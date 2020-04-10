طرح برومو مسلسل «لما كنا صغيرين» لريهام حجاج

تحرير:محمد أبو زيد ١٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢١ ص

ريهام حجاج

طرحت قناة الحياة البرومو الرسمي لمسلسل "لما كنا صغيرين" المقرر عرضه رمضان المقبل. كان المسلسل توقف تصويره لفترة خاصة المشاهد التي تضم "مجاميع"والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا بناءا على قرارات نقابة الممثلين، ومن المتوقع ان يتبقى مشاهد سوف يتم تصويرها خلال شهر رمضان. ويكثف المخرج محمد علي عدد ساعات التصوير داخل الاستديو للانتهاء من تصوير جميع المشاهد الداخلية.

ينتمي المسلسل إلى نوعية الدراما الاجتماعية التشويقية الرومانسية ويرصد مجموعة من التحولات التي وقعت في المجتمع بالسنوات الأخيرة والصراع بين الخير والشر، إذ تقع جريمة قتل تقلب حياة بطلة العمل رأسا على عقب. يعد المسلسل هو أولى بطولات ريهام حجاج المطلقة ومن بطولة خالد النبوي، ومحمود حميدة، ونسرين أمين،