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طرح برومو مسلسل «لما كنا صغيرين» لريهام حجاج

تحرير:محمد أبو زيد ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢١ ص
ريهام حجاج
ريهام حجاج
طرحت قناة الحياة البرومو الرسمي لمسلسل "لما كنا صغيرين" المقرر عرضه رمضان المقبل. كان المسلسل توقف تصويره لفترة خاصة المشاهد التي تضم "مجاميع"والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا بناءا على قرارات نقابة الممثلين، ومن المتوقع ان يتبقى مشاهد سوف يتم تصويرها خلال شهر رمضان. ويكثف المخرج محمد علي عدد ساعات التصوير داخل الاستديو للانتهاء من تصوير جميع المشاهد الداخلية.
ينتمي المسلسل إلى نوعية الدراما الاجتماعية التشويقية الرومانسية ويرصد مجموعة من التحولات التي وقعت في المجتمع بالسنوات الأخيرة والصراع بين الخير والشر، إذ تقع جريمة قتل تقلب حياة بطلة العمل رأسا على عقب. يعد المسلسل هو أولى بطولات ريهام حجاج المطلقة ومن بطولة خالد النبوي، ومحمود حميدة، ونسرين أمين،
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آسر-ياسين-أحب-تقديم-الأفلام-القصيرة

للمرة الثانية.. تغيير أسماء مسلسلات رمضان عرض مستمر

شهدت بعض المسلسلات التي من المقرر عرضها خلال شهر رمضان تغييرا في الأسماء ويرى القائمون عليها أن الاسم الجديد هو الأنسب للأحداث التي يشهدها المسلسل، في العادة تحمل بعض الأعمال سواء الفنية سواء درامية أو سينمائية أسماء مبدئية قبل تصويرها وقابلة للتغيير في أي وقت أما بسبب أن الاسم لا يعبر عن أحداث العمل أو يوجد تشابه بينه وبين عمل آخر أو أن يلاقى أسم العمل اعتراضا من الرقابة أو من مؤسسات دينية، ما يضطر صناعه لتغييره ليصبح هو الأسم النهائي بعد الاستقرار عليه ومن ثم يخرج للنور في ثوب أسم الجديد، حتى الآن جرى تغيير اسماء 5 مسلسلات تيقن خوضها الماراثون الرمضاني.
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فيفي عبده تطرح برومو برنامجها في رمضان 2020

روجت الفنانة فيفي عبده ،لبرنامجها «خلي بالك من فيفي»، التي من المقرر عرضه في رمضان 2020، من خلال نشر برومو البرنامج على حسابها الخاص عبر «إنستجرام»، إذ علقت عليه قائلة: «انتظرونا إن شاء الله تعالى في رمضان 2020 علي mbc5». كانت آخر أعمال الفنانة فيفي عبده، دراميا مسلسل «مملكة الغجر»، وهو من تأليف «محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد. شارك في بطولة المسلسل كلا من الفنانة: «حورية فرغلي، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي».
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«جري من العربية».. قصة هروب علي ربيع من أوس أوس في الكمين

روى الفنان أحمد فهمي، في أثناء استضافته في برنامج "جمهور الثالثة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق عن واقعة طريفة بين الفنان علي ربيع ومحمد أسامة "أوس أوس" في أثناء تصوير فيلم "الحرب العالمية الثالثة"، قائلا: "فوجئت بخناقة بين أوس أوس وربيع بالرغم من علاقة الصداقة التي تجمعهما واعتقدت في البداية أنها على سبيل الهزار وبسؤال أوس أوس عن سبب غضبه من علي ربيع حكى لي أنهم في أثناء عودتهما فجرا بسيارته وعند مرورهم على كمين شرطة فوجئ أوس أوس بهروب علي ربيع، فتح باب العربية وجري".
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فيفي-عبدة (2)

فيفي عبده تطرح برومو برنامجها في رمضان 2020

روجت الفنانة فيفي عبده ،لبرنامجها «خلي بالك من فيفي»، التي من المقرر عرضه في رمضان 2020، من خلال نشر برومو البرنامج على حسابها الخاص عبر «إنستجرام»، إذ علقت عليه قائلة: «انتظرونا إن شاء الله تعالى في رمضان 2020 علي mbc5». كانت آخر أعمال الفنانة فيفي عبده، دراميا مسلسل «مملكة الغجر»، وهو من تأليف «محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد. شارك في بطولة المسلسل كلا من الفنانة: «حورية فرغلي، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي».
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ياسمين عبد العزيز تطرح بوستر «ونحب تاني ليه»

طرحت الفنانة ياسمين عبد العزيز، بوستر مسلسل "ونحب تاني ليه" لتخوض به السباق الرمضاني، على حسابها عبر إنستجرام، وعلقت قائلة: "بوستر مسلسل ونحب تاني لية !! رمضان 2020"، وتصدرت ياسمين عبد العزيز البوستر مع كريم فهمي، وشريف منير. ويكثف المخرج مصطفى فكري ساعات التصوير مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الذي انتشر مؤخرًا، إذ توقف التصوير فترة بسبب ظروف الحظر التي تمر بها البلاد وأزمة كورونا التي تسبب في إصابة العديد من المصريين على مدار الأيام الماضية.
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دينا الشربيني تطرح برومو مسلسل «لعبة النسيان»

نشرت الفنانة دينا الشربيني على حسابها عبر انستجرام برومو مسلسل"لعبة النسيان"والذي تخوض به الماراثون الرمضاني المقبل، ويعرض حصريا على شاشة MBC مصر. وكان المسلسل قد واجه عدة عقبات منها سلسة اعتذرات لبعض النجوم، وتوقف التصوير لفترة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، إلا ان صناع العمل قرروا التحدي، من خلال تكثيف ساعات التصوير وحرص صناعه على إرتداء الكمامات والقفازات داخل"لوكيشن" التصوير.
بشرى

طرح برومو مسلسل «القمر آخر الدنيا» لبشرى

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "القمر آخر الدنيا" البرومو الدعائي له، تمهيدا لعرضه في السباق الرمضاني، ويكثف المخرج تامر حمزة ساعات التصوير بعد أن توقف لفترة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، واتخذت شركة الإنتاج كل الاحتياطات الوقائية اللازمة مثل التطهير والتعقيم الكامل لمقر التصوير، وارتداء الكمامات والقفازات، واتخاذ كافة التدابير للوقاية من الفيروس.
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