بادجي يتحدث عن مشادته مع رمضان صبحي
تحرير:احمد سعيد
٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٠ م
بادجي
تحدث السنغالي أليو بادجي، مهاجم الأهلي، اليوم الخميس، عن مشادته مع زميله رمضان صبحي، التي وقعت خلال التدريبات قبل فترة التوقف الحالية.
واعتبر بادجي، في تصريحات لقناة الأهلي، أن ما حدث بينه ورمضان صبحي "طبيعي"، خلال المباريات والتدريبات، بسبب "العصبية المعتادة" في كرة القدم.
وأضاف: "رمضان لاعب كبير، وخاض تجربة بالدوري الإنجليزي، هو قليل الكلام ويركز في المران بكل قوة... خضنا التدريب حينها في أجواء صعبة ودرجة حرارة عالية، لكن الأمور انتهت وتحدثنا بعدها معا بشكل سريع".
وحول حديثه مع بيتسو موسيماني، مدرب صن داونز، خلال مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، قال بادجي: "موسيماني كان يتحدث كثيرا، وهذا ليس احترافيا".
وأردف: "لقد وجه لي حديثا أثناء خروجي من الملعب، قائلا: اخرج سريعا، لكن باقي كلامه لم أسمعه.. ردي عليه كان طبيعيا، قلت له: إذا لم تفز اليوم حاول في مباراة
وحول حديثه مع بيتسو موسيماني، مدرب صن داونز، خلال مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، قال بادجي: "موسيماني كان يتحدث كثيرا، وهذا ليس احترافيا".
وأردف: "لقد وجه لي حديثا أثناء خروجي من الملعب، قائلا: اخرج سريعا، لكن باقي كلامه لم أسمعه.. ردي عليه كان طبيعيا، قلت له: إذا لم تفز اليوم حاول في مباراة أخرى.. لكن هذا الأمر أثار اندهاشه، ولا أعلم لماذا".
وقال إنه تدرب جيدا على ركلات الترجيح، قبل مواجهة الزمالك في السوبر المصري، لكنه عند التنفيذ غير الزاوية التي اعتاد التسديد فيها، وهو ما تسبب في إضاعة الركلة، مرجعا الأمر لعدم التوفيق.
وذكر أن مدربه رينيه فايلر، قال له: "كان من الأفضل التسديد في نفس الزاوية التي تدربت عليها.. لكن لا يهم واصل العمل".