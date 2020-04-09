بادجي يتحدث عن مشادته مع رمضان صبحي

تحرير:احمد سعيد ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٠ م

بادجي

تحدث السنغالي أليو بادجي، مهاجم الأهلي، اليوم الخميس، عن مشادته مع زميله رمضان صبحي، التي وقعت خلال التدريبات قبل فترة التوقف الحالية. واعتبر بادجي، في تصريحات لقناة الأهلي، أن ما حدث بينه ورمضان صبحي "طبيعي"، خلال المباريات والتدريبات، بسبب "العصبية المعتادة" في كرة القدم. وأضاف: "رمضان لاعب كبير، وخاض تجربة بالدوري الإنجليزي، هو قليل الكلام ويركز في المران بكل قوة... خضنا التدريب حينها في أجواء صعبة ودرجة حرارة عالية، لكن الأمور انتهت وتحدثنا بعدها معا بشكل سريع".

وحول حديثه مع بيتسو موسيماني، مدرب صن داونز، خلال مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، قال بادجي: "موسيماني كان يتحدث كثيرا، وهذا ليس احترافيا". وأردف: "لقد وجه لي حديثا أثناء خروجي من الملعب، قائلا: اخرج سريعا، لكن باقي كلامه لم أسمعه.. ردي عليه كان طبيعيا، قلت له: إذا لم تفز اليوم حاول في مباراة