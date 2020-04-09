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فيفي عبده تطرح برومو برنامجها في رمضان 2020

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٦ م
فيفي عبده
فيفي عبده
روجت الفنانة فيفي عبده ،لبرنامجها «خلي بالك من فيفي»، التي من المقرر عرضه في رمضان 2020، من خلال نشر برومو البرنامج على حسابها الخاص عبر «إنستجرام»، إذ علقت عليه قائلة: «انتظرونا إن شاء الله تعالى في رمضان 2020 علي mbc5». كانت آخر أعمال الفنانة فيفي عبده، دراميا مسلسل «مملكة الغجر»، وهو من تأليف «محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد. شارك في بطولة المسلسل كلا من الفنانة: «حورية فرغلي، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي».
على جانب أخر، الفنان أحمد السقا يشارك هو الآخر في رمضان ببرنامج «إغلب السقا»، بمشاركة رزان مغربي، كشف برومو البرنامج أنه ترفيهي يستضيف العديد من النجوم الذين يخضعون لتحديات أمام أحمد السقا.  ويستضيف أحمد السقا، العديد من الفنانين، إذ ظهر معه في البرومو الفنانة نيللي كريم، ومحمد هنيدي،
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«جري من العربية».. قصة هروب علي ربيع من أوس أوس في الكمين

روى الفنان أحمد فهمي، في أثناء استضافته في برنامج "جمهور الثالثة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق عن واقعة طريفة بين الفنان علي ربيع ومحمد أسامة "أوس أوس" في أثناء تصوير فيلم "الحرب العالمية الثالثة"، قائلا: "فوجئت بخناقة بين أوس أوس وربيع بالرغم من علاقة الصداقة التي تجمعهما واعتقدت في البداية أنها على سبيل الهزار وبسؤال أوس أوس عن سبب غضبه من علي ربيع حكى لي أنهم في أثناء عودتهما فجرا بسيارته وعند مرورهم على كمين شرطة فوجئ أوس أوس بهروب علي ربيع، فتح باب العربية وجري".
عمرو-الليثي

وفاة والدة المخرج معتز التوني وحماة عمرو الليثي

توفيت مساء اليوم الأربعاء حماة الإعلامي عمرو الليثي، ووالدة المخرج معتز التوني. وأعلن الحساب الرسمي للإعلامي عمرو الليثي على تويتر وفاتها وذلك عبر تغريدة جاء فيها: «انتقلت إلى رحمة الله تعالى الشريفة ميرفت عبد الوهاب، والدة حرم الإعلامى الدكتور عمرو الليثي، نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ورئيس شبكة تلفزيون النهار، ونسألكم الفاتحة والدعاء لها، وإنا لله وإنا إليه راجعون»، ومن المقرر أن تقام الجنازة غدًا الساعة الثانية عشر ظهرًا في مقابر الفيوم.
مسلسل الاختيار - أمير كرارة

«منسي الأسطورة».. أمير كرارة يروج لمسلسل «الاختيار»

روج الفنان أمير كرارة لمسلسله "الاختيار" المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، من خلال بوستر نشره على حسابه عبر موقع "إنستجرام"، قائلا: "رمضان 2020 الاختيار.. منسي الأسطورة.. سينرجي تامر مرسي، بيتر ميمي، حسين عسر، باهر دويدار"، وقبل أيام طرح المنتج تامر مرسي، الإعلان الرسمي للمسلسل على حسابه عبر موقع "فيسبوك" قائلا: "برومو مسلسل الاختيار رمضان 2020 ان شاء الله على قنوات أون وأون دراما #منسي_ الأسطورة" .وبعد فترة توقف بسبب الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، عاد فريق عمل مسلسل "الاختيار" للتصوير مع اتباع إجراءات الوقاية وتكثيف ساعات العمل.
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ياسمين عبد العزيز تطرح بوستر «ونحب تاني ليه»

طرحت الفنانة ياسمين عبد العزيز، بوستر مسلسل "ونحب تاني ليه" لتخوض به السباق الرمضاني، على حسابها عبر إنستجرام، وعلقت قائلة: "بوستر مسلسل ونحب تاني لية !! رمضان 2020"، وتصدرت ياسمين عبد العزيز البوستر مع كريم فهمي، وشريف منير. ويكثف المخرج مصطفى فكري ساعات التصوير مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الذي انتشر مؤخرًا، إذ توقف التصوير فترة بسبب ظروف الحظر التي تمر بها البلاد وأزمة كورونا التي تسبب في إصابة العديد من المصريين على مدار الأيام الماضية.
أحمد-السقا-ولد-الغلابه (1)

أحمد السقا في رمضان.. «مقدم برنامج وضيف شرف بمسلسل»

يغيب الفنان أحمد السقا عن خوض منافسات الماراثون الرمضاني، لكنه يدخل السباق في واحد من أقوى برامج شهر رمضان بمشاركة رزان مغربي، في برنامج «اغلب السقا»، إذ كشف برومو البرنامج أنه ترفيهي يستضيف العديد من النجوم الذين يخضعون لتحديات أمام أحمد السقا. ويستضيف «السقا» العديد من الفنانين، إذ ظهر معه في البرومو الفنانة نيللي كريم، ومحمد هنيدي، ودرة، وعمرو يوسف ضمن حلقات برنامجه، ويدخل في تحدٍّ مع ضيوفه في عدد من الألعاب الترفيهية، والبرنامج مقتبس من برامج عالمية مثل «Beat The Star».
هانى-سرحان

«صراع الفتوات».. طرح برومو مسلسل «الفتوة»

نشر السيناريست هاني سرحان، برومو مسلسل "الفتوة" المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، عبر صفحته على موقع "إنستجرام"، الذي يخوض به الفنان ياسر جلال السباق الرمضاني، وكشف البرومو عن صراع الفتوات في الحارة الشعبية في جو من الإثارة والأكشن. ويجسد ياسر جلال خلال أحداث العمل شخصية "حسن الجبالي"، وأحمد صلاح حسني يجسد شخصية "عزمي أبو شديد"، ومي عمر تجسد شخصية فتاة تدعى "ليل".
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دينا الشربيني تطرح برومو مسلسل «لعبة النسيان»

نشرت الفنانة دينا الشربيني على حسابها عبر انستجرام برومو مسلسل"لعبة النسيان"والذي تخوض به الماراثون الرمضاني المقبل، ويعرض حصريا على شاشة MBC مصر. وكان المسلسل قد واجه عدة عقبات منها سلسة اعتذرات لبعض النجوم، وتوقف التصوير لفترة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، إلا ان صناع العمل قرروا التحدي، من خلال تكثيف ساعات التصوير وحرص صناعه على إرتداء الكمامات والقفازات داخل"لوكيشن" التصوير.
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