فيفي عبده تطرح برومو برنامجها في رمضان 2020

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٦ م

فيفي عبده

روجت الفنانة فيفي عبده ،لبرنامجها «خلي بالك من فيفي»، التي من المقرر عرضه في رمضان 2020، من خلال نشر برومو البرنامج على حسابها الخاص عبر «إنستجرام»، إذ علقت عليه قائلة: «انتظرونا إن شاء الله تعالى في رمضان 2020 علي mbc5». كانت آخر أعمال الفنانة فيفي عبده، دراميا مسلسل «مملكة الغجر»، وهو من تأليف «محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد. شارك في بطولة المسلسل كلا من الفنانة: «حورية فرغلي، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي».

على جانب أخر، الفنان أحمد السقا يشارك هو الآخر في رمضان ببرنامج «إغلب السقا»، بمشاركة رزان مغربي، كشف برومو البرنامج أنه ترفيهي يستضيف العديد من النجوم الذين يخضعون لتحديات أمام أحمد السقا. ويستضيف أحمد السقا، العديد من الفنانين، إذ ظهر معه في البرومو الفنانة نيللي كريم، ومحمد هنيدي،