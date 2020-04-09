البنتاجون: كورونا سيضرب المزيد من قوات البحرية الأمريكية

تحرير:خالد وربي ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣١ م

البحرية الأمريكية

رجح قادة وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، أن يصيب فيروس كورونا المستجد، مزيدا من سفن البحرية التابعة للجيش في مختلف البحار. ويأتي هذا التحذير بعد تفشي الفيروس على متن حاملة طائرات في المحيط الهادئ، وطال ما يزيد على 400 بحار، بحسب جنرال بارز. وقال الجنرال جون هيتين، نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن أحد أفراد طاقم حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" دخل المستشفى، اليوم الخميس، في العناية الفائقة في جزيرة جوام، حيث ترسو السفينة منذ أكثر من أسبوع، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف هيتين: أن 416 من أفراد الطاقم مصابون الآن، وأن مئات من نتائج الفحوص معلقة، متابعا: «أنه ليس من الجيد الاعتقاد بأن تيدي روزفلت قضية فريدة من نوعها، ولدينا كثير من السفن في البحر... الاعتقاد بأن ذلك لن يحدث مرة أخرى أبدا ليس وسيلة جيدة للتخطيط». وأشار أن حاملة الطائرات نيميتز، التي ترسو