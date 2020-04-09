تسجيل 1924 وفاة جديدة بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

تحرير:خالد وربي ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٧ م

فيروس كورونا

أفادت بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس، بارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 427460 بزيادة 32449 حالة عن بياناتها السابقة، إذ قالت المراكز الأمريكية، إن عدد الوفيات ارتفع 1924 ليصل إلى 14696. ولا تعكس هذه الأرقام بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة. وتتصدر الولايات المتحدة حسب موقع روسيا اليوم بفارق كبير قائمة أكبر بؤر الفيروس في العالم، وسجلت هناك حتى الآن 432579 إصابة، تليها إسبانيا وإيطاليا بـ152446 و139422 إصابة على التوالي.

وتحتل إيطاليا الصدارة 17669 وفاة، تليها إسبانيا 15238 وفاة، والولايات المتحدة 14829 وفاة. وارتفع عدد المصابين بالفيروس في العالم خلال 7 أيام فقط بواقع 50% ليبلغ 1.5 مليون شخص. وتظهر بيانات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية التي أطلقت مشروعا خاصا بمتابعة الفيروس أن إجمالي عدد الإصابات بالوباء في العالم