رياضة

بادجي يتحدث عن مشادته مع رمضان صبحي

تحرير:احمد سعيد ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٠ م
بادجي
بادجي
تحدث السنغالي أليو بادجي، مهاجم الأهلي، اليوم الخميس، عن مشادته مع زميله رمضان صبحي، التي وقعت خلال التدريبات قبل فترة التوقف الحالية. واعتبر بادجي، في تصريحات لقناة الأهلي، أن ما حدث بينه ورمضان صبحي "طبيعي"، خلال المباريات والتدريبات، بسبب "العصبية المعتادة" في كرة القدم. وأضاف: "رمضان لاعب كبير، وخاض تجربة بالدوري الإنجليزي، هو قليل الكلام ويركز في المران بكل قوة... خضنا التدريب حينها في أجواء صعبة ودرجة حرارة عالية، لكن الأمور انتهت وتحدثنا بعدها معا بشكل سريع".
وحول حديثه مع بيتسو موسيماني، مدرب صن داونز، خلال مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، قال بادجي: "موسيماني كان يتحدث كثيرا، وهذا ليس احترافيا". وأردف: "لقد وجه لي حديثا أثناء خروجي من الملعب، قائلا: اخرج سريعا، لكن باقي كلامه لم أسمعه.. ردي عليه كان طبيعيا، قلت له: إذا لم تفز اليوم حاول في مباراة
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هل ينتقل كريم العراقي للأهلي أو الزمالك ؟ السقا يجيب

كشف عبد الظاهر السقا مدير الكرة بنادي المصري، موقف الفريق من رحيل كريم العراقي ظهير أيمن الفريق والمنتخب الأولمبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة. وصرح عبد الظاهر السقا عبر برنامج "وان تو" الإذاعي: "كريم ليس له بديل في صفوف الفريق، ونعاني أيضا من أزمة بسبب الحرمان من القيد ما يعوقنا عن إبرام أي صفقة، لذا لن نقبل برحيل أي لاعب عن الفريق". وواصل "المصري يعاني من مشاكل كبيرة دفاعيا بسبب كثرة الإصابات، ولا خيار آخر لدينا في ظل أزمة الحرمان من القيد".
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عبد الفتاح: البدري تسبب في إصابة مزمنة لنجم الأهلي

كشف زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، عن معاناة وليد سليمان نجم الأهلي من إصابة مزمنة في ركبته، قائلا إن وليد سليمان تعرض لإصابة في ركبته قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2012 أمام الترجي التونسي وهو ما اكتشفه الأمريكي بوب برادلي في أثناء حضور اللاعب للمعسكر، وخضع سليمان لأشعة أثبتت إصابته في غضروف الركبة وبرادلي استبعده من المعسكر وطالبه بالحفاظ على مستقبله، ثم فوجئ به يلعب في مباراتي الترجي ذهابا وإيابا، واستفسر عن الأمر وتأكد من حصوله على حقنة كورتيزون بأوامر من حسام البدري مدرب الأهلي وقتها.
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أعرب الجابوني ماليك إيفونا مهاجم سانتا كلارا البرتغالي حاليا والأهلي السابق، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، عن اشتياقه للفريق الأحمر كثيرا بعد انتقاله للصين ثم اللعب في تركيا قبل الانتقال مؤخرا إلى الدوري البرتغالي، مشيرا إلى أن الأمور ليست على ما يرام بالنسبة له بعد رحيله عن الأهلي، وأنه يحاول الاجتهاد للعودة لمستواه المعهود بعد أن قضى 11 شهرا مع الفريق الأحمر اكتسب خلالها خبرات كثيرة، حيث كان يرغب في البقاء لفترة أطول مع الفريق الأحمر لكن العرض الصيني كان خياليا.
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