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تسجيل 1924 وفاة جديدة بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

تحرير:خالد وربي ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٧ م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
أفادت بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس، بارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 427460 بزيادة 32449 حالة عن بياناتها السابقة، إذ قالت المراكز الأمريكية، إن عدد الوفيات ارتفع 1924 ليصل إلى 14696. ولا تعكس هذه الأرقام بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة. وتتصدر الولايات المتحدة حسب موقع روسيا اليوم بفارق كبير قائمة أكبر بؤر الفيروس في العالم، وسجلت هناك حتى الآن 432579 إصابة، تليها إسبانيا وإيطاليا بـ152446 و139422 إصابة على التوالي.
وتحتل إيطاليا الصدارة 17669 وفاة، تليها إسبانيا 15238 وفاة، والولايات المتحدة 14829 وفاة. وارتفع عدد المصابين بالفيروس في العالم خلال 7 أيام فقط بواقع 50% ليبلغ 1.5 مليون شخص. وتظهر بيانات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية التي أطلقت مشروعا خاصا بمتابعة الفيروس أن إجمالي عدد الإصابات بالوباء في العالم
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البحرية الأمريكية

البنتاجون: كورونا سيضرب المزيد من قوات البحرية الأمريكية

رجح قادة وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، أن يصيب فيروس كورونا المستجد، مزيدا من سفن البحرية التابعة للجيش في مختلف البحار. ويأتي هذا التحذير بعد تفشي الفيروس على متن حاملة طائرات في المحيط الهادئ، وطال ما يزيد على 400 بحار، بحسب جنرال بارز. وقال الجنرال جون هيتين، نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن أحد أفراد طاقم حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" دخل المستشفى، اليوم الخميس، في العناية الفائقة في جزيرة جوام، حيث ترسو السفينة منذ أكثر من أسبوع، وفقا لسكاي نيوز.
كورونا والحجر الصحي (8)

خلال يوم.. 779 وفاة بكورونا في ولاية نيويورك بأمريكا

أعلن آندرو كومو حاكم ولاية نيويورك الأمريكية تسجيل 779 حالة وفاة خلال الـ24 الساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 13 ألفًا والإصابات إلى 400 ألف حالة مؤكدة. وقال حاكم ولاية نيويورك، أمس الثلاثاء، إن الولاية سجلت أعلى معدل وفاة في يوم واحد بفيروس كورونا المستجد، 731 وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5489. وبحسب «وكالة أنباء سبوتنيك الروسية»، تعد الولايات المتحدة هي الدولة الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات المعلن عنها بالوباء.
فيروس كورونا

أمريكا تعلن تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا 10 آلاف

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، حاجز 10 آلاف حالة. وسجلت في الولايات المتحدة حتى الوقت الحالي من الإثنين، حسب معلومات مراكز مكافحة الأمراض والمؤسسات الطبية المعنية، 10327 وفاة ناجمة عن عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، حيث ارتفع هذا المعدل منذ مساء الأحد بواقع 711 حالة جديدة.
القوات-الأمريكية-في بولندا

القوات الأمريكية تخضع لشم الخل لفحص الإصابة بكورونا

يخضع الجنود الأمريكيون والمترددون على القاعدة العسكرية الأمريكية في مدينة دايجو الكورية الجنوبية، لاختبار فحص كورونا المستجد عبر شم رائحة الخلّ، بحسب "روسيا اليوم". وأفادت صحيفة "ستارت أند ستريبس" نقلا عن القاعدة الأمريكية في دايجو بأنه "ابتداء من يوم الجمعة، يُطلب من الأشخاص الذين يحاولون دخول المرافق الأمريكية في المدينة بشكل انتقائي شم رائحة خل التفاح كجزء من فحص صحي تم إدخاله بعد تفشي الوباء في 20 فبراير". وأضافت الصحيفة أن أولئك الذين لا يمكن اختبارهم يخضعون لاختبارات إضافية.
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كورونا والحجر الصحي (8)

541 وفاة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 541 وفاة جديدة في مستشفيات البلاد جراء فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في تراجع لهذا المعدل مقارنة مع الحصيلة السابقة، إذ ذكر مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم سلمون في مؤتمر صحفي، أن حصيلة المرضى المتوفين في مستشفيات البلاد ارتفعت بواقع 541 حالة وبلغت 7632 حالة بعد أن كانت 7091 حالة أمس الثلاثاء. ويشير هذا الرقم وفق موقع روسيا اليوم إلى تراجع لافت في وتيرة الوفيات بالفيروس في المستشفيات الفرنسية، حيث بلغ هذا المعدل يوم الإثنين 605 حالات ويوم الثلاثاء 597 وفاة.
دونالد ترامب

ترامب: الولايات المتحدة تشهد وفيات كثيرة الفترة المقبلة بسبب كورونا

? توقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن تشهد الولايات المتحدة الكثير من الوفيات جراء جائحة فيروس كورونا، معتبرا أن الأسبوعان المقبلان سيكونا الأقسى بالنسبة إلى الولايات المتحدة، سيكون هناك الكثير من الوفيات. وقال ترامب، في مؤتمر صحفي لفريق العمل لمكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، مساء اليوم السبت: إنه سيأمر بإشراك آلاف الجنود وعناصر القوات المسلحة بشكل إضافي لمساعدة الولايات الأكثر تضررا في البلاد في مكافحة جائحة الفيروس، مشيرا إلى أن 1000 عنصر جديد سيتم نشرهم في مدينة نيويورك.
فيروس- كورونا (12)

جامعة أمريكية: وفيات كورونا تتجاوز 60 ألفا على مستوى العالم

أشارت تقديرات خبراء جامعة جونز هوبكنز الأمريكية إلى أن عدد حالات الوفيات بفيروس كورونا تجاوزت 60 ألف حالة على مستوى العالم، بحسب "د ب أ". وأفادت البيانات الصادرة عن الجامعة صباح اليوم السبت بأن عدد الإصابات بالعدوى في أنحاء العالم وصل إلى مليون حالة. وأوضحت الجامعة أن غالبية حالات الوفيات (والتي بلغت إجمالا 60 ألفًا و115 حالة) حدثت في سبع دول رتبتها الجامعة تنازليًّا على النحو التالي: إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيران والصين.
فيروس كورونا

أمريكا تسجل أعدل معدل وفيات يومية في العالم بسبب كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية وفاة 1480 حالة إضافية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، وذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة سجلت، أسوأ حصيلة وفيات يومية في العالم بسبب فيروس كورونا منذ بدء انتشار الجائحة، حيث أحصت 1480 حالة وفاة إضافية خلال 24 ساعة فقط، ما يرفع عدد الوفيات في البلاد إلى 7 آلاف و406 حالات.
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