجهة كورونا.
الحرب-في-اليمن (2)

نائب اليمن: نلتزم بوقف إطلاق النار لمواجهة كورونا

أكد نائب رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي الفريق الركن علي محسن صالح بالاستجابة لدعوة وقف إطلاق النار الذي يجري سريانه اعتباراً من اليوم الخميس تمام الساعة ال12 ظهراً بالتوقيت المحلي استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لمواجهة تبعات انتشار فايروس كورونا المستجد. وأضاف صالح في تصريحات حسبما أوردت وكالة الأنباء اليمنية اليوم الخميس أنه تم عقد اجتماعاً افتراضياً مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية وجهود وقف إطلاق النار ،بناءا علي توجيهات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي .
مجلس الأمن

بعد الانقسامات..مجلس الأمن يسعى للوحدة بشأن «كورونا»

يجتمع مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى اليوم الخميس للبحث في أزمة كوفيد-19، وذلك بعد أسابيع من الانقسامات، لا سيما بين الصين والولايات المتحدة، في جلسة وصفها بعض الدبلوماسيين بأنها ستكون بمثابة "علاج جماعي". ويعقد الاجتماع الذي سيكون مغلقا، عبر الفيديو اعتباراً من الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش، ويتخلّله عرض يقوم به الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو جوتيريش. وكان تسعة من الأعضاء العشرة غير الدائمي العضوية في المجلس وعلى رأسهم ألمانيا، طلبوا الأسبوع الماضي، عقد اجتماع حول الوباء، في استياء واضح إزاء عجز المجلس في مواجهة الأزمة العالمية.
كوريا - كورونا

الكويت تستعين بخبراء صينيين متخصصين في مكافحة كورونا

كشف وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، عن اتخاذ إجراءات بالتعاون مع وزارة الخارجية الكويتية؛ لتسهيل استقدام مجموعة من الخبراء الصينيين المتخصصين في مكافحة فيروس كورونا المستجد. وقال الصباح في تصريح صحفي :"إن وزارة الصحة الكويتية قامت، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، بإجراء محادثات مع المسؤولين في الصين، لارسال مجموعة من الخبراء الصينيين المتخصصين في مكافحة كورونا إلى الكويت". وحول ما أثير عن استقبال مجموعة كبيرة تفوق 130 ممرضا من إحدى الدول، أوضح أن العديد من الدول أبدت استعدادها لإرسال فرق تمريضية، لكن الأمر يخضع للدراسة أولا.
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كورونا والحجر الصحي (8)

خلال يوم.. 779 وفاة بكورونا في ولاية نيويورك بأمريكا

أعلن آندرو كومو حاكم ولاية نيويورك الأمريكية تسجيل 779 حالة وفاة خلال الـ24 الساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 13 ألفًا والإصابات إلى 400 ألف حالة مؤكدة. وقال حاكم ولاية نيويورك، أمس الثلاثاء، إن الولاية سجلت أعلى معدل وفاة في يوم واحد بفيروس كورونا المستجد، 731 وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5489. وبحسب «وكالة أنباء سبوتنيك الروسية»، تعد الولايات المتحدة هي الدولة الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات المعلن عنها بالوباء.
فيروس- كورونا (18)

4117 إصابة و87 وفاة.. ضحايا كورونا بتركيا في 24 ساعة

أعلنت الحكومة التركية، اليوم الأربعاء، تسجيل 4117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 32226 حالة، إذ نقلت وكالة أنباء الأناضول عن السلطات التركية إعلانها، تسجيل الإصابات الجديدة، وارتفاع عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 1864 حالة. وأعلنت وكالة الأناضول، تسجيل 87 حالة وفاة جديدة في البلاد، لترتفع حصيلة ضحايا الفيروس في تركيا إلى 812 حالة، إذ قال رئيس قسم الاتصالات في الإدارة الرئاسية، فاهرتين ألتون، إنه تم توزيع 5 كمامات طبية على جميع المواطنين الأتراك مجانا في الأسبوع، حيث سيتلقونها عبر البريد.
فيروس- كورونا (4)

وفاة سابع مواطن مصري بفيروس كورونا في إيطاليا

أعلنت الجالية المصرية في إيطاليا، عن وفاة شاب مصري جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليكون سابع حالة وفاة لمصري هناك بسبب الفيروس. وأشارت المصادر، أن الشاب يدعى «ش. فرج»، يقيم في إحدى النواحي التابعة لقرية تطون في محافظة الفيوم غربي القاهرة. ومن المقرر دفن المواطن المصري في مقابر خصصت لدفن المصابين من ضحايا فيروس كورونا من المسلمين. وبهذه الحالة يرتفع إجمالي وفيات فيروس كورونا من المصريين في الخارج إلى 12 حالة، في إيطاليا 7 وفيات، والولايات المتحدة 3 وفيات، وحالتي وفاة في بريطانيا، وفقا لروسيا اليوم.
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